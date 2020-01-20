激发斗志 战胜恐惧——《激战》

今天聊聊电影《激战》。

片名Unbeatable (2013)，别名激战：勇者不败(台) / 激战MMA。

影片关注两位经历人生低谷的男性，一位是过气很多年的前拳王，一位是家道中落的前富二代。

曾经一切都如过往云烟，当这些人失去昔日辉煌，沉寂许久，才突然发现，自己已经到了退无可退的境地。

张家辉在片中扮演过气香港拳王程辉，绰号贱辉。

他因为打假拳，断送了自己的大好前程，后又沉迷赌博不能自拔，负债累累被人到处追债，最后逃到澳门打零工为生。

彭于晏扮演前富二代林思齐，他不想依靠家里的钱财只想简单生活，可不曾想到老爸破产，整天酗酒度日，自己反而成了家里的唯一生活来源。而林思齐又发现自己身无长技，平时整天游山玩水根本没有拿得出手的劳动技能。

两位生活处于低谷的男人遇到一起，他们发现不逼自己一把，只能这样沉沦下去。而想要找到一条适合自己的道路何其困难，光是现代社会文凭学历工作技能这些硬性要求，他们俩就很难满足。

想来想去，只有打拳比较适合他们。肯吃苦肯锻炼肯训练，总能在擂台上一展身手。

打拳可不是简单的比拼健身效果，还需要考验拳手的技战术水平、临场应变能力，还有最重要的意志力。好身板、好头脑、好教练、对胜利的渴望，缺一不可。

两位男人同样面临着各种难题。

程辉技战术水平出色，实战经验丰富，可岁月不饶人，他已经是47岁的老将，身体机能大不如前，以往打的是拳击，现在要转型MMA，还要和二十多岁的小伙子激烈对抗，难度可想而知。

林思齐这是个刚刚接触MMA的新人，除了年轻一无所有，不仅基本动作不会，技战术也要从头学，更重要的是缺乏实战经验。

难么？难。但就像《激战》所强调的，怕就会输一辈子。

每次他们上台时，观众们都不会知道等待他们的结局会是什么。

是胜利还是失败，是全身而退还是身负重伤，一切都是未知。

影片中也不会提前将每次比赛的结果提前告知观众，观众们只得跟着角色一同勇敢地探索。

凡事都不要怕，尝试了才有可能成功，不尝试只会失败。

这个道理说起来大家都懂，但实际操作时，很多人在开始或过程中都会打退堂鼓。

张家辉在《激战》中真的是付出了很多，戏里戏外的张家辉都是如此。他在47岁高龄练出一身腱子肉，当他褪去上衣，露出浑身健硕的肌肉时，收获的可不仅是观众们的赞许，更多是佩服。年近半百的人开始健身，难度可想而知。

张家辉凭借《激战》再次收获影帝，真的是实至名归。不过扯个题外话，张家辉还是安心做演员吧，做导演的话，几部作品实在是差强人意。

角色成长是各类影片最喜欢讨论的永恒话题。

《激战》中两位角色都通过MMA获得了属于自己的成长。程辉继浑浑噩噩度过了多年，终于重新在跌倒的地方再次站起来，彻底和过去的失败说再见，另外也收获了擂台以外的东西。林思齐证明了自己不是一事无成的前富二代，只要肯努力，一样能够站到胜利巅峰。

除了角色成长描写比较成功外，本片的最大亮点在于动作戏。

作为国产动作片，《激战》已经做得很好，动作场景比较写实。尤其是几段详细描写的MMA，国内观众接触较少，这让大家看着很是新鲜。

说到不足也是同样明显。

《激战》故事显得有些杂乱，几位角色之间过渡切换时，画面比较跳跃。梅婷的加入弱化了程辉和林思齐师徒情，既然讲的是勇敢尝试，那就要专注于两位曾经失败者的相互扶持打气。如果能够将梅婷的勇敢尝试也表现一下也没错，可是梅婷的角色一直处于精神病康复期，除了发发疯，最大的反作用就是消耗程辉的感情戏。导演可能对大陆剧不太了解，安排梅婷前夫出现时，没有请到冯远征，实在是极为遗憾。

高捷这个角色也存在同样的问题。那么霸气外露的高捷在片中成了工具人，很是浪费。

另外林思齐的女友这个角色也是很莫名其妙。莫名其妙的暧昧期，两人并没有什么关系的时候就打得火热。也没见到女友对林思齐有什么正面引导帮助，唯一作用就是提高了林思齐的吻技吧，她让林思齐多了一个成长方向。

激发斗志大胆尝试，

战胜恐惧方能成长。

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