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以小见大记录生活——《米花之味》

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2020-1-25 21:18:41

以小见大记录生活——《米花之味》

今天聊聊电影《米花之味》。

片名The Taste of Rice Flower (2017)

 

米花是云南当地的一种食物做法，顾名思义，就是将米做成花的样子。

米花以糯米为原料，通过煮饭、晒饭、油炸等工序，将饭米粒变成松脆的米花。油炸米花糖是傣族特色佳肴，也叫“烤崩”，双江傣族每年泼水节前都要制作“烤崩”。就像影片中所呈现的那样，傣族制作的米花颜色金黄、油而不腻，隔着屏幕就能感受到米花的香、脆、甜。

而米花之味自然就是家乡的味道，主人公通过米花之味展现回到故乡后的见闻，表达母女之间的感情联系。

 

电影女主角叶喃远离家乡在上海打工，如今她回到阔别已久的家乡，重新和自己的女儿楠杭生活在一起。

离家很久的叶喃回家后发现，女儿和自己已经不再亲近，曾经的心头肉变得很有距离感。正值叛逆期的楠杭也沉迷于手机游戏，完全不把学习当一回事，每天将精力花费在捉弄老师同学身上，对学习从来不上心。

 

或许楠杭是想用逃避学习逃避现实的方式，来表达自己对母亲离开自己的不满。

楠杭平日和祖辈生活在一起，都知道隔代亲，爷爷根本不管楠杭，不管楠杭做什么，爷爷都觉得没问题。老的不管，小的不学，久而久之，楠杭沾染上了很多坏习惯。除了不好好学习外，楠杭打人、撒谎，甚至还会盗窃。

目睹女儿的种种坏习惯后，叶喃决定留下陪孩子。赚钱的目的就是为了让孩子长大成人，如果孩子没能健康成长，赚钱又有什么意义呢。

 

《米花之味》通过叶喃的返乡之旅，默默地关注留守儿童。

“为什么有的孩子有礼物，有的孩子没有？”

“因为礼物是给留守儿童的。”

留守儿童是一个颇为严峻的问题，打工者牺牲了陪伴子女的时间去赚钱养家。可是缺乏父母在身边管教，祖辈们又没有能够跟得上时代的教育理念，加上贫困地区教育资源稀缺，留守儿童也都会存在精神空虚、性格叛逆的情况。

留守儿童们长大之后，除了极少数能够实现鲤鱼跳龙门，剩下的绝大多数还是会变成新一代的打工者。

 

百年大计，教育为本。优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国，只有高质量的教育，才能奠定人民追求更加美好生活的重要基石。

就像影片中所表现的，缺乏教育的情况下，淳朴的民风很容易就被封建迷信带偏。村里的人遇到问题时，总喜欢求助于村里的长者，觉得获得年纪长的人会知道的更多，也知道的更准。可这些长者们开口就是去寺庙喊魂，闭口就是找巫婆请山神，偏偏大家都觉得无比正确正常。

影片只是记录，没有对这些行为做评判。但如何评判，大家自然心中有数。

 

影片没有将主要精力放在讨论严肃的社会问题上，而是认认真真地做日常生活的记录者。

导演事无巨细地表现叶喃回家后的日常生活，一位自觉得亏欠孩子很多的母亲极力想要弥补，一位埋怨母亲略微自暴自弃的女儿慢慢敞开心扉重新接纳妈妈。

母女俩的感情就像春雨一样，趁着泼水节的契机，润物细无声。整部影片没有特别明显的起伏，母女两人的感情也像一条斜率很小的线，慢慢升温，从原本最熟悉的陌生人，逐渐成为无话不谈的亲人。

 

影片最后母女俩的一场共舞，将全片气氛推向最高潮，全片迎来最为传神的一笔。

在石佛面前，中青两代人翩翩起舞，祈福生者、悼念亡人。

母女俩的心扉也在此刻彼此敞开，在一段舞蹈，影片完成收尾。

 

以小见大记录生活，

朴实无华真挚动人。

 

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标签： 中国(3086) 剧情片(3619) 生活(5156) 小成本(1576)

7.3 

米花之味 (2018)

影评(6)

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米花之味/Mi Hua Zhi Wei(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207381/
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