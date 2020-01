理解和支持与爱情一样重要——《婚姻故事》 今天聊聊电影《婚姻故事》。 片名Marriage Story (2019)。 继《消失的爱人》《完美陌生人》《他其实没那么喜欢你》等诸多关于感情电影之后,大家的情人节观影清单又可以增加一部重磅级作品了,那就是这部口碑极高的《婚姻故事》。 《婚姻故事》的导演和编剧都是诺亚·鲍姆巴赫Noah Baumbach,影片的剧情平平无奇,从头到尾讲述了一对美国夫妻离婚的全过程。偏偏这平淡无奇的剧情极其真实,每个有过婚姻生活的人都会感同身受。 影片用离婚故事讲了婚姻故事,故事原型就是诺亚·鲍姆巴赫的亲身经历。老司机亚当·德赖弗扮演丈夫查理,黑寡妇斯嘉丽·约翰逊扮演妻子妮可,原本极度恩爱令人艳羡的一对情侣,关系从亲密走向冷淡,最终走向不可避免的离婚结局。 日子久了,生活在一起的两个人早已忘记当初为什么爱上对方。 查理认为自己为了妻子为了爱情,早早步入婚姻殿堂,让自己原本可以大有作为的年纪被婚姻束缚,自己为这个家庭付出了太多。 妮可觉得自己原本是一名大有希望的演员,早早加入丈夫的剧团后存在感越来越低,最终成了剧团一名籍籍无名的演员,自己还要照顾家庭和儿子,甚至要放弃去洛杉矶的大好发展机会,实在心有不甘。 夫妻双方的生活陷入无休止的争吵和冷战,俩人也早早地完成分局。 就像他们所言,爱没有停止,但是已经没有意义。 离婚成了当下两人都愿意接受的结局,双方还约定和平分手,希望将互相伤害降到最低。 可一旦涉及到利益纠葛和孩子归属,事情就不可能轻松解决。最关键的夫妻双方都不愿意放弃孩子抚养权,这就只能诉诸公堂。 律师的强势加入,让查理和妮可的离婚变得一地鸡毛。夫妻两人之间的争吵开始升级,原本无伤大雅的无心举动都成了律师射向对方最狠毒的利箭。 曾经一见钟情深爱彼此的夫妻,现在闹得形同陌路,甚至希望对方当场暴毙。 他们说出伤害对方的话后,自己都被自己吓到了,他们似乎不知道自己怎么会变成这样。 《婚姻故事》中长达十几分钟的争吵绝对不是居委会大妈去调解破碎家庭时的景象,而是极度贴近生活的情景再现,每个在恋爱、婚姻生活中有过争吵的人,都会感同身受。 片中金句频出,查理和妮可说出了很多我们想说的,似乎每个人都为这个家庭付出了很多,为什么还不能得到对方理解。 因为我们总喜欢把最差的一面留给最亲近的人,气头上时,甚至愿意伤害对方,似乎看到对方难受就能让自己好受一些。 其实这样做只有坏处,连零和结局都算不上,双方受益均是负的。 其实吧,离婚是文明社会进步的标志,并不需要妖魔化离婚。 离婚代表着女性在觉醒,而女性觉醒也是社会文明进步的标志。 真相就像《婚姻故事》中一针见血的指出那般。女性被一直冠以妻子和妈妈的角色,女性作为妈妈,不能表现出丝毫缺陷,抽烟喝酒(烫头?)都是不可被接受的缺点。 大众对男性花天酒地习以为常,男性就可以对家庭置身事外,一身烟酒味回家倒头就睡,甚至被当做成功人士,男人们只要偶尔回家抱抱孩子就是好丈夫好父亲。甚至我们还能编排好的顺口溜:妈妈生姥姥养、爷爷奶奶来欣赏,爸爸回家就上网。 而女性则要忍受当妈式择偶、保姆式妻子、丧偶式育儿和守寡式婚姻。女性在没有做好家庭“本职”工作时,如果追求社会事业发展,就会被人指指点点。 这种观念说出来大家都感到无奈,但也是无法逃避的现实。 除了在家庭中扮演妻子、妈妈角色,女性在社会上也会有许多其他角色,律师、导演、演员、医生、作家、记者、警察,都是女性的社会标签。 妇女能顶半边天,没有女性,我们连WiFi都没的玩。 查理一直以自己对家的付出标榜自己的辛苦,但他忽视了妮可对自身事业发展的追求,也没有给予足够的谅解和支持,这成了两人不可调和的矛盾。 妮可想在离家近的洛杉矶发展,不喜欢高楼林立的纽约。她向查理表达了这种想法后得到的并不是丈夫的支持,而是嗤之以鼻,无奈的妮可感到辛酸又心碎,唯有离婚才能还自己自由身去追求事业。 婚姻除了一见钟情还需要理解和支持,查理没能明白这个道理,妮可也没有等到查理明白这个道理。 《婚姻故事》也只有在社会文明程度高的地区才会发生。在解决温饱问题后,大家才有精力关注实现自身社会价值。试想在吃不饱穿不暖的地区,大家还会有精力去折腾实现自我价值么。 在越来越注重个体的情况下,妮可们才有可能追求属于自己更好的生活。她们不需要成为其他人的附属品,不要成为家庭的牺牲品。与其每天在痛苦与失望之中挣扎,不如早点一刀两断,去迎接更美好的明天。 说个题外话,这几个月是各类重大电影节的颁奖季,《婚姻故事》很可能会赢到普通观众的口碑,却得不到评委们的支持。 本片获奖最大的阻碍就是出品方是Netflix。牢牢把持着颁奖季的各大老牌影视公司,自然看不过让流媒体公司前来分一杯羹。《爱尔兰人》得奖不多,《婚姻故事》也一样的道理。 朴素真实像生活一样现实, 理解支持与爱情一样重要。 点击这里: 近期影视推荐

