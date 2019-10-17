《名侦探柯南：绀青之拳》：重庆人民很纠结该不该欢迎您

20年前，我刚大学毕业，动漫已不是生活中的刚需，只是在吃晚饭时在电视机上有一搭没一搭的瞄两眼动画片。

《柯南》TV版就是这样走进了我的视野，台配国语版，一集时间不长，还经常把一个案件分两集播，害的我为了看谜底守过几次。

就这样断断续续看过一些，也不知柯南最终变回中学生了没……





20年后，儿子上初中，是个柯南迷，周末回家总在有线电视里点播看《柯南》剧场版，日语原版，一集时间挺长，害的我为了看谜底睡着过几次。

就这样又断断续续看过一些，还是不知道柯南最终变回中学生了没……





我想对这个永远留级的少年说：

永远不长个的你压力该有多大啊？

每天不务正业的你错过了多少次高考，你扳起所有的手指脚趾数过么？

你耽误了小兰难以计数的青春与青春痘你知道么？

连看着你“从小喝到大”的苍 老师都结婚了你了解一下……





柯南是一个传奇，也是一个噩梦。

每个男孩子都梦想拥有他那智慧的头脑，却耻笑他那精致的肉体。

每个女孩子都梦想拥有他之于小兰的陪伴，却不想像小兰一样整日整月整年去揪他那貌似稚嫩脸蛋上的陈年老肉。

他究竟能唤起我们多悠远的童年回忆呢？还是我们只是以猎奇心理偷窥一个肉体与心理都长不大的男孩到底能坚持自己不老的信念多长时间？

一个人破一个案子并不难，难的是一辈子只破案子不干别的。

柯南十年如一日的坚持让人敬佩，而我们十年如一日的观看他的剧场版更是感动到了我们自己。

这种坚持打卡已经演变成为了一种仪式感，只为证明成年的我们也曾年少过、热血过、脑回路电光火石过，而且事到如今永远第一时间知悉那只有一个的真相。





所以当最新剧场版《名侦探柯南：绀青之拳》宣布在国内上映时，我和儿子就迫不及待要进影院了。

尊重儿子的意见，我们选择了日语版。

事实证明，不是我熟悉的配音，就没了我熟悉的味道。看了一半，我又快睡着了……





就像《速度与激情》系列已经从赛车片演变为特效动作大片一样，《柯南》剧场版也已经慢慢从推理悬疑片滑向了惊险动作片领域。

剧场版没有在传统的案情推理上动脑筋，而是在感情戏、柯基CP与爆炸场面上下足了功夫。

表面上看的确是把柯南推向了更高端、更宏大的舞台，但就柯南的学生侦探定位与寄生体毛利小五郎的级别来看，这种动不动就要拯救整个城市的重任显得过于沉重。

借助沉睡小五郎发声的桥段变得越来越少，我感觉我看的是“假柯南”。





本次《绀青之拳》更是跳出日本，走向世界，把故事发生地放在了国际化大都市新加坡。

片中有大量新加坡标志性建（构）筑物的细致刻画，对于规划专业出身的我倒是多了一分兴趣。《柯南》剧场版这是要再次华丽转身变为世界风光博览片么？

























按照前几集剧场版的经验，我关心的并不是“灾星”柯南君临新加坡会带来几条人命的消亡，而是哪一栋标志性建（构）筑物会摊上这飞来横祸。

真相永远只有一个！

那一个被食指点中的倒霉蛋是——金沙酒店。它头上顶的那艘“大飞船”整个被轰到海湾里去了。

















看到这里，我的瞌睡完全醒了，这剧本有经过新加坡旅游部门同意么？这可比天黑闭眼杀几个人刺激太太太多了。

柯南你这么牛，元太、步美和光彦他们几个小伙伴在日本知道么？你都快赶上邦德了，阿笠博士是不是也该改名叫阿Q博士了呀？





很多刚看完重庆来福士开灯仪式的市民与游客不由得倒抽一口冷气……幸好柯南没来重庆。

而许多对于“来福士飞船”霸占朝天门宝地极为不满的重庆人一定会为柯南扯上一道大大的横幅——“重庆人民欢迎您！”

就让我们继续纠结下去吧……