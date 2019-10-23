文/梦里诗书

迪士尼所一展的童话，从来不乏美轮美奂的梦幻，但在一个足够唯美的童话世界里，《沉睡魔咒2》却并没能延续前作的成功，其不仅失去了前作反派正话所奉献的惊喜，波澜不惊的剧情下，乏味的套路。使电影影固然有着爱与女权的内核，也难以让人心生感动。

依据“睡美人”的改编，当《沉睡魔咒》将镜头的主角转向女巫，极具层次的人物性格，以及倍感新颖的视角都使这部电影给人带来了焕然一新的感觉，而如何去延续这一反派正说的故事，也成为了这部电影最为让 人期待的所在，但《沉睡魔咒2》虽然构建起了一个更为庞大的世界格局，却也失去了讲故事的能力，电影只是照着童话故事的模板照搬照套了一个乏善可陈的童话。

具体来看《沉睡魔咒》的灵魂人物无异于就是安吉丽娜·朱莉饰演的魔女，她看似邪恶的外表下所怀揣的真善之心，是电影另辟蹊径的惊喜，也是打动人心的源泉，而在《沉睡魔咒2》里，虽然她的演技并不曾退步，但电影给她表现的空间却被压缩了，而于此同时导演转手所打出的亲情牌其实并不够感人，突兀的情感流露反使魔女这一核心人物失去了过往的魅力和气场，变得脸谱化了起来。

《沉睡魔咒2》最为核心的问题，便是这部电影再没有一个能真正走进人心的人物，从魔女到公主，所有人物都只是如提线木偶般完成了自己的表演，电影生怕观众看不懂每一个角色，所有人物的性格也都是非黑即白， 而于此中不管是王子也好，还是本看起来高深莫测的精灵，其实都沦为了近乎无用的废角，即便是昔日纯真的公主，在电影弄巧成拙的编排下也变得愚不可及。

对战争的描绘本是电影精心筹备的高潮一幕，然而这场人类与精灵间的战争着实让人啼笑皆非，上一幕 是血雨腥风，下一秒便是幸福美满的婚礼？电影所欠缺的已然不单单是一个转变的铺垫，而是把战争当作了儿戏，忽略了了战争残酷的本质，忽略了战争带来的伤痛怎可能轻易得到愈合？如此只要主角相安无事便一切皆大欢喜，真爱可以拯救一切的结局，只是使原本弥足珍贵的爱变得虚假作态。

关乎爱的童话其实永远也不会过时，但真正好的童话故事应该如若一盏明灯，既能点亮孩子眼中的光，也能驱散成人心中的阴霾，而绝非是如《沉睡魔咒2》这般用敷衍潦草的故事来念着狗尾续貂，惹人欲睡的魔咒。