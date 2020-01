毁誉参半加真香警告——《猎魔人第1季》 今天聊聊美剧《猎魔人第1季》。 片名The Witcher Season 1 (2019)别名猎魔士(港/台) / 巫师 / 狩魔猎人。 2019年12月20日,Netflix重磅推出了大家期待已久的《猎魔人》。一次性放出第一季全部八集,让翘首以盼的观众们欢呼雀跃不已。 自从Netflix2017年5月正式宣布制作《猎魔人》开始,这部剧制作了快两年半的时间。据说这部剧计划一共7季,从第一季内容来看,整个故事也仅仅是开了一个头。 制作期间,《猎魔人》的一点点风吹草动都能成为粉丝们的热议话题,从“剧本故事”“出场角色”,到“演员阵容”“现场花絮”“上线日期”,书迷、游戏迷、剧迷们的期待可谓十分强烈。 《猎魔人》热播后,原著小说登顶亚马逊、系列游戏在线人数也创新高。 从第一季的表现来看,《猎魔人》单独按照电视剧的标准绝对是一部制作精良诚意满满的作品,但如果按照书迷、游戏迷的眼光来看,这部剧就显得略微差强人意了。 《猎魔人》第一季中,大大简化了原著故事情节,取乐其中的主要情节进行整合改编,让众多角色交织在一起,共同演绎发生在幻想世界的故事。 在本季中一共有三条主要线索。 第一条主线是猎魔人杰洛特。 杰洛特白肤白发,人称“白狼”,他是一名猎魔人,平日依靠帮助别人消灭魔物赚取赏金为生。 杰洛特信奉中立主义,不愿意插手任何势力,他表示当有两种恶在面前时,他都不选择。 不过人在江湖身不由己,有时候他必须选择一种小恶来避免大恶。 故事就从他获得“布拉维坎屠夫”称号拉开序幕。 第二条主线是女术士叶奈法。 叶奈法原本只是身患残疾的女孩,拥有四分之一精灵血统,身体扭曲样貌丑陋,因为身怀魔法原力而被术士学员看中,经过精心培训和自己刻苦,叶奈法成功从丑小鸭蜕变成白天鹅,不仅法力高强,还貌美如花。 叶奈法因为修炼魔法和改变外形而丧失生育能力,所以后续她为了弥补生理缺憾,执意寻找恢复生育之法。 第三条主线是公主希里。 希里原本是辛特拉的公主,养尊处优好不快乐。随着主城辛特拉被强敌南方帝国尼弗迦德攻陷,祖母国王战死,希里只得开始流亡生活,去寻找有着宿命联系的杰洛特。 希里也是身怀魔法原力,这也是她被追捕的一个原因。只是希里未经训练,目前还不能掌握魔法。 《猎魔人》的剪辑十分霸道,很容易把不熟悉这个系列的人绕晕。 《猎魔人》采用类似《权力的游戏》POV方式讲述故事,不断地在三位主角之间来回切换。观众们一般都会熟悉这种方式,并不会感到理解困难。剪辑方面的缺点就是一段故事还没讲完,就切到另一名主角身上了。 POV视角讲故事完全没问题,有问题的是不按照时间线讲故事。前一秒还被鞭尸的角色,下一秒可能活蹦乱跳地载歌载舞,猛一看还以为在玩诈尸呢。 杰洛特、叶奈法和希里三个人的故事跨越时间完全不同,其中叶奈法故事跨越时间数十年,术士因为精通魔法,所以寿命很长、容貌也不会变老;杰洛特故事跨越时间则小于叶奈法,但也有好多年;最短的就是希里,大概前后不过数月。 《猎魔人》想采用类似《敦刻尔克》的方式,将不同时间长度的故事剪辑到一起,野心有了,但实际效果却不被认同。 《猎魔人》原著强调道德观念和宿命联系。 在《猎魔人》中,并没有绝对的善良和邪恶,每个人都可以根据自己的认知对事情发展做出选择,而这些选择并不会立即影响未来,而是慢慢积累后影响最终结局。每次选择都会造成一些取舍,可能接不到一些势力的任务,可能影响角色的好感等等。 而杰洛特多次强调:“宿命相连的人总能找到彼此。”(People linked by destiny will always find each other.) 在剧中,杰洛特也和希里两次找到彼此。一次是刺猬骑士的意外律,另一次是农夫的意外律,别说杰洛特和希里,观众们也会觉得很神奇。 宿命论就是这么神奇,不管人们如何怀疑,命运总会让大伙儿最终聚到一起。 《猎魔人》诚意满满,尽管剧情推进略快,但原著中该有的几处重要场景都有。 比如杰洛特在伦芙芮和斯崔葛布之间选择小恶,成功获取“布拉维坎屠夫”成就;王权交替的辛特拉大屠杀;杰洛特大战吸血妖鸟等诸多魔物;帕微塔的选亲宴会;杰洛特和叶妮芙的初次相遇;杰洛特和金龙三寒鸦;杰洛特和希里的两次意外律;人肉绞肉机一般的索登山之战等。 要说《猎魔人》最大的败笔就会人人诟病的选角了。 讲究政治正确的选角最终让整部剧变成了观众眼中的不正确。政治正确本身就是不正确,为了政治正确魔改剧中角色属性,本身就是对这个系列的不尊重。 全剧中,我觉得只有两位角色比较令人满意。一位是大超亨利·卡维尔扮演的杰洛特,另一位是艾玛·阿普尔顿扮演的伦芙芮。除此之外,所有的角色都让人眼前一黑,观众们肯定会怀疑,我是谁,我在哪,我在看什么? 如果中世纪的女巫都长得像剧中这些人一样,烧死女巫似乎也不是那么难以接受的非人道行为。 原本在原著和游戏中以美艳著称的角色,在这里统统变了调调。英姿飒爽攻气十足的叶妮芙成了普通气场中东相貌, 风情万种红发特莉丝成了抬头纹大妈, 黑发绿眼优雅美丽的女术士芙林吉拉·薇歌成功“黑化”, 甚至连精灵都成了暗夜精灵……

吐槽归吐槽,能够看到《猎魔人》成功变为剧集,大家心里肯定想着“真香”。战斗场景大场面比不上《权力的游戏》那么恢弘,但杰洛特精彩表现搭配长镜头,也绝对会让你大呼过瘾。 第一季整部故事仅仅是个开头,期待后续发展。 长时间跨度分线叙事,毁誉参半。 超爽快战斗迷之选角,真香警告。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8595) 明星(2487) 惊悚(3524) 奇幻(1356) 酷(1599) 动作片(1544) 美剧(2319) 娱乐片(970) Netflix(36)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.