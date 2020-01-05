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努力做好再次翻拍——《单刀直入》

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2020-1-5 21:31:01

努力做好再次翻拍——《单刀直入》

今天聊聊电影《单刀直入》。

片名Point Blank (2019)，别名单刀直入美版。

 

流媒体时代，内容为王。Netflix注重原创剧的同时，丝毫也没有放过各种值得翻拍的题材。

想要那么多精品原创内容，又要满足市场需求，哪有那么容易的事情呢。早期作品往往都经历过市场检验，因此翻拍以往作品就成了一个不错的选择，这部《单刀直入》正是这样一部翻拍作品。

 

叫《单刀直入》的片子一共有四部，分别是范·迪塞尔的《单刀直入》A Man Apart (2003)，以及法国版的的《单刀直入》 À boutportant (2010)、韩国版的《单刀直入》표적 / Point Blank (2014)，以及这部《单刀直入》。

 

从影片剧情看，范·迪塞尔的《单刀直入》是他成名后量身定做的一部动作电影，讲述的是他和墨西哥贩毒集团的较量，和本片没有多大联系。

剩下的三部《单刀直入》则讲述了同样的故事，2010年的法国版是原版，2014年韩国版和2019年美版都是翻拍作品。

 

《单刀直入》的故事不算复杂，就是一段平民勇斗黑警的故事。

男主角萨缪尔只是一名正常上班男护士，家里还有一名即将临产妻子塔林，小夫妻俩都在等待着家庭新成员的到来。

某日医院里来了一名中了枪伤的男子阿布，一场血雨腥风就此拉开。萨缪尔的妻子被劫匪掳走成了人质，萨缪尔被劫匪要求提供帮助。随之而来的还有追捕劫匪的警察、向劫匪催债的黑帮，萨缪尔不得不为家人而战。

 

《单刀直入》的看点并不是影片剧情本身，毕竟十年前的剧本现在再拿出来翻拍也翻不出花儿来。有关手无寸铁的平民对抗穷凶极恶的黑警相关题材已经很多，有点阅片经验的观众都会早早看出结局。

《单刀直入》的看点是影片海报上的两位男演员。一位是“猎鹰”安东尼·麦凯，另一位是“交叉骨”弗兰克·格里罗，两位漫威宇宙超级英雄集体来到新片再就业。

 

随着漫威电影宇宙告一段落，诸多超级英雄面临再就业的问题。即便有后续合同的猎鹰，也有空档期，《猎鹰和冬兵》要到2020年才能上映。

反正闲着也是闲着，不如拍点儿动作片，发挥发挥专业特长。

 

作为一部快餐式的动作电影，观众们完全不必要对本片抱有过高期望。期望越高、失望越大，这种翻拍电影本身就不是属于精雕细琢类别的。

可以看得出演职员们在认认真真地拍，无奈整体效果很平庸。几部翻拍作品一部比一部分数低。

一会儿严肃正剧，一会儿不着调的喜剧，然后再来一点儿催泪情节。影片没有给与观众们足够的时间酝酿情绪，倒是一个劲儿地加入不同心境。

公路追逐、枪战肉搏，动作片中该有的，《单刀直入》中也都有，那就行了。萨缪尔收拾包裹时的旋转长镜头很有特色，算是一个小亮点。最多加入一些血浓于水的兄弟情义，同是天涯沦落人的同病相怜，除此之外，并无多少亮点。

 

努力翻拍，

整体平庸。

 

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标签： 犯罪(2493) 美国(8601) 惊悚(3526) Netflix(38)

5.6 

单刀直入 (2019)

影评(1)

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单刀直入/Point Blank(2019)
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