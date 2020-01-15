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好牌打烂愧对前辈——《攀登者》

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2020-1-15 20:54:05

好牌打烂愧对前辈——《攀登者》

今天聊聊电影《攀登者》。

片名The Climbers (2019)

 

2019年的国庆节可谓是大片云集，大量影片集中在这个时间段上映，其中不乏高质量主旋律影片。

其中《我和我的祖国》《中国机长》和《攀登者》形成三足鼎立之势，集中在新中国成立70周年的重要时刻上映，极大地激发了观众们高涨的爱国热情和观影兴趣。

一同上映可以形成浩大声势，也会被观众们拿来一同比较。这一比较自然就分出了高下，在《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》三部影片中，《攀登者》是最令人失望的一部，评分将将及格。

 

《攀登者》讲述新中国成立后中国登山队征服珠穆朗玛峰的故事。

第一次是1960年，中国登山队北坡成功登顶，第二次是15年后，中国登山队再次从北坡成功挑战世界之巅。

 

珠穆朗玛峰登顶分南坡北坡两条路线。

南坡在尼泊尔境内，登顶难度系数略小，北坡在中国境内，登顶难度系数更高。而在1960年登顶前，只有外国人通过南坡首次登顶珠峰，他们扬言，从中国一侧是不可能登顶成功的！

1960年正是将这不可能变成了可能，中国也才能向世界庄严宣布：“我们伟大勇敢的中国人民，登顶了珠穆朗玛峰！”只是由于种种原因，没有能够留下影像资料，登顶成功饱受争议。

15年后，经过精心酝酿准备，1975年5月27日下午14点30分，中国登山队再次登顶成功，留下了不可磨灭的影像资料。同时在珠峰海拔5600~6300米区域，10个三角点上10部经纬仪同时瞄向珠峰，经过精密计算，得出8848.13米的精确数据，为人类文明史增添了一组熠熠闪光的数字。

2005年5月22日，中国重测珠穆朗玛峰高度测量登山队成功登上珠穆朗玛峰峰顶，2005年10月9日国家测绘局公布珠峰的岩面海拔高度为8844.43米，冰层厚度3.50米。

 

【中国梯是中国登山队于1975年攀登珠穆朗玛峰时在“第二台阶”的岩壁上架起的一座高近6米的金属梯，它承载着中国人对珠峰的探险历史。2008年5月27日，在珠峰海拔8700米的高度上挺立了33年的“中国梯”，在完成了自己的历史使命后，于27日被带到拉萨，收进珠峰登山博物馆。】

按理说，只要将这段激动人心的历史如实地拍摄出来，电影就不会太差。

可实际上，《攀登者》只是取了历史故事的壳子，剩下的就是出品方的随意臆想，为了加入一些感情戏，生硬地进行拉郎配，让原本可以令人感动的严肃题材，变得有些儿戏。

 

当充满民族自豪感的真实优秀历史故事被魔改时，观众们自然会感到失望，特别是还整出了一个令人无比失望的剧本。

影片将注意力集中在角色本身，没有考虑时代背景。

如果加上和苏联、尼泊尔、印度外交方面的历史背景，影片会更有厚重感。这里有和苏联关系的由热转冷，和尼泊尔的边境领土争议，和印度登山队的登山竞赛，内容太丰富了。

当然这些可以看成是影片的加分项，如果不拍就当出品方的眼界小，也不算是错。

 

影片将大量笔墨集中于角色的谈情说爱，似乎不整点儿儿女情长就不能拍好电影一样，这就显得十分市侩。如果编的好看那也就罢了，偏偏编的十分做作，这叫人如何看得下去。

真实历史中，潘多1975年5月27日登上珠穆朗玛峰，成为世界上第一个从北坡登上珠峰的女性。

我查了一下资料，她的攀登过程可谓十分惊险，期间还有丈夫的支持帮助，如果将他们的爱情故事穿插在影片之中，可以更有说服力和感染力。

《攀登者》偏偏不好好寻访历史素材，凭着感觉魔改人物感情戏，结果自然不会好看。

 

看看公安部拍的《湄公河行动》、陆军的《战狼》、海军的《红海行动》、消防的《烈火英雄》、民航的《中国机长》，再看看这部《攀登者》。我真心觉得这部影片不应当赶在国庆的重要时期上映，出品方除了完成任务，剩下的就是在透支主要演员们。

看到一句十分中肯评价：影片预算都紧到请李仁港了。

李仁港的水平本来就不是一流导演，算到三流导演估计勉强可以。好在他胜在便宜听话，出品方让怎么改本子就怎么配合，还能够按期交稿。作为香港人，他自然不会理解火红年代、集体主义、民族信仰这些激动人心的存在，他脑子只有些儿女情长完全可以理解。

需要背锅的是出品方，原稿剧本被魔改后，出品方还沾沾自喜，认为自己做了一件功德无量的政绩工程。

只能说，一个这样的出品方就可以轻易抹杀无数中国电影人的多年努力。李仁港并不需要为影片道歉，他就是这样的水平，需要道歉的是出品方。

他们要向前辈道歉、向演员道歉、向观众道歉。

 

当然也有好的一面，《攀登者》能够反映出中国电影工业发展已经进入到一个比较成熟的阶段。

《流浪地球》《哪吒》这类爆款影片都经过几年打磨，才能收获巨大成功。而《攀登者》从立项到上映不过一年，除了剧本令人无语外，影片的特效还是值得肯定。只要相关产业成熟了，这样以后制作快餐式的流水线作品应该不成问题了。

 

魔改历史消费观众，

好牌打烂愧对前辈。

 

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6.8 

攀登者 (2019)

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攀登者/The Climbers(2019)
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