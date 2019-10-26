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备好爆米花——《速度与激情：特别行动》

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2019-10-26 21:14:00

备好爆米花——《速度与激情：特别行动》

今天聊聊美国电影《速度与激情：特别行动》。

片名Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)，别名霍布斯与肖 / 速度与激情外传 / 玩命关头：特别行动(台) / 狂野时速：双雄联盟(港) / 速度与激情衍生片。

 

《速度与激情》系列拍到现在，已经走到发展的十字路口。后续作品是继续拍摄原汁原味的汽车追逐战，还是拍摄其他符合赚钱套路的商业电影呢，这个问题是这颗摇钱树系列继续解决问题。

好莱坞电影的惯例就是不知道见好就收，也不会知道过犹不及的道理。任何小众作品成为口碑票房大爆的经典作品之后，商人们总会榨干这个系列最后一点点剩余价值。

《速度与激情》同样面临这样的情况，当初小打小闹的汽车追逐电影一跃成了著名IP后，资本方也随即赶紧跟进。

 

纵是出品方胆子再大，也没有做到直接修改《速度与激情》系列的类型，而是整出这部外传性质的影片，试试市场和观众的反应。

这一改就是改得惊天地泣鬼神，整部《速度与激情》系列的类型发生惊天巨变，从当初的飙车片变为了科幻动作片，甚至有点儿超级英雄电影的味道。

 

作为一部爆米花娱乐电影，影片的主要看点就是画面。上天入地的战斗场景很是热闹，新奇道具充满未来科幻元素也很是吸引眼球，加上大块头肌肉壮汉、金发碧眼靓妹，但就演员阵容来看，也是很能抓人。

外传在画面上做到求新求变。在前几部《速度与激情》天上下汽车、极地跑汽车都玩过之后，观众们纷纷猜测是不是后续作品要跑到太空耍耍了。外传以实际行动回应了观众，想象力实在就只能这样，想得太天马行空会被喷，想得太稀松平常观众又不买账，真的挺难的。

外传为了让观众们看到点不同的玩意儿，便扯上极端恐怖主义和些许科幻元素。于是正传里的那些大神们仿佛对速激宇宙中发生的事情不闻不问，靠着外传的两位光头拯救世界。

 

本片的画面看起来还不错，如果不熟悉的观众看到，肯定会当做是一部稀松平常的好莱坞动作电影。

片中出现的元素都是以往商业片中常见的内容，比如，和纳粹理念相近的恐怖分子想要消灭全球弱者，建立一个全新世界，弱者的标准则由恐怖分子定义；主角一行在经历误解后，依旧选择负重前行，为拯救人类文明主动对抗恐怖分子，英勇斗争、无所畏惧；关键最后的结局都差不多，开场牛哔闪闪放光芒的反派阴沟里翻船，在编剧吃书的情况下，被小米加步枪玩死。

剧情方面漏洞百出，其实电影就是几段动作戏拼接而成，为了填补情节过渡，添加了各种用完就扔的工具人，整体感觉和一般的爽片无异。

 

也就是说，《速度与激情：特别行动》只是一部披着《速度与激情》外壳的好莱坞爆米花电影。

为了照顾《速度与激情》系列传统，本片中也加入了很多看起来并不是那么必要的汽车追逐镜头。这些戏份除了点点题，似乎也没啥作用。

影片最大的作用就是试探市场，想知道观众们对这个系列的忠诚度。出品方想知道，观众们究竟是对飙车戏份感兴趣，还是对光头肌肉男感兴趣。

 

其实《速度与激情》这个系列能够火起来，最主要的原因就是汽车文化和两位主角的魅力。没有文化背景加持，这个当年剑走偏锋的系列也成为小众爱好者交流的题材。

早就听闻范·迪塞尔和巨石强森有矛盾，两人都是一线大牌，范·迪塞尔是这个系列创始人，巨石强森是要竞选每股总统的人，大家自然谁也不服谁。现在《速度与激情：特别行动》没有了保罗·沃克，也没有了范·迪塞尔，只剩下另外两位光头，整部影片和其他娱乐片也没啥大区别。总体有一点点急于和正传撇清关系的感觉。

作为同在速激宇宙的外传，直接抛弃了原系列精髓，观众们能否买账就需要票房来印证了。影片的票房最终还不错，看来大部分观众对于内容连贯性和宇宙观一致性并不是很看重，片中重要觉得郭达·斯坦森饰演的肖也顺利洗白，这个系列一再强调的伐木累也换了不知道多个家庭了，后续正传还能否有唐老大还有些令人担心了。

 

画面很好看，颜值很耐打，

剧情很割裂，备好爆米花。

标签： 犯罪(2447) 美国(8538) 明星(2467) 冒险(727) 惊悚(3478) 酷(1583) 动作片(1518) 娱乐片(946) 环球影业(196)

7.0 

速度与激情：特别行动 (2019)

影评(69)

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速度与激情：特别行动/Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8201000/
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