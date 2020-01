虎胆客串,杀机变味——《虎胆杀机》 今天聊聊电影《虎胆杀机》。 片名Trauma Center (2019),别名创伤中心。 《虎胆杀机》的最大看点就是演员表中有布鲁斯·威利斯了吧。 这位65岁的老演员早已是世界闻名的动作明星,凭借1988年在《虎胆龙威》中的警探约翰麦卡伦,他已经红了很多年。尽管他也在拓宽戏路,但一直以来最为得心应手的还是动作题材影片。 不过说实话,在这部《虎胆杀机》中,布鲁斯·威利斯算不上是本片的男主角,顶多是一名戏份还可以的男配角。 但是影片海报还是选择把他放在如此突出的位置,而且在还是演职员表的第一位,有很严重的忽悠嫌疑。 本片真正的主角是女主角妮基·韦兰。她饰演女主角麦迪逊·泰勒Madison Taylor。 两名黑警作恶的时候,击伤了过路群众麦迪逊·泰勒。黑警脑子不太好使,开枪的时候用的是警用配枪,弹头还留在麦迪逊·泰勒体内。麦迪逊·泰勒被送入创伤中心救治后,两名黑警慌了起来,想取回弹头,消除罪证。 于是黑警们利用警察身份做掩护,在创伤中心里寻找麦迪逊·泰勒。 麦迪逊·泰勒自然不会坐以待毙,在创伤中心里,竭力和黑警们周旋,寻找机会反抗自救。 布鲁斯·威利斯作为秉公执法的好警察,自然不会扮演黑警角色。他在这里扮演的是好警察威克斯中尉Det. Wakes。 威克斯的线人被黑警杀害后,威克斯就开始追查黑警下落。碰巧遇到了躺枪的麦迪逊·泰勒,威克斯自然而然地就开始帮助她。 然后《虎胆杀机》就进入了一种十分奇妙的状态,两位主角各玩各的。 麦迪逊·泰勒在医院里和两名壮汉玩得不亦乐乎,每个房间都留下他们追逐打斗的身影。 威克斯则在医院外围晃来晃去,也不知道真的找到什么证据没有,反正就是黑灯瞎火的到处晃荡。 直到影片快结束了,两位才总算例行公事一般地见上一面。 影片中既不能让威克斯显得很无能,又不能让他的戏份太吃重。造成的结果就是观众们看到的怪异现状。 警察们的智商强行下线,又让整栋医院的人强行离线,就留下麦迪逊·泰勒和两名黑警玩躲猫猫。姗姗来迟的威克斯仿佛是整个警察局的唯一希望。 可能在翻译者眼中,布鲁斯·威利斯就等于虎胆,就是行走的虎胆。不管他拍啥电影,都要翻译成《虎胆XX》。 比如《虎胆龙威》系列、《虎胆追凶》,以及这部《虎胆杀机》。 与《虎胆追凶》类似,《虎胆杀机》也是发生在医院的故事,只不过这次布鲁斯·威利斯不是一名医生,而是一名老警察。 本片真不如直接翻译成《创伤中心》更加贴切。通篇看不到有虎胆啥事,没见到哪位角色胆子变肥了,倒是看到不少角色纷纷展现负智商状态,像是一场比蠢大会。 影片中自相矛盾的地方太多,很多情节设置令人匪夷所思。 影片算是做到了全方位槽点,每个地方都烂得很均衡,既没有那个地方烂出新特点,也没有什么地方值得称赞。 如果真的想要吐槽影片的话,几乎每分每秒都值得吐槽。但是另外一想,又不值得浪费时间吐槽这部影片。 虎胆客串, 杀机变味。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2493) 美国(8597) 惊悚(3526) 狮门(180)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.