网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>惹人欲睡的魔咒

惹人欲睡的魔咒

加入收藏

2019-10-23 11:31:32

文/梦里诗书

迪士尼所一展的童话，从来不乏美轮美奂的梦幻，但在一个足够唯美的童话世界里，《沉睡魔咒2》却并没能延续前作的成功，其不仅失去了前作反派正话所奉献的惊喜，波澜不惊的剧情下，乏味的套路。使电影影固然有着爱与女权的内核，也难以让人心生感动。

依据“睡美人”的改编，当《沉睡魔咒》将镜头的主角转向女巫，极具层次的人物性格，以及倍感新颖的视角都使这部电影给人带来了焕然一新的感觉，而如何去延续这一反派正说的故事，也成为了这部电影最为让 人期待的所在，但《沉睡魔咒2》虽然构建起了一个更为庞大的世界格局，却也失去了讲故事的能力，电影只是照着童话故事的模板照搬照套了一个乏善可陈的童话。

具体来看《沉睡魔咒》的灵魂人物无异于就是安吉丽娜·朱莉饰演的魔女，她看似邪恶的外表下所怀揣的真善之心，是电影另辟蹊径的惊喜，也是打动人心的源泉，而在《沉睡魔咒2》里，虽然她的演技并不曾退步，但电影给她表现的空间却被压缩了，而于此同时导演转手所打出的亲情牌其实并不够感人，突兀的情感流露反使魔女这一核心人物失去了过往的魅力和气场，变得脸谱化了起来。

《沉睡魔咒2》最为核心的问题，便是这部电影再没有一个能真正走进人心的人物，从魔女到公主，所有人物都只是如提线木偶般完成了自己的表演，电影生怕观众看不懂每一个角色，所有人物的性格也都是非黑即白， 而于此中不管是王子也好，还是本看起来高深莫测的精灵，其实都沦为了近乎无用的废角，即便是昔日纯真的公主，在电影弄巧成拙的编排下也变得愚不可及。

对战争的描绘本是电影精心筹备的高潮一幕，然而这场人类与精灵间的战争着实让人啼笑皆非，上一幕 是血雨腥风，下一秒便是幸福美满的婚礼？电影所欠缺的已然不单单是一个转变的铺垫，而是把战争当作了儿戏，忽略了了战争残酷的本质，忽略了战争带来的伤痛怎可能轻易得到愈合？如此只要主角相安无事便一切皆大欢喜，真爱可以拯救一切的结局，只是使原本弥足珍贵的爱变得虚假作态。

关乎爱的童话其实永远也不会过时，但真正好的童话故事应该如若一盏明灯，既能点亮孩子眼中的光，也能驱散成人心中的阴霾，而绝非是如《沉睡魔咒2》这般用敷衍潦草的故事来念着狗尾续貂，惹人欲睡的魔咒。

6.9 

沉睡魔咒2 (2019)

影评(13)

收藏(259)

沉睡魔咒2/Maleficent: Mistress of Evil(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8200754/
--------------------
爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511721名成员76881个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:16分

 