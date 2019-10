型男联手驱魔——《阴曹使者》 今天聊聊韩国电影《阴曹使者》。 片名The Divine Fury (2019),别名驱魔使者(台) / 使者。 本片是韩国型男版《驱魔人》,讲述一老一少两位神职工作人员驱除作祟恶魔的故事。 本片由《与神同行》原班人马打造,特效水平和《与神同行》保持了较为持平的水准,在影片中很多地方,也可以看出《与神同行》的影子。 男主角名叫荣厚,是一名战绩颇佳的搏击运动员,常年比赛无一败绩,由演员朴叙俊饰演。 故事从荣厚小时候开始讲起,20年前荣厚还是一名小学生,母亲生他时难产死了。他的父亲是一名交警,一次夜班执勤时不幸殉职。 自此荣厚孤苦伶仃一人长大。荣厚也对曾经报以厚望的宗教产生极大的抵触情绪。因为父亲和自己一直在为母亲祈祷,从未见过母亲能够死而复生;因为自己一直为父亲平安回家祈祷,同样未能让父亲避开灾祸。 荣厚选择用格斗的方式发泄苦闷,在拳击台上毫不留情地将对手打趴在地。 和荣厚搭档的老年人是安神父,由老戏骨安圣基饰演。 安神父常年奋战在驱魔打鬼的第一线,有着丰富的战斗经验。多年战斗也让安神父变得低调沉稳,对年轻人的浮躁表示十分理解。面对荣厚的愤怒,安神父有足够的耐心去开导。 影片中的恶魔均出自基督教,与之对抗的荣厚和安神父同样采用基督教的驱魔方式。 他们用基督教的悼词,呼唤圣父圣子圣灵的帮助,狂撒圣水,大声喊出恶魔的名字,完成驱魔仪式。 只是影片的中文译名有些牵强。《The Divine Fury》直译为“上帝的愤怒”挺好,可能翻译人员觉得不够霸气,就翻译成了《阴曹使者》。 阴曹地府是佛教说法,我们熟悉的阴曹使者是牛头马面,负责为阎王爷抓回那些阳寿耗尽的人,偶尔也会当当打手。《阴曹使者》中的两位则是属于神职人员,负责帮助上帝惩戒那些恶魔,并不用超度亡魂。 原本影片的内容就是基督教驱魔故事,翻译成带有佛教特色的名字后,给人的感觉反而挺杂糅的。 荣厚和安神父更符合“上帝的怒气”,专门用于扫黑除恶,对付敌对势力就是采取简单粗暴的手段,能用拳头说话的时候绝不哔哔。 说影片是型男版的《驱魔人》还是比较贴切的。 朴叙俊负责脸蛋和身材,影片中绝大部分场景都是由他负责“卖肉”,动不动就脱光上衣,露出一身腱子肉,加上他脸蛋也很漂亮,看着还是很舒服的。只是他的问题就是型男面瘫般的演技,从头到尾很少有表情,大部分都是面无表情地在演戏。荣厚身上还担负着角色成长和转变的线索,荣厚从质疑基督教到信奉三圣,是一条很好的线索,可惜朴叙俊的表现差强人意。如果不是为了看他的颜值,不知道会有多少人能够忍受他的表现。 老戏骨安圣基负责演技,每个眼神都能做到符合人物角色所处情形,不会让人觉得出戏。老一辈神父历经各种磨难,身经百战,成长为守护一方的驱魔大神。安神父颇有一种泰山崩于前而面不改色的稳重感,什么样的妖魔鬼怪他没见过,即便是666个恶魔附体的至邪之体也不怕。 影片的特效和《与神同行》差不多,只是略微逊色一些,总体还不错,可以一看。 结尾很明显地留下了一个坑,从深坑里伸出的触手表明背后还有更加邪恶的恶魔,且看第二部如何演绎。 重视觉轻剧情, 型男联手驱魔。 点击这里: 近期影视推荐

