虎胆客串，杀机变味——《虎胆杀机》

今天聊聊电影《虎胆杀机》。

片名Trauma Center (2019)，别名创伤中心。

《虎胆杀机》的最大看点就是演员表中有布鲁斯·威利斯了吧。

这位65岁的老演员早已是世界闻名的动作明星，凭借1988年在《虎胆龙威》中的警探约翰麦卡伦，他已经红了很多年。尽管他也在拓宽戏路，但一直以来最为得心应手的还是动作题材影片。

不过说实话，在这部《虎胆杀机》中，布鲁斯·威利斯算不上是本片的男主角，顶多是一名戏份还可以的男配角。

但是影片海报还是选择把他放在如此突出的位置，而且在还是演职员表的第一位，有很严重的忽悠嫌疑。

本片真正的主角是女主角妮基·韦兰。她饰演女主角麦迪逊·泰勒Madison Taylor。

两名黑警作恶的时候，击伤了过路群众麦迪逊·泰勒。黑警脑子不太好使，开枪的时候用的是警用配枪，弹头还留在麦迪逊·泰勒体内。麦迪逊·泰勒被送入创伤中心救治后，两名黑警慌了起来，想取回弹头，消除罪证。

于是黑警们利用警察身份做掩护，在创伤中心里寻找麦迪逊·泰勒。

麦迪逊·泰勒自然不会坐以待毙，在创伤中心里，竭力和黑警们周旋，寻找机会反抗自救。

布鲁斯·威利斯作为秉公执法的好警察，自然不会扮演黑警角色。他在这里扮演的是好警察威克斯中尉Det. Wakes。

威克斯的线人被黑警杀害后，威克斯就开始追查黑警下落。碰巧遇到了躺枪的麦迪逊·泰勒，威克斯自然而然地就开始帮助她。

然后《虎胆杀机》就进入了一种十分奇妙的状态，两位主角各玩各的。

麦迪逊·泰勒在医院里和两名壮汉玩得不亦乐乎，每个房间都留下他们追逐打斗的身影。

威克斯则在医院外围晃来晃去，也不知道真的找到什么证据没有，反正就是黑灯瞎火的到处晃荡。

直到影片快结束了，两位才总算例行公事一般地见上一面。

影片中既不能让威克斯显得很无能，又不能让他的戏份太吃重。造成的结果就是观众们看到的怪异现状。

警察们的智商强行下线，又让整栋医院的人强行离线，就留下麦迪逊·泰勒和两名黑警玩躲猫猫。姗姗来迟的威克斯仿佛是整个警察局的唯一希望。

可能在翻译者眼中，布鲁斯·威利斯就等于虎胆，就是行走的虎胆。不管他拍啥电影，都要翻译成《虎胆XX》。

比如《虎胆龙威》系列、《虎胆追凶》，以及这部《虎胆杀机》。

与《虎胆追凶》类似，《虎胆杀机》也是发生在医院的故事，只不过这次布鲁斯·威利斯不是一名医生，而是一名老警察。

本片真不如直接翻译成《创伤中心》更加贴切。通篇看不到有虎胆啥事，没见到哪位角色胆子变肥了，倒是看到不少角色纷纷展现负智商状态，像是一场比蠢大会。

影片中自相矛盾的地方太多，很多情节设置令人匪夷所思。

影片算是做到了全方位槽点，每个地方都烂得很均衡，既没有那个地方烂出新特点，也没有什么地方值得称赞。

如果真的想要吐槽影片的话，几乎每分每秒都值得吐槽。但是另外一想，又不值得浪费时间吐槽这部影片。

虎胆客串，

杀机变味。

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