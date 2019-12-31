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超人死去活来——《超人王朝》

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2019-12-31 20:40:25

超人死去活来——《超人王朝》

今天聊聊电影《超人王朝》。

片名Reign of the Supermen (2019)

 

《超人王朝》故事发生在动画电影《超人之死》之后，超人力战毁灭日后，筋疲力尽，死在了露意丝·连恩Lois Lane的怀里。所有人都在沉痛缅怀超人离世，大都市乃至整个地球陷入无超人状态。超人离开不仅影响大都市，更影响了整个正义联盟。

在后超人时代，出现了许多模仿超人模样的角色出现，大家都标榜自己才是真正的超人。

 

这次出现的四位超人头衔竞争者分别是超人小子、机械超人、歼灭者和钢铁超人。

对于不熟悉DC的人，一下子出现这么多角色，可能会有一些短暂的不适应。好在这四位角色外形差别较大，很容易就将他们分辨开来。

 

首先登场的就是超人小子Superboy。

超人小子由莱克斯·卢瑟（Lex Luthor）利用基因工程创造而来，拥有一半超人的基因，还有一半莱克斯·卢瑟的基因。莱克斯·卢瑟本意是让超人小子具有超人的超能力，又具备自己的智力，可实际效果却并不是这样，超人小子的战斗实力比超人差了一大截，智力既不如超人也不如莱克斯·卢瑟，倒是纨绔子弟的劲儿很像传统影响力的富二代。

同时也可见莱克斯·卢瑟对超人才是真爱，最先和超人生猴子的不是露意丝·连恩

 

随后登场的是戏份颇为吃重的机械超人（Cyborg Superman）。

机械超人本名汉克·亨肖 Hank Henshaw，是一名科学家航天员，也是飞船“神剑号”的幸存者。一次空难中，他失去了妻子，他自己被达克赛德救下，在达克赛德的蛊惑下，汉克·亨肖将空难悲剧的责任归咎于超人没有能够及时前来搭救。超人死后，汉克·亨肖被达克赛德改造成为了机械超人。

机械超人为了向超人复仇，甘愿当达克赛德的带路党，准备通过搞臭超人的名声来完成复仇。

 

另外一位浑身钢铁盔甲的角色叫做钢铁超人、钢人Steel。

钢人原名John Henry Irons，原本是美国国防部的武器开发专家，曾经被超人救过性命，在超人死后，自己研发了一套超人盔甲，准备继承超人的遗志，继续去帮助别人。

别看钢人浑身盔甲覆盖，一副铁面无私的样子，本片中，钢人是最坚持超人遗志的角色。

后续，钢人成了超人家族一员，也是超人得力助手，并且加入了正义联盟。

 

第四位是外形最为酷似超人的歼灭者Eradicator。

看完影片就会知道，歼灭者算不上是一个拥有自主意识的角色，更多的是被当做一种防御武器。歼灭者本质上是氪星生物，是氪星科学家研发的智能武器防御系统。超人死后，这套武器防御系统自动启动，保护要塞里的超人。

歼灭者并不存在明显的善恶观，唯一的目的就是保护超人最后的存在。

 

四名超人名号争夺者为了抢夺超人的名号，各显神通。其中机械超人技高一筹，知道同时走上层路线和群众路线，轻轻松松就获得了绝大多数人民的好感。

成功上位后，机械超人本性暴露，开始执行自己的邪恶计划。

 

然而不出意外，超人诈尸归来。

虚弱状态的超人和信心满满的机械超人展开大战，正义联盟毫不意外的成为了背景板。最后全片在一场比较激烈太空决战中落幕。

超人作为三巨头，自然不会轻易地就被干掉，即便死了也是为下一部电影营造的噱头。很可能是当前销量不好了，需要下点猛药来刺激一下。

《超人王超》整体效果还不错，动作戏能够满足观众需要，不过关于超人精神核心的探讨还不足，比较流于表面，卖人设的感觉比较重。

 

除了让超人死去活来的折腾，华纳的神操作不仅于此。

《超人王朝》是2019年1月上映的，同年10月，华纳将《超人之死》和《超人王朝》两部动画电影合起来，拼了一下就是一部新电影：《超人之死与超人归来》（The Death and Return of Superman）。片长也是两部影片加起来的166分钟。

叫《超人之死与超人归来》太拗口，直接叫《超人之死去活来》就行了。都说DC唯一出彩的是动画电影，这么个玩法，估计连动画电影也要被玩砸了。

 

超人死去活来，

迷弟争风吃醋。

 

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标签： 美国(8589) 动画(3611) 科幻(3232) 动作片(1542) 娱乐片(968) 华纳(476)

6.5 

超人王朝 (2019)

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超人王朝/Reign of the Supermen(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8205726/
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