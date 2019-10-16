《中国机长》的纪录片，简直就是一部“反黑”纪录片

国庆节虽然已经过去了，但是《中国机长》的热度并没有随着假期的结束而结束，相反地，它呈现出越战越勇的姿态。在上映后的第二个星期，单周轰下6.3亿，单周超过《我和我的祖国》1.3亿票房，成功登上了票房周冠军的宝座。

相信很多朋友都和我一样，在看完影片后都觉得意犹未尽，因为电影实在是超燃超好看。

不过，在一片赞扬声中，也有人质疑，《中国机长》是不是打着真实故事的名号进行了过分夸张的改编？

近日，《中国机长》发布了电影纪录片，不仅让没看过电影的朋友跃跃欲试，而且这部纪录片也粉碎了很多质疑的声音：这部电影，真的拍得格外真实！

质疑一、玻璃真的卷到右侧发动机里了吗？

在《中国机长》公布首款海报时，就有观众对海报群起而攻之，攻击的理由是海报中出现飞机右翼发动机出现火花，认为飞机只是发生了释压，为什么会有发动机失火的情形？

而在影片上映后，才发现“发动机失火”一说不过是网友们自己脑洞大开，影片中发动机里的火花是因为风挡玻璃的碎玻璃卷到了发动机里才导致的火花。

而在纪录片中，各位专业人士也分析了玻璃破碎后，玻璃碎片的确有可能对发动机造成损伤。但是机长在千钧一发之际，把所有可能的情况都考虑进去了，努力控制着飞机的姿态，让伤害降到了最低。

所以说右翼发动机有火花，并非片方为了博人眼球才想出来的虚无缥缈的情节，而是真实可能存在的。

二、反推系统真的损坏了吗？

很多人在看报道时，都只看到了机长如何在万米高空上演英雄的一幕。所以在电影院里看到飞机降落在跑道，所有制动装置全部失效时，又忍不住提出质疑：这是不是又是剧组不嫌事大虚构的啊？

结果在纪录片中，三位机长还真的回忆了这一段惊魂时刻。

当时，考虑到飞机上人员的体能承受能力，机长在飞机没有完全降速的情况下，选择超重降落。当飞机安全降落跑道后，他们才发现制动系统全部失灵，同时刹车也没有反应。

于是飞机就在3600米的跑道上急速滑行。

影片中有飞机轮胎爆胎的一幕，其实这并不是爆胎，而是飞机降落时的一种自我保护。当跑道只剩下100米，眼看就要冲出跑道时，飞机的刹车系统才终于恢复了正常，3U8633也才算真正地与死神擦身而过。

三、副机长真的是自己走下飞机的吗？

影片中，欧豪扮演的副驾驶，在右侧风挡玻璃脱落时，半个身子都被气压差挤到了飞机外边，被狂风吹得鼻青脸肿。

而在回到驾驶舱后，状态也很不好好，始终在发抖。

但是在影片的最后，副驾驶却自己走下了飞机。

为此，有网友质疑是片方为了增加机长们的光辉形象才改的设定。

但是在纪录片中，航站楼的工作人员在讲述当天的真实场景时，回忆道，飞机备降双流机场后的第一时间，她就向机长询问了机上人员的安全状况，得到的答复是只有机务人员有轻伤。

一句“轻伤”，就证实了副驾驶虽然遭遇的过程十分凶险，但是还是有能力能自己走下飞机的，而这一点也得到了副驾驶徐瑞辰本人的确认，所以电影也是真实再现了这一细节。

其实看了《中国机长》的电影纪录片才发现，影片虽然看起来惊险万分，但几乎没有夸张。

例如有专家解释，在整个飞行过程中，总共存在36处潜在的操作失误，一旦有一步出错，就可能万劫不复，但是刘传健机长却做到了零失误。

还有飞机下降过程中，机长和二机长之间的配合，在专业人士的眼中，是难度最高，也是最精彩的一个片段，电影中也进行了相应的还原。

在影片中，我们能看到张涵予在高空中备受煎熬，现实中，刘传健机长更是用“感觉被撕裂”来形容当时的感受，影片中所呈现的痛苦是如此写实。

尽管《中国机长》已经极尽全力去还原现实，纪录片中三位机长和机场工作人员的许多口述内容都在影片中被尽数呈现，但是现实事件依然太过惊险刺激了，惊险到让人难以相信它真实存在，而以其为蓝本改编的影片让人不可置信也是情理之中。

也正是因为如此，如果没看过《中国机长》，那你更不应该错过这个有如神迹一样的奇迹，不能错过这部还原奇迹的电影！