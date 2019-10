备好爆米花——《速度与激情:特别行动》 今天聊聊美国电影《速度与激情:特别行动》。 片名Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019),别名霍布斯与肖 / 速度与激情外传 / 玩命关头:特别行动(台) / 狂野时速:双雄联盟(港) / 速度与激情衍生片。 《速度与激情》系列拍到现在,已经走到发展的十字路口。后续作品是继续拍摄原汁原味的汽车追逐战,还是拍摄其他符合赚钱套路的商业电影呢,这个问题是这颗摇钱树系列继续解决问题。 好莱坞电影的惯例就是不知道见好就收,也不会知道过犹不及的道理。任何小众作品成为口碑票房大爆的经典作品之后,商人们总会榨干这个系列最后一点点剩余价值。 《速度与激情》同样面临这样的情况,当初小打小闹的汽车追逐电影一跃成了著名IP后,资本方也随即赶紧跟进。 纵是出品方胆子再大,也没有做到直接修改《速度与激情》系列的类型,而是整出这部外传性质的影片,试试市场和观众的反应。 这一改就是改得惊天地泣鬼神,整部《速度与激情》系列的类型发生惊天巨变,从当初的飙车片变为了科幻动作片,甚至有点儿超级英雄电影的味道。 作为一部爆米花娱乐电影,影片的主要看点就是画面。上天入地的战斗场景很是热闹,新奇道具充满未来科幻元素也很是吸引眼球,加上大块头肌肉壮汉、金发碧眼靓妹,但就演员阵容来看,也是很能抓人。 外传在画面上做到求新求变。在前几部《速度与激情》天上下汽车、极地跑汽车都玩过之后,观众们纷纷猜测是不是后续作品要跑到太空耍耍了。外传以实际行动回应了观众,想象力实在就只能这样,想得太天马行空会被喷,想得太稀松平常观众又不买账,真的挺难的。 外传为了让观众们看到点不同的玩意儿,便扯上极端恐怖主义和些许科幻元素。于是正传里的那些大神们仿佛对速激宇宙中发生的事情不闻不问,靠着外传的两位光头拯救世界。 本片的画面看起来还不错,如果不熟悉的观众看到,肯定会当做是一部稀松平常的好莱坞动作电影。 片中出现的元素都是以往商业片中常见的内容,比如,和纳粹理念相近的恐怖分子想要消灭全球弱者,建立一个全新世界,弱者的标准则由恐怖分子定义;主角一行在经历误解后,依旧选择负重前行,为拯救人类文明主动对抗恐怖分子,英勇斗争、无所畏惧;关键最后的结局都差不多,开场牛哔闪闪放光芒的反派阴沟里翻船,在编剧吃书的情况下,被小米加步枪玩死。 剧情方面漏洞百出,其实电影就是几段动作戏拼接而成,为了填补情节过渡,添加了各种用完就扔的工具人,整体感觉和一般的爽片无异。 也就是说,《速度与激情:特别行动》只是一部披着《速度与激情》外壳的好莱坞爆米花电影。 为了照顾《速度与激情》系列传统,本片中也加入了很多看起来并不是那么必要的汽车追逐镜头。这些戏份除了点点题,似乎也没啥作用。 影片最大的作用就是试探市场,想知道观众们对这个系列的忠诚度。出品方想知道,观众们究竟是对飙车戏份感兴趣,还是对光头肌肉男感兴趣。 其实《速度与激情》这个系列能够火起来,最主要的原因就是汽车文化和两位主角的魅力。没有文化背景加持,这个当年剑走偏锋的系列也成为小众爱好者交流的题材。 早就听闻范·迪塞尔和巨石强森有矛盾,两人都是一线大牌,范·迪塞尔是这个系列创始人,巨石强森是要竞选每股总统的人,大家自然谁也不服谁。现在《速度与激情:特别行动》没有了保罗·沃克,也没有了范·迪塞尔,只剩下另外两位光头,整部影片和其他娱乐片也没啥大区别。总体有一点点急于和正传撇清关系的感觉。 作为同在速激宇宙的外传,直接抛弃了原系列精髓,观众们能否买账就需要票房来印证了。影片的票房最终还不错,看来大部分观众对于内容连贯性和宇宙观一致性并不是很看重,片中重要觉得郭达·斯坦森饰演的肖也顺利洗白,这个系列一再强调的伐木累也换了不知道多个家庭了,后续正传还能否有唐老大还有些令人担心了。 画面很好看,颜值很耐打, 剧情很割裂,备好爆米花。

标签: 犯罪(2447) 美国(8538) 明星(2467) 冒险(727) 惊悚(3478) 酷(1583) 动作片(1518) 娱乐片(946) 环球影业(196)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.