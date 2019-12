硬核农家乐——《第一滴血5》 今天聊聊电影《第一滴血5:最后的血》。 片名Rambo: Last Blood / Rambo V / Rambo 5 / Rambo 5: Last Blood / RamboV: Last Blood (2019),别名第一滴血:终极血战(港) / 蓝波:最后一滴血(台) / 第一滴血5 / 兰博5:最后一滴血 / 第一滴血:最后一战。 凭借《洛奇》系列和《第一滴血》系列享誉天下的史泰龙带来了他的又一部动作电影:《第一滴血5:最后的血》。 看名字,很可能这部作品是《第一滴血》系列的最后一部。就像《洛奇》系列拍了六部后,史泰龙也打不动了一样,《第一滴血》;流到第五部,史泰龙的血也快流干了。 作为老派国际动作明星,史泰龙除了那部老年人狂欢的《敢死队》系列和烂了的《金蝉脱壳》系列,最为著名的就是《洛奇》系列和《第一滴血》系列了。 在前四部《第一滴血》中,影片都发生在美国领土之外。反战色彩一直是这个系列的重要标志,因此将影片设定在发生战乱的国家也是影片惯例。 这次《第一滴血5》中,故事发生在美国本土,偶尔出现一下邻国墨西哥毒枭,和战争已经没有多少联系,反战元素更是没有。说明史泰龙也是真的老了,没有那么多精力去国外蹦跶,只要坏蛋们别惹到他头上,他也不想多事。 兰博退休后,住在靠近美墨边境的乡下。每天骑骑马、遛遛弯,没事还能做点手工,生活十分惬意悠闲。 和他生活在一起的还有一名从小养到大的女儿加布里埃尔Gabrielle。加布里埃尔的父亲是个人渣,他抛弃妻女后跑到墨西哥逍遥快活去了,对孩子不管不顾。全靠兰博帮助,加布里埃尔才能长大成人。长大后的加布里埃尔也进入了叛逆期,一直想要找到生父,当面对峙,问出个缘由来。可是和人渣有什么好说的,最后出了自己生气还能有什么办法,年轻的加布里埃尔并不知道这些,只知道一头子劲地往墨西哥跑,结果被人下药,成了毒枭敛财的工具。 兰博发现事情不对后,只身前往魔窟营救加布里埃尔,可为时已晚,找回的只能是加布里埃尔的尸体。兰博自己也寡不敌众,身受重伤。 兰博是谁?他是能够凭借一己之力就铲除一个军团的男人。即便年纪大了,对付一群只会欺负平民的毒贩子们,自然不在话下。 《第一滴血5》高潮发生在美国境内的一处农场,兰博在这里布下天罗地网,为邻国毒贩子们送上一道超硬核农家乐。 兰博比起年轻时,体力下降了不少,但是智力还在。他引诱毒贩子们上门寻仇,充分利用自己农场地形,将敌人消灭于无形。 兰博对敌人越残忍,观众们就会觉得越爽快。对付毫无人性可言的毒贩子,根本不需要有任何顾忌。老硬汉什么场面没见过,自然分得清主要矛盾次要矛盾。政治正确不正确并不重要,最重要的是家人幸福平安,只有无病呻吟的人才会吃饱了撑的当什么白莲花。 敢让兰博流出第一滴血,那么凶手们就要付出相应代价。《第一滴血5》重回血腥残酷路线,画面血腥程度超乎想象。 影片前半段的铺垫可能让观众觉得比较平淡,但相信史泰龙,影片后半段将带来一场疾风骤雨式的爽快复仇。 除了老年兰博因地制宜地消灭毒枭,影片充分照顾大家的怀旧情结,兰博大杀四方时,少不了标志性的射箭镜头。 观影时,如果配上《地道战》歌曲,效果更佳。 影片最后利用彩蛋时间回顾了兰博前四部作品,勾起观众们无限回忆。 烈士暮年,壮心不已,74岁高龄的史泰龙依旧想用自己的身手证明自己对电影的热爱。 无可奈何花落去,美人迟暮英雄老矣,纵使史泰龙不愿意服老,也已经是74岁的古稀老人。一般人这个时候只能静静地坐在家里颐养天年,能够打成这样已经非常难能可贵。 除了血腥暴力的爽快感,古稀兰博还会让你感到一丝感动。 侵略者,他敢来,打得他人仰马也翻, 地上地下一齐打,打得他魂飞胆也颤。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(2485) 美国(8583) 明星(2483) 惊悚(3514) 动作片(1540) 血腥(580) 西班牙(460) 娱乐片(966) 保加利亚(7) 狮门(178)

