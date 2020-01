努力做好再次翻拍——《单刀直入》 今天聊聊电影《单刀直入》。 片名Point Blank (2019),别名单刀直入美版。 流媒体时代,内容为王。Netflix注重原创剧的同时,丝毫也没有放过各种值得翻拍的题材。 想要那么多精品原创内容,又要满足市场需求,哪有那么容易的事情呢。早期作品往往都经历过市场检验,因此翻拍以往作品就成了一个不错的选择,这部《单刀直入》正是这样一部翻拍作品。 叫《单刀直入》的片子一共有四部,分别是范·迪塞尔的《单刀直入》A Man Apart (2003),以及法国版的的《单刀直入》 À boutportant (2010)、韩国版的《单刀直入》표적 / Point Blank (2014),以及这部《单刀直入》。 从影片剧情看,范·迪塞尔的《单刀直入》是他成名后量身定做的一部动作电影,讲述的是他和墨西哥贩毒集团的较量,和本片没有多大联系。 剩下的三部《单刀直入》则讲述了同样的故事,2010年的法国版是原版,2014年韩国版和2019年美版都是翻拍作品。 《单刀直入》的故事不算复杂,就是一段平民勇斗黑警的故事。 男主角萨缪尔只是一名正常上班男护士,家里还有一名即将临产妻子塔林,小夫妻俩都在等待着家庭新成员的到来。 某日医院里来了一名中了枪伤的男子阿布,一场血雨腥风就此拉开。萨缪尔的妻子被劫匪掳走成了人质,萨缪尔被劫匪要求提供帮助。随之而来的还有追捕劫匪的警察、向劫匪催债的黑帮,萨缪尔不得不为家人而战。 《单刀直入》的看点并不是影片剧情本身,毕竟十年前的剧本现在再拿出来翻拍也翻不出花儿来。有关手无寸铁的平民对抗穷凶极恶的黑警相关题材已经很多,有点阅片经验的观众都会早早看出结局。 《单刀直入》的看点是影片海报上的两位男演员。一位是“猎鹰”安东尼·麦凯,另一位是“交叉骨”弗兰克·格里罗,两位漫威宇宙超级英雄集体来到新片再就业。 随着漫威电影宇宙告一段落,诸多超级英雄面临再就业的问题。即便有后续合同的猎鹰,也有空档期,《猎鹰和冬兵》要到2020年才能上映。 反正闲着也是闲着,不如拍点儿动作片,发挥发挥专业特长。 作为一部快餐式的动作电影,观众们完全不必要对本片抱有过高期望。期望越高、失望越大,这种翻拍电影本身就不是属于精雕细琢类别的。 可以看得出演职员们在认认真真地拍,无奈整体效果很平庸。几部翻拍作品一部比一部分数低。 一会儿严肃正剧,一会儿不着调的喜剧,然后再来一点儿催泪情节。影片没有给与观众们足够的时间酝酿情绪,倒是一个劲儿地加入不同心境。 公路追逐、枪战肉搏,动作片中该有的,《单刀直入》中也都有,那就行了。萨缪尔收拾包裹时的旋转长镜头很有特色,算是一个小亮点。最多加入一些血浓于水的兄弟情义,同是天涯沦落人的同病相怜,除此之外,并无多少亮点。 努力翻拍, 整体平庸。 点击这里: 近期影视推荐

