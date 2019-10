为生活在和平年代而庆幸——《孟买酒店》 今天聊聊电影《孟买酒店》。 片名Hotel Mumbai (2018),别名失控危城(台)。 影片再现震惊世界的“印度9·11”孟买恐怖袭击事件。 有点印象的人或许还会记得2008年的这场悲剧。10名恐怖分子从11月26日21点30分开始向孟买发动恐怖袭击。他们手持AK、腰挎手榴弹,冲进孟买人群密集地区,疯狂屠杀手无寸铁的平民。 直到29日10点,从首都新德里赶来的特种部队才将这伙歹徒剿灭。这场恐怖袭击持续了将近60小时,造成195人死亡,295人受伤。死者大部分是印度人,也有少量外国游客。 这伙恐怖分子背后的指示者是巴基斯坦恐怖组织虔诚军,他们经过恐怖组织长期系统的训练和洗脑,已经成为了别人实现利益诉求的棋子。 洗脑的最好方式就是宗教,不论正统宗教还是邪教组织,只要在一个封闭环境中强化循环持续输出,一段时间后被洗脑者就会成为百分百服从的奴隶。 那些虔诚的教徒在文艺青年看起来是那么“纯净”“美好”,殊不知正是因为阅历眼界所限,这些教徒只能选取苦行僧式的修为方式。这些被文艺青年看起来无比崇高的“信仰”,只要稍加利用,就会成为铲除异己的利器。 宗教信仰本不是坏事,但是利用宗教信仰来谋取私利,就是罪大恶极了。那些鼓吹宗教信仰的文艺青年还是太年轻,缺少社会的毒打,估计只有恐怖分子的屠刀架在他的脖子上,他才会意识到所谓信仰不过是个幌子。 十名恐怖分子中有四名冲进了孟买最有名的五星级饭店泰姬玛哈饭店,这也是影片主要的发生地。 就在泰姬玛哈饭店里,人性的光辉在黑暗中熠熠生辉。手无寸铁的平民并没有被恐怖分子的暴行吓到,他们勇敢地展开自救,虽然没有多么轰轰烈烈,但平凡而伟大。 《孟买酒店》根据真实事件改编而来,其中片中仅有一名角色采用了亲历者姓名,剩余角色都是艺术创作。这位角色正是泰姬玛哈饭店主厨Hemant Oberoi。 在这场湮灭人性的大屠杀中,Hemant Oberoi用自己的行动为受困群众竖起了一座伟岸灯塔。此刻他不是一个人在战斗,他代表着人类社会在于恐怖主义做斗争,是绝境中人们的希望,给大家活下去打了一剂强心针。 《孟买酒店》当然不是Hemant Oberoi的个人英雄主义电影,而是一群普通人光辉事迹的咱哥。恐怖主义并不能吓到大家,自古邪不胜正,即便邪恶势力可以短时间占据上风,迟早会被正义力量剿灭。 恐怖分子从未见过高档酒店,甚至觉得泰姬玛哈饭店就是天堂该有的样子,他们没有吃过可口食物,他们没有见过抽水马桶,对一切都充满好奇。 穷则思变,恐怖分子却选择了错误路线。 恐怖分子身处贫困却没有想过通过正常渠道脱贫致富,而是想着走捷径的方式。攻击富裕地区,向别国输出恐怖主义,并不能帮助自己致富,反而成了别人的棋子。 最令人匪夷所思的是印度的保卫力量居然如此薄弱,经济大都市孟买居然没有保卫部队,特种部队还需要从800公里外的首都调动。 能够保卫国民生命财产安全,才是一个国家硬实力的体现。生活在和平年代的我们可能对身处的安全环境习以为常,殊不知动荡不安才是常态。 试想将这种程度的恐怖袭击放在任何一个主权国家,都是对该国主权的严重挑战。恐怖分子如果想要渗入五常,很大可能在袭击前就已经被盯上了,然后悄无声息地被一锅端了。如果真的能够发动袭击,手术刀式的报复也绝不是这些不入流的恐怖组织能够承受的。 我看的版本字幕比较“谨慎”,将真主翻译为God,而不是Allah。恐怖分子们大呼“XX伟大”,也被修改成了赞美神明。既然字幕都如此克制,我们也就不多评论了,免得麻烦。 为被极端思想洗脑者悲哀, 为生活在和平年代而庆幸。 点击这里: 近期影视推荐

