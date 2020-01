充满西方傲慢与自大的爽片——《鬼影特攻:以暴制暴》 今天聊聊电影《鬼影特攻:以暴制暴》。 片名6 Underground (2019),别名地下6号 / 六尺之下 / 飞天遁地。 这是一部老美出品的R级爽片,在卖拷贝迈克尔·贝的执导下,影片充斥着各种爆炸特效。卖拷贝在脱离PG-13限制后,充分放飞想象力,在视觉上给大家来带一场饕餮盛宴。 在机器轰鸣、血肉横飞中,全片在一阵狂轰滥炸里让观众爽一把,不过爽快的同时影片也夹带着大量西方傲慢和自大的私货,就像吃饭时,服务员上菜时,手指头插在菜里保温一样。 本片讲述六名隐姓埋名的特工,为了在全世界范围内传播德先生的美名,自愿执行敢死任务,颠覆独裁政权,扶持自己看得顺眼的政治势力上台。 翻译成《鬼影特攻:以暴制暴》实在是只关注了影片皮毛,除了暴力还是暴力,背后隐藏的政治诉求被刻意忽略。而翻译成《六尺之下》,很容易让人和同名经典美剧搞混淆,碰瓷嫌疑较大。 鬼影特攻的成员均已在社会上宣布死亡,社会性死亡后,他们才有精力执行各种隐秘任务。 其中一号是小队的头头。凭借死侍出名的瑞恩·雷诺兹在这里扮演亿万富翁一号,他发明了一种新科技,可以控制金属磁性,瞬间赚得盆满钵满。酒色财气全部体验过之后,一号觉得吃喝玩乐不过瘾,要追求人类大爱,比如消灭某个法律不能定罪的恶霸。 这种定点消灭的任务对于一号来说已经没有丝毫挑战性,无法给他带来满足感,于是一号将目光对准中东某国,想要推翻中东主权国家的独裁统治,让当地人民享受德先生的恩宠。 有了钱就想要在政治方面有所成就,人的欲望无穷无尽,这一点十分正常。现实生活中的例子很多,比如川普、比如郭台铭,管理世界级企业已经无法满足他们,他们想要当个地球的球长、副球长玩玩。 一号有钱,但并没有能力执行各种危险任务,于是他开始物色人选,找到了二号、三号、四号、五号和六号,分别担任医生、杀手、跑酷、特工和司机角色。 分工明确,鬼影特攻小队所向披靡,战无不胜,在无人监管的情况下,在各个主权国家随意暗杀破坏。 影片一开场,就用极为炫酷的方式展现鬼影特攻小队的行事风格。 表面看起来大家都清楚要低调执行任务,偏偏每个人都有一颗想要炫耀的内心,每次执行任务都秀的飞起,能秀一把的地方绝对不会浪费机会。 他们师出无名,定点铲除法律无法定罪的坏人虽然看起来很爽,但就像超级英雄大开杀戒一样,完全破坏了法治社会生态环境。并且他们带来大量连带伤害,正经维护法治秩序的警察们被他们害得死去活来。 用亦正亦邪来形容他们已经不太合适,这只鬼影特攻小队就像邪典宗教里的死神,所到之处一片狼藉。 《鬼影特攻》的表现方式充满漫画感,每位角色都有属于自己的专属时间,充分展现每位角色的特长和特点。喜欢看漫画的观众估计会喜欢这种表现风格。 影片拥有爽片的一切元素,香车美女、枪战爆炸、上天入地,能够让观众感到爽到的地方,全部用爽到极致的方式展现。不过唯一需要的就是警惕被影片暗戳戳传递的价值观带偏了。 众所周知,卖拷贝是非常爱国的人。在他的电影中,能够放美国国旗的地方,一定是硕大的星条旗在大荧幕上飘扬,别管是不是应景,反正老美是看得很开心。 在这部《鬼影特攻》中,小队成员都是被宣布社会性死亡的角色,自然不可能再安排美国国旗高高飘扬,那就只能宣扬宣扬美国的德先生了。 在西方人心目中,中东地区的人民全部生活在水深火热之中,整天遭受独裁政府剥削压迫,人民苦不堪言,只等着西方大佬们一声枪响,带来心心念念的德先生。于是鬼影特攻小队成功以无国籍大爱战士身份潜入主权国家,暗杀一国元首,颠覆国家政权,扶持傀儡政权。鬼影特攻小队通过暴力血腥手段,完成一个主权国家符合西方价值观的转变。 同样,在表现现代化地区时,也拉出来做代表的只能是西方人眼中的自由港,其他地方根本不够看。 全片充斥着白左的傲慢与偏见,他们自大地以为自己取得今天的发展成就是依靠他们的政治制度,丝毫不记得当年原始积累阶段沾满鲜血的双手。 现在做一名观众也挺难,即便是看爽片,还有被忽悠的风险,需要时刻警惕着…… 那些以为这部电影只是电影的人犯了形而上的错误,割裂地看待问题。 意识形态斗争存在于各个领域,并不是西方人拿着大喇叭喊口号才叫洗脑,真正高明手段就是将政治诉求隐藏在娱乐作品之中,潜移默化地影响一个又一个人。 为什么不能让爽片纯粹一点。如果影片放在一个架空世界,虚构在看不出国家种族的地方,或许影片能够好看很多。现在夹带了这么多私货,强行推销老美自欺欺人的一套价值观,反而让人感觉手法很低劣。 血脉喷张毫无尿点的爽片, 充满西方傲慢自大的烂片。 点击这里: 近期影视推荐

