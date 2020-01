激发斗志 战胜恐惧——《激战》 今天聊聊电影《激战》。 片名Unbeatable (2013),别名激战:勇者不败(台) / 激战MMA。 影片关注两位经历人生低谷的男性,一位是过气很多年的前拳王,一位是家道中落的前富二代。 曾经一切都如过往云烟,当这些人失去昔日辉煌,沉寂许久,才突然发现,自己已经到了退无可退的境地。 张家辉在片中扮演过气香港拳王程辉,绰号贱辉。 他因为打假拳,断送了自己的大好前程,后又沉迷赌博不能自拔,负债累累被人到处追债,最后逃到澳门打零工为生。 彭于晏扮演前富二代林思齐,他不想依靠家里的钱财只想简单生活,可不曾想到老爸破产,整天酗酒度日,自己反而成了家里的唯一生活来源。而林思齐又发现自己身无长技,平时整天游山玩水根本没有拿得出手的劳动技能。 两位生活处于低谷的男人遇到一起,他们发现不逼自己一把,只能这样沉沦下去。而想要找到一条适合自己的道路何其困难,光是现代社会文凭学历工作技能这些硬性要求,他们俩就很难满足。 想来想去,只有打拳比较适合他们。肯吃苦肯锻炼肯训练,总能在擂台上一展身手。 打拳可不是简单的比拼健身效果,还需要考验拳手的技战术水平、临场应变能力,还有最重要的意志力。好身板、好头脑、好教练、对胜利的渴望,缺一不可。 两位男人同样面临着各种难题。 程辉技战术水平出色,实战经验丰富,可岁月不饶人,他已经是47岁的老将,身体机能大不如前,以往打的是拳击,现在要转型MMA,还要和二十多岁的小伙子激烈对抗,难度可想而知。 林思齐这是个刚刚接触MMA的新人,除了年轻一无所有,不仅基本动作不会,技战术也要从头学,更重要的是缺乏实战经验。 难么?难。但就像《激战》所强调的,怕就会输一辈子。 每次他们上台时,观众们都不会知道等待他们的结局会是什么。 是胜利还是失败,是全身而退还是身负重伤,一切都是未知。 影片中也不会提前将每次比赛的结果提前告知观众,观众们只得跟着角色一同勇敢地探索。 凡事都不要怕,尝试了才有可能成功,不尝试只会失败。 这个道理说起来大家都懂,但实际操作时,很多人在开始或过程中都会打退堂鼓。 张家辉在《激战》中真的是付出了很多,戏里戏外的张家辉都是如此。他在47岁高龄练出一身腱子肉,当他褪去上衣,露出浑身健硕的肌肉时,收获的可不仅是观众们的赞许,更多是佩服。年近半百的人开始健身,难度可想而知。 张家辉凭借《激战》再次收获影帝,真的是实至名归。不过扯个题外话,张家辉还是安心做演员吧,做导演的话,几部作品实在是差强人意。 角色成长是各类影片最喜欢讨论的永恒话题。 《激战》中两位角色都通过MMA获得了属于自己的成长。程辉继浑浑噩噩度过了多年,终于重新在跌倒的地方再次站起来,彻底和过去的失败说再见,另外也收获了擂台以外的东西。林思齐证明了自己不是一事无成的前富二代,只要肯努力,一样能够站到胜利巅峰。 除了角色成长描写比较成功外,本片的最大亮点在于动作戏。 作为国产动作片,《激战》已经做得很好,动作场景比较写实。尤其是几段详细描写的MMA,国内观众接触较少,这让大家看着很是新鲜。 说到不足也是同样明显。 《激战》故事显得有些杂乱,几位角色之间过渡切换时,画面比较跳跃。梅婷的加入弱化了程辉和林思齐师徒情,既然讲的是勇敢尝试,那就要专注于两位曾经失败者的相互扶持打气。如果能够将梅婷的勇敢尝试也表现一下也没错,可是梅婷的角色一直处于精神病康复期,除了发发疯,最大的反作用就是消耗程辉的感情戏。导演可能对大陆剧不太了解,安排梅婷前夫出现时,没有请到冯远征,实在是极为遗憾。 高捷这个角色也存在同样的问题。那么霸气外露的高捷在片中成了工具人,很是浪费。 另外林思齐的女友这个角色也是很莫名其妙。莫名其妙的暧昧期,两人并没有什么关系的时候就打得火热。也没见到女友对林思齐有什么正面引导帮助,唯一作用就是提高了林思齐的吻技吧,她让林思齐多了一个成长方向。 激发斗志大胆尝试, 战胜恐惧方能成长。 点击这里: 近期影视推荐

