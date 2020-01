以小见大记录生活——《米花之味》 今天聊聊电影《米花之味》。 片名The Taste of Rice Flower (2017)。 米花是云南当地的一种食物做法,顾名思义,就是将米做成花的样子。 米花以糯米为原料,通过煮饭、晒饭、油炸等工序,将饭米粒变成松脆的米花。油炸米花糖是傣族特色佳肴,也叫“烤崩”,双江傣族每年泼水节前都要制作“烤崩”。就像影片中所呈现的那样,傣族制作的米花颜色金黄、油而不腻,隔着屏幕就能感受到米花的香、脆、甜。 而米花之味自然就是家乡的味道,主人公通过米花之味展现回到故乡后的见闻,表达母女之间的感情联系。 电影女主角叶喃远离家乡在上海打工,如今她回到阔别已久的家乡,重新和自己的女儿楠杭生活在一起。 离家很久的叶喃回家后发现,女儿和自己已经不再亲近,曾经的心头肉变得很有距离感。正值叛逆期的楠杭也沉迷于手机游戏,完全不把学习当一回事,每天将精力花费在捉弄老师同学身上,对学习从来不上心。 或许楠杭是想用逃避学习逃避现实的方式,来表达自己对母亲离开自己的不满。 楠杭平日和祖辈生活在一起,都知道隔代亲,爷爷根本不管楠杭,不管楠杭做什么,爷爷都觉得没问题。老的不管,小的不学,久而久之,楠杭沾染上了很多坏习惯。除了不好好学习外,楠杭打人、撒谎,甚至还会盗窃。 目睹女儿的种种坏习惯后,叶喃决定留下陪孩子。赚钱的目的就是为了让孩子长大成人,如果孩子没能健康成长,赚钱又有什么意义呢。 《米花之味》通过叶喃的返乡之旅,默默地关注留守儿童。 “为什么有的孩子有礼物,有的孩子没有?” “因为礼物是给留守儿童的。” 留守儿童是一个颇为严峻的问题,打工者牺牲了陪伴子女的时间去赚钱养家。可是缺乏父母在身边管教,祖辈们又没有能够跟得上时代的教育理念,加上贫困地区教育资源稀缺,留守儿童也都会存在精神空虚、性格叛逆的情况。 留守儿童们长大之后,除了极少数能够实现鲤鱼跳龙门,剩下的绝大多数还是会变成新一代的打工者。 百年大计,教育为本。优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国,只有高质量的教育,才能奠定人民追求更加美好生活的重要基石。 就像影片中所表现的,缺乏教育的情况下,淳朴的民风很容易就被封建迷信带偏。村里的人遇到问题时,总喜欢求助于村里的长者,觉得获得年纪长的人会知道的更多,也知道的更准。可这些长者们开口就是去寺庙喊魂,闭口就是找巫婆请山神,偏偏大家都觉得无比正确正常。 影片只是记录,没有对这些行为做评判。但如何评判,大家自然心中有数。 影片没有将主要精力放在讨论严肃的社会问题上,而是认认真真地做日常生活的记录者。 导演事无巨细地表现叶喃回家后的日常生活,一位自觉得亏欠孩子很多的母亲极力想要弥补,一位埋怨母亲略微自暴自弃的女儿慢慢敞开心扉重新接纳妈妈。 母女俩的感情就像春雨一样,趁着泼水节的契机,润物细无声。整部影片没有特别明显的起伏,母女两人的感情也像一条斜率很小的线,慢慢升温,从原本最熟悉的陌生人,逐渐成为无话不谈的亲人。 影片最后母女俩的一场共舞,将全片气氛推向最高潮,全片迎来最为传神的一笔。 在石佛面前,中青两代人翩翩起舞,祈福生者、悼念亡人。 母女俩的心扉也在此刻彼此敞开,在一段舞蹈,影片完成收尾。 以小见大记录生活, 朴实无华真挚动人。 点击这里: 近期影视推荐

