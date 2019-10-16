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童年往事——观电影《镜子》

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2019-10-16 10:56:02

镜子永远都在那儿。那些变形的、衰老的、散发异味的、布满斑点的、不再被爱的镜子。那些刚刚诞生的镜子，和俄国皇宫中沉默百年的镜子。那些女人化妆包里的镜子。那些玻璃也是镜子。那面乡下的野湖也是一面镜子。清晨，你在客厅看书，沙发对面的电视屏幕也是一面镜子。你觉得你在它里面很美。相机和摄影机镜头也是镜子。你经常自拍。用一种最为自然而文艺的滤镜。你通常设置为“黑白”或是“森女”风格。肤色白皙。嘴唇是粉红色的。你自拍时不会笑。你在捕捉最为孤僻而精致的瞬间按下快门。那是你最为平静的时刻。就像一枚切得最为完美的柠檬完全融入了冰水里。就像一个十五岁少女的身材，乳房发育得刚好戴上B罩的胸衣。你看不见自己的脸。所以你经常照镜子。你在和别人面对面的时候，总担心对方看到的自己是一个怪物。你总是怀疑自己的长相让对方不知所措。你总是感到抱歉。你沉浸在一种自责的感觉里。这样一种自卑毁了你也成就了你。你拥抱了艺术，然后成为了一个纯粹的人。镜子挽救了你。它让你知道你拥有美丽和瑕疵。它给予你自信，也给予你忧伤。就像不可能拥有完美的人生和永恒的幸福。那些挫折和失意是一种饥饿，反衬幸福是那么美好。如果没有镜子，我们的人格是慌乱的。我们不知道我们是谁。你将不会被深深地慰藉和陪伴。你将没有和自我独处和对话的机会。你将没有朋友。你将陷入不安的孤独。镜子从不会撒谎。它就在那儿。等待我们的靠近。


电影《镜子》是成年之后的塔科夫斯基的一种忧伤。他回忆自己的童年和母亲。就像你独自自拍时那样隐秘的快乐。电影是他的一次固执的自恋。是他的一次华丽的喃喃自语。是他写的一份公开的日记。电影是一面诚恳的镜子，企图映射出导演那些诗意的过往。那些田野。那些往事。镜子是每个人回忆乡愁时的孤寂与安宁。于是每个人都拥有拍摄一部《镜子》的权利。那是一部私密的电影。只是那样的电影拍摄于你孤独的时刻，观众只是你自己。然而我们仍然能从塔科夫斯基的故事里，感到美好。人性都是相似的。那些童年时的懵懂和心酸是相似的。只是那种忧郁在我们长大之后回忆起来才显得高贵。忧郁的童年是一种美好，散发着淡淡的苦涩的芬芳。就像一个十四岁的单眼皮的天才超模。于是当我们老去，唯一的慰藉便是那个十四岁少女是永恒的。你的童年就在那儿。那时母亲的美丽也是永恒的。就像一张照片永远定格了那个瞬间。那些照片就是镜子。电影《镜子》就是无数张照片的堆积。就像一部手绘动画片那样。电影表达了那些诡异的时光。是年轻的妈妈走向镜子，镜子里却是一个衰老的妇人。电影是那样温柔，是那些朦胧的低语和诗歌独白。由此我们知道塔科夫斯基是一个孤独的人。他需要知己和表达。电影是他对母亲的示爱。他再现了母亲最美的样子。记忆里母亲最为私密的样子，洗头发和洗澡的时刻。每一个男孩都为之着迷。你在看电影的时候，可以感受到水的温热和躁动。母亲的丰满的身体。她身体上的疤痕。那些松弛的皮肤。深色的乳晕和苍白的脚趾。这一切的不完美组成了一个迷人的身体。羞涩的母亲的定义。母亲是电影里最为重要的角色。我印象深刻。导演的童年角色没有什么新意，父亲的出现也极少。年轻的母亲与年老的母亲交替出现。就像导演一种潸然泪下纷乱的思绪。母亲扰乱了他的心。此刻，我们的眼睛就是一面镜子。就是一架摄影机。见证了每一个人的母亲的生命历程。严肃的模糊的父亲。坐在篱笆上眺望远方的母亲。风吹过绿色的草地，像绿色的眼泪在摇晃。是和日本电影《关于莉莉周的一切》里孤独少年身处的麦田不一样的田野。电影再现了塔科夫斯基童年时记忆里的田野。它亦假亦真。它只是一个道具还是一首诗？它是属于1975年的塔科夫斯基还是一个稚嫩的塔科夫斯基？或许电影的另一种定义便是虚假。属于电影的美好都是一种表演和刻意。此刻，这样一种虚假给了我们一种美好。因为电影的主题是关于每一个人都珍藏于心的童年。它的美好与重要让拍电影这样一种刻意与虚假亦让我们愿意信赖。我们在看《镜子》的时候，愿意相信我们自己就是塔科夫斯基。就是《童年往事》的候孝贤。就是《牯岭街少年杀人事件》的杨德昌。就是《天堂电影院》的托纳多雷。就是《龙猫》的宫崎骏。世界上有多少种关于童年的电影，我们的童年就有多少种。而在每一个深夜，那些孤独者的童年就像星星一样多。只是我们看不到他们睡去时嘴角那抹神秘的笑靥。由此，我们便原谅了电影的虚假。我们愿意相信这个世界有可能和那些电影一样美好。这是一种希望和信仰，否则我们会落寞地死去。在这个时代，电影就像上帝一样。电影《镜子》是一个温柔微笑的上帝。你们在一个咖啡馆聊天。外面下着冬雪。上帝的声音低沉而柔情。又像夏天的风吹拂麦田。那些已经逝去的风景就有了生命。就像电影的剪辑为电影赋予了生命，就像一颗精子和一颗卵子的结合孕育了一个生命。导演的剪辑台便是一个子宫。那些零散的拍摄素材，那些拼贴的纪录片段，那些梦境的浪漫，那个镜子里的小男孩和牛奶罐，那些大雨和泥泞，那些大雪和少年时光，所有的这些碎片被一种诗意的蒙太奇组成了这部电影《镜子》。就像一个完整的婴儿诞生了。他出生于1975年。是塔科夫斯基的孩子。

8.7 

镜子 (1975)

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镜子/Zerkalo(1975)
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