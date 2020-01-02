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毁誉参半加真香警告——《猎魔人第1季》

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2020-1-2 22:19:24

毁誉参半加真香警告——《猎魔人第1季》

今天聊聊美剧《猎魔人第1季》。

片名The Witcher Season 1 (2019)别名猎魔士(/) / 巫师 / 狩魔猎人。

2019年12月20日，Netflix重磅推出了大家期待已久的《猎魔人》。一次性放出第一季全部八集，让翘首以盼的观众们欢呼雀跃不已。

自从Netflix2017年5月正式宣布制作《猎魔人》开始，这部剧制作了快两年半的时间。据说这部剧计划一共7季，从第一季内容来看，整个故事也仅仅是开了一个头。

制作期间，《猎魔人》的一点点风吹草动都能成为粉丝们的热议话题，从“剧本故事”“出场角色”，到“演员阵容”“现场花絮”“上线日期”，书迷、游戏迷、剧迷们的期待可谓十分强烈。

《猎魔人》热播后，原著小说登顶亚马逊、系列游戏在线人数也创新高。

从第一季的表现来看，《猎魔人》单独按照电视剧的标准绝对是一部制作精良诚意满满的作品，但如果按照书迷、游戏迷的眼光来看，这部剧就显得略微差强人意了。

《猎魔人》第一季中，大大简化了原著故事情节，取乐其中的主要情节进行整合改编，让众多角色交织在一起，共同演绎发生在幻想世界的故事。

在本季中一共有三条主要线索。

第一条主线是猎魔人杰洛特。

杰洛特白肤白发，人称“白狼”，他是一名猎魔人，平日依靠帮助别人消灭魔物赚取赏金为生。

杰洛特信奉中立主义，不愿意插手任何势力，他表示当有两种恶在面前时，他都不选择。

不过人在江湖身不由己，有时候他必须选择一种小恶来避免大恶。

故事就从他获得“布拉维坎屠夫”称号拉开序幕。

第二条主线是女术士叶奈法。

叶奈法原本只是身患残疾的女孩，拥有四分之一精灵血统，身体扭曲样貌丑陋，因为身怀魔法原力而被术士学员看中，经过精心培训和自己刻苦，叶奈法成功从丑小鸭蜕变成白天鹅，不仅法力高强，还貌美如花。

叶奈法因为修炼魔法和改变外形而丧失生育能力，所以后续她为了弥补生理缺憾，执意寻找恢复生育之法。

第三条主线是公主希里。

希里原本是辛特拉的公主，养尊处优好不快乐。随着主城辛特拉被强敌南方帝国尼弗迦德攻陷，祖母国王战死，希里只得开始流亡生活，去寻找有着宿命联系的杰洛特。

希里也是身怀魔法原力，这也是她被追捕的一个原因。只是希里未经训练，目前还不能掌握魔法。

《猎魔人》的剪辑十分霸道，很容易把不熟悉这个系列的人绕晕。

《猎魔人》采用类似《权力的游戏》POV方式讲述故事，不断地在三位主角之间来回切换。观众们一般都会熟悉这种方式，并不会感到理解困难。剪辑方面的缺点就是一段故事还没讲完，就切到另一名主角身上了。

POV视角讲故事完全没问题，有问题的是不按照时间线讲故事。前一秒还被鞭尸的角色，下一秒可能活蹦乱跳地载歌载舞，猛一看还以为在玩诈尸呢。

杰洛特、叶奈法和希里三个人的故事跨越时间完全不同，其中叶奈法故事跨越时间数十年，术士因为精通魔法，所以寿命很长、容貌也不会变老；杰洛特故事跨越时间则小于叶奈法，但也有好多年；最短的就是希里，大概前后不过数月。

《猎魔人》想采用类似《敦刻尔克》的方式，将不同时间长度的故事剪辑到一起，野心有了，但实际效果却不被认同。

《猎魔人》原著强调道德观念和宿命联系。

在《猎魔人》中，并没有绝对的善良和邪恶，每个人都可以根据自己的认知对事情发展做出选择，而这些选择并不会立即影响未来，而是慢慢积累后影响最终结局。每次选择都会造成一些取舍，可能接不到一些势力的任务，可能影响角色的好感等等。

而杰洛特多次强调：“宿命相连的人总能找到彼此。”（People linked by destiny will always find each other.）

在剧中，杰洛特也和希里两次找到彼此。一次是刺猬骑士的意外律，另一次是农夫的意外律，别说杰洛特和希里，观众们也会觉得很神奇。

宿命论就是这么神奇，不管人们如何怀疑，命运总会让大伙儿最终聚到一起。

《猎魔人》诚意满满，尽管剧情推进略快，但原著中该有的几处重要场景都有。

比如杰洛特在伦芙芮和斯崔葛布之间选择小恶，成功获取“布拉维坎屠夫”成就；王权交替的辛特拉大屠杀；杰洛特大战吸血妖鸟等诸多魔物；帕微塔的选亲宴会；杰洛特和叶妮芙的初次相遇；杰洛特和金龙三寒鸦；杰洛特和希里的两次意外律；人肉绞肉机一般的索登山之战等。

要说《猎魔人》最大的败笔就会人人诟病的选角了。

讲究政治正确的选角最终让整部剧变成了观众眼中的不正确。政治正确本身就是不正确，为了政治正确魔改剧中角色属性，本身就是对这个系列的不尊重。

 

全剧中，我觉得只有两位角色比较令人满意。一位是大超亨利·卡维尔扮演的杰洛特，另一位是艾玛·阿普尔顿扮演的伦芙芮。除此之外，所有的角色都让人眼前一黑，观众们肯定会怀疑，我是谁，我在哪，我在看什么？

如果中世纪的女巫都长得像剧中这些人一样，烧死女巫似乎也不是那么难以接受的非人道行为。

原本在原著和游戏中以美艳著称的角色，在这里统统变了调调。英姿飒爽攻气十足的叶妮芙成了普通气场中东相貌，

风情万种红发特莉丝成了抬头纹大妈，

黑发绿眼优雅美丽的女术士芙林吉拉·薇歌成功“黑化”，

甚至连精灵都成了暗夜精灵……


吐槽归吐槽，能够看到《猎魔人》成功变为剧集，大家心里肯定想着“真香”。战斗场景大场面比不上《权力的游戏》那么恢弘，但杰洛特精彩表现搭配长镜头，也绝对会让你大呼过瘾。

第一季整部故事仅仅是个开头，期待后续发展。

长时间跨度分线叙事，毁誉参半。

超爽快战斗迷之选角，真香警告。

 

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7.8 

猎魔人 (2019)

影评(2)

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猎魔人/The Witcher(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8205889/
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