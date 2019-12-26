硬核农家乐——《第一滴血5》

今天聊聊电影《第一滴血5：最后的血》。

片名Rambo: Last Blood / Rambo V / Rambo 5 / Rambo 5: Last Blood / RamboV: Last Blood (2019)，别名第一滴血：终极血战(港) / 蓝波：最后一滴血(台) / 第一滴血5 / 兰博5：最后一滴血 / 第一滴血：最后一战。

凭借《洛奇》系列和《第一滴血》系列享誉天下的史泰龙带来了他的又一部动作电影：《第一滴血5：最后的血》。

看名字，很可能这部作品是《第一滴血》系列的最后一部。就像《洛奇》系列拍了六部后，史泰龙也打不动了一样，《第一滴血》；流到第五部，史泰龙的血也快流干了。

作为老派国际动作明星，史泰龙除了那部老年人狂欢的《敢死队》系列和烂了的《金蝉脱壳》系列，最为著名的就是《洛奇》系列和《第一滴血》系列了。

在前四部《第一滴血》中，影片都发生在美国领土之外。反战色彩一直是这个系列的重要标志，因此将影片设定在发生战乱的国家也是影片惯例。

这次《第一滴血5》中，故事发生在美国本土，偶尔出现一下邻国墨西哥毒枭，和战争已经没有多少联系，反战元素更是没有。说明史泰龙也是真的老了，没有那么多精力去国外蹦跶，只要坏蛋们别惹到他头上，他也不想多事。

兰博退休后，住在靠近美墨边境的乡下。每天骑骑马、遛遛弯，没事还能做点手工，生活十分惬意悠闲。

和他生活在一起的还有一名从小养到大的女儿加布里埃尔Gabrielle。加布里埃尔的父亲是个人渣，他抛弃妻女后跑到墨西哥逍遥快活去了，对孩子不管不顾。全靠兰博帮助，加布里埃尔才能长大成人。长大后的加布里埃尔也进入了叛逆期，一直想要找到生父，当面对峙，问出个缘由来。可是和人渣有什么好说的，最后出了自己生气还能有什么办法，年轻的加布里埃尔并不知道这些，只知道一头子劲地往墨西哥跑，结果被人下药，成了毒枭敛财的工具。

兰博发现事情不对后，只身前往魔窟营救加布里埃尔，可为时已晚，找回的只能是加布里埃尔的尸体。兰博自己也寡不敌众，身受重伤。

兰博是谁？他是能够凭借一己之力就铲除一个军团的男人。即便年纪大了，对付一群只会欺负平民的毒贩子们，自然不在话下。

《第一滴血5》高潮发生在美国境内的一处农场，兰博在这里布下天罗地网，为邻国毒贩子们送上一道超硬核农家乐。

兰博比起年轻时，体力下降了不少，但是智力还在。他引诱毒贩子们上门寻仇，充分利用自己农场地形，将敌人消灭于无形。

兰博对敌人越残忍，观众们就会觉得越爽快。对付毫无人性可言的毒贩子，根本不需要有任何顾忌。老硬汉什么场面没见过，自然分得清主要矛盾次要矛盾。政治正确不正确并不重要，最重要的是家人幸福平安，只有无病呻吟的人才会吃饱了撑的当什么白莲花。

敢让兰博流出第一滴血，那么凶手们就要付出相应代价。《第一滴血5》重回血腥残酷路线，画面血腥程度超乎想象。

影片前半段的铺垫可能让观众觉得比较平淡，但相信史泰龙，影片后半段将带来一场疾风骤雨式的爽快复仇。

除了老年兰博因地制宜地消灭毒枭，影片充分照顾大家的怀旧情结，兰博大杀四方时，少不了标志性的射箭镜头。

观影时，如果配上《地道战》歌曲，效果更佳。

影片最后利用彩蛋时间回顾了兰博前四部作品，勾起观众们无限回忆。

烈士暮年，壮心不已，74岁高龄的史泰龙依旧想用自己的身手证明自己对电影的热爱。

无可奈何花落去，美人迟暮英雄老矣，纵使史泰龙不愿意服老，也已经是74岁的古稀老人。一般人这个时候只能静静地坐在家里颐养天年，能够打成这样已经非常难能可贵。

除了血腥暴力的爽快感，古稀兰博还会让你感到一丝感动。

侵略者，他敢来，打得他人仰马也翻，

地上地下一齐打，打得他魂飞胆也颤。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视