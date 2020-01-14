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归根结底，这是一部治愈的家庭电影

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2020-1-14 21:48:03

[别告诉她]中蕴含的浓郁祖孙之情，狠狠地击中了我。作为一个从小被祖辈带大的人，现又正初为人父，感受着我儿子沉浸在我父母的爱中，情绪会不自觉地跟着影片中的生活碎片泛滥。

在生活场景的展现上，影片没有矫揉造作，竭尽可能地贴近导演本人印象中的真实。比如奶奶的晨练，一家人围坐的团圆饭，聚会上探讨着中国美国孰优孰劣，子女教育，空巢老人等等，都让我觉得影片中的段落就在某个地方发生着。当然，其中某些镜头是否有失偏颇，稍后另述，但真实的基调本身就胜过了一切浮夸的电影语言，直击人心。

其次是主题，在针对是否告诉奶奶其身患晚期癌症的框架下，探讨的第一维度是善意的谎言是否正确。第二维度是中国美国社会现状的不同，与价值观的碰撞。在第一维度的展现中，影片完成地特别好。片中奶奶身边的家人，无论内心如何抉择，他们都在矛盾中痛苦挣扎。不想对奶奶撒谎的人，陷入了其行为是否符合人权的理性困境中，而选择了谎言的人，则在爱与别离的情感冲突中自我煎熬。这种来自东方深沉的爱，的确符合较多我所认识的中国人的处世方法。但在第二维度的展现中，我觉得影片的确过于片面粗浅。比如主角的大伯把东西方文化简单地理解为个人主义和集体主义，粗暴地告诉主角“你不可以忤逆你的父亲”等等刻板的表现，但我至少可以理解为导演正好有这么一个且拧且犟的亲戚，给她留下了尤为深刻的印象，但在其他很多镜头语言中，我的确感受到了其相对狭隘地呈现。做为一个中国人，我会受到冒犯。我简单列举一下：
1. 女主比莉刚到长春酒店前台，三三两两的社会男女来到酒店开房，比莉一脸错愕；
2. 一次家庭聚餐后，女主比莉看到一个包间内几个男人在打麻将，身旁陪着衣着暴露的女人，一个女人回眸与比莉对望，比莉还是错愕；
3. 婚庆间隙，酒店工作人员百无聊赖，玩手机，打瞌睡，与迎接客人时判若两人；
4. 无论任何中国人，包括在英国留学过的医生，都在特别强调中国人习惯“别告诉她”，过多反复强调差异，反而觉得有点刻意；
每个镜头都必须有存在的意义，上面前3点，我觉得除了讽刺批判一些社会现状之外，很难有其他解释。导演的做法就像在对外界表明，这是中国社会独有的“景色”，令在美国长大的比莉无所适从，而我也很难相信比莉在美国成长到30岁，居然没目睹或耳闻过更难启齿的事。导演可能是特别坚持借影片传递出自己对中国的印象，她自己接受采访时说过，中国和美国的投资人都拒绝过她，但她不想对影片任何一句台词，任何一场戏做出妥协。至少这份个人的坚持，值得鼓励。

最后，是影片的表演，所有演员特别出色地完成了任务。奥卡菲娜与其说是演技爆发，倒不如说是跳出了以往的角色套路与公众形象，给更多人留下了更深刻的印象。她的角色有大量中文台词，而恰好中文又不流利，很多不自然的地方也就自然而然了，这一定程度上降低了表演本身的难度。饰演奶奶的赵老师不用多说，台词，动作，经验，面面俱到，特别出色，但我觉得更厉害的是姨奶的扮演者卢老师。赵老师的镜头太多，戏太满太足，磨练纯熟的演技有时会稍有表演过重的感觉，而卢老师就特别自然的把一个东北老奶奶演出了层次感，甚至给出了一定的留白想象空间，比如在婚宴上那句“我特别好”，然后是一个平淡而又意味深长的正面镜头，长达数秒，可以让人想到很多。其他角色也都发挥了各自作用，比如比莉的妈妈，一个特别反感中国文化的女人，自认有华侨特殊的优越感，还有些刻薄，而导演对她也没太留情，基本塑造成了一个不讨人喜欢的角色，但谁身边又没有这样的人呢？导演也跟所有普通人一样，是矛盾的集合体。不同的人，带着不同的思想互相碰撞，成为这部电影饱满的血肉，带来了一出好戏。

抛开其中一些可能会引起我个人不适的镜头，仅仅看作是一部表达祖孙之爱，自我认知的影片，我仍然认为它特别优秀。看到那段出租车离开小区的镜头，我当时完全没办法控制自己，完全沉浸在了那份已无法表达的思念中。

观影于2020年01月12日，写于2020年01月14日

7.4 

别告诉她 (2019)

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别告诉她/The Farewell(2019)
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