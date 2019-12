老夫聊发少年狂,无可奈何花落去——《爱尔兰人》 今天聊聊电影《爱尔兰人》。 片名The Irishman / I Heard You Paint Houses (2019),别名爱尔兰杀手(港) / 听说你刷房子了。 今年年底一部影片《爱尔兰人》横空出世,口碑逆天,各路媒体纷纷打出高分,不出意外的话,在明年颁奖季,《爱尔兰人》也会横扫各大电影节。 《爱尔兰人》逆天的原因并不难理解,影片导演马丁·斯科塞斯以黑帮题材影片著称,片中三位主演罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西也都是黑帮题材的大拿。四个人都是获奖无数的电影界传奇人物,当这四位聚到一起,拍出一部好评如潮的黑帮题材电影,完全就是意料之中的事情。 今年10月初的时候,著名导演马丁·斯科塞斯在接受《帝国》杂志采访时,谈到超级英雄片和漫威电影宇宙的兴起,被问到漫威电影,马丁·斯科塞斯表示:“我不看它们。我尝试过,但那些不是电影。”“那些不是电影(cinema)。最接近它们的东西是主题公园,而不是演员们努力去向别人传达情感和心灵体验。” 此话被人解读为马丁·斯科塞斯看不起漫威电影,引发了一段时期的争论,老人家马丁·斯科塞斯也不得不写了一篇长文来解释自己。他认为电影应该是一种艺术形式,关于启示、关于角色、关于银幕,而漫威系列电影缺乏这种能力。他不反对好莱坞的商业运作,但是担心漫威式电影泛滥会摧毁电影行业的多样性,对作为艺术的电影构成致命打击。 整件事情的感觉,就像一位一辈子从事电影事业的行业标杆,不得不向时代妥协,为了自己心中的理想做一份抗争。 科技发展影响着电影行业,也影响着同时代下的各行各业。 影片中的黑帮同样无法逃避时代变迁的影响,任何传奇都终将迎来落幕,不管是主动还是被动,都会被时代无情抛弃。 《爱尔兰人》讲述的正是代表着一个时代的黑帮故事。 马丁·斯科塞斯78岁、罗伯特·德尼罗77岁、阿尔·帕西诺80岁、乔·佩西77岁,四位老爷子加起来312岁。 他们用他们丰富的经验和阅历,拍出了一部纯正的黑帮题材电影,并告诉观众,什么才是“cinema”。 《爱尔兰人》根据传记故事《我听说你刷房子》(I Heard You Paint Houses)改编。 《我听说你刷房子》作者是美国前检查官、辩护律师查尔斯·布朗特(Charles Brandt),写于2004年,记录的是黑手党金牌杀手法兰克·希兰Frank Sheeran回忆录。法兰克·希兰的绰号正是“爱尔兰人”。 1975年7月30日,美国卡车司机工会主席吉米·霍法参加在当地一家餐馆举行的午餐会,第二天早上他还没有回到家,从此不见踪影,至今下落不明,成为一起轰动全美的悬案,于1982年被宣布法定死亡。29年后,80岁的弗兰克·希兰公开承认,自己便是动手的真凶。 “我听说你刷房子”则是黑帮之间的一句黑话,本意指的是杀人之后,将喷溅到墙壁的血液刷掉,黑帮里的意思就是可以做杀手。 《爱尔兰人》中浓缩了整个美国近代史,几乎所有的历史事件都可以和片中黑帮分子扯上点关系。 片中三位主要角色就是海报上的三人。 他们用自己精湛的演技,重现一个时代从辉煌到终结。马丁·斯科塞斯们老去,黑帮电影或许也会就此老去。 《爱尔兰人》用三个半小时的时间,为一个时代拉下帷幕。 罗伯·特德尼罗饰演“爱尔兰人”法兰克·希兰。 既然原著是关于法兰克·希兰的传记,影片自然也是跟着法兰克·希兰的视角在一步步推进。 法兰克·希兰曾参加过二战,在意大利作战,杀过人。退伍后,开着卡车跑长途运输,偶然得到替黑帮做事的机会,他抓住机会,充分运用自己的一技之长,成功成为黑帮集团中坚力量。 杀人灭口是最好的投名状,而且法兰克·希兰做的不错,这是他赖以生存的最重要资本。法兰克·希兰还参与过1961年的猪湾事件,在老美颠覆卡斯特罗政权的时候,他也出了一份力。 阿尔·帕西诺饰演吉米·霍法,是那个年代当之无愧的明星。 明面上,他是美国卡车司机工会主席,纵横捭阖魅力无限,暗地里,他勾结黑帮分子,为资本家输送利益。通过工会运动,他可以和政府一较高低,一时风头无两。 吉米·霍法又是一位充满理想主义的老男人,他固执地认为工会属于他个人,不肯承认自己归属任何黑帮或者政客的领导,这都为他的悲剧埋下种子。 乔·佩西饰演罗素·布法利诺,他是黑帮的绝对高层,黑白两道通吃。明面上各行各业都有自己的办事机构,暗地里所有的人财事权都在罗素手里。只有罗素任何的事情才能办得下去,忤逆罗素的人都将尸骨无存。 罗素·布法利诺就是那个年代的权力中心。通过他的言语,观众们可以知道约翰·肯尼迪当选美国总统得到了黑帮大量帮助。黑帮能有能量把一个人扶持到总统位子,自然也有能量将这个人从总统位子上踢下。 法兰克·希兰等人的传奇经历自然不会被官方承认,只能存在于都市传说,毕竟他们的“片面之词”不可证伪。 古巴导弹危机、肯尼迪遇刺、水门事件都成了法兰克·希兰的背景板,似乎世界运作的方式都是见不得人的勾当,这让阴谋论者开心不已。 而所有的这些戏份都让法兰克·希兰的传记充满传奇色彩。 吉米·霍法是否真的死了?杀害吉米·霍法的凶手是谁?这些其实都不重要。 看到当年那些意气风发叱咤风云的大佬们,暮暮之年只能颤颤巍巍地蜗居在敬老院内,你就会知道一切过往都是浮云。这世界不是我的,也不是你的,终将是孙子们的。 又或许法兰克·希兰揽下那么多命案,只是为了让自己的传记更加好看些。 《爱尔兰人》中,利用电脑特效手段,将三位老人家从70多岁的年纪年轻化,重现他们中年的模样。 也正是因为这些电脑特效,影片成本蹭蹭地往上涨,逼近2亿美元。原来的投资方派拉蒙特不愿意再往这部看起来会赔钱的电影上花钱,影片一度陷入难产。好在著名的“接盘侠”Netflix接手影片,这才能让这些老爷子们把电影拍完。 不知道还有没有人记得,当年Netflix凭借《罗马》获奖无数时,诸多电影人以线上电影不能参赛为由抵制。现在风水轮流转,老一辈电影人看不上的流媒体平台反而成了老派黑帮电影的救命稻草。 传统电影公司变得唯利是图,大把大把地撒钱在漫威式电影上,新兴流媒体平台反而更加注重内容,还有比现实更加讽刺的吗。 时间对每个人都很公平。 不论是黑帮分子还是导演演员,社会进步会促进科技发展,科技发展终将会对社会产生影响。 黑帮行事风格不断与时俱进,不会再像以前一样打打杀杀,而是会选择更加隐蔽的手段追求利益,不论金牌杀手还是银牌杀手,终将被时代抛弃。 电脑特效不断提升,电影技术持续发展,4K、3D、高帧数电影等概念层出不穷,老一套的电影理念也需要与时俱进才能保证自己不被淘汰。 老夫聊发少年狂,无可奈何花落去, 名将自古如美人,不许人间见白头。

