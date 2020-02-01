无底线无节操原汁原味——《天堂镇警局第1季》

今天聊聊美剧《天堂镇警局第1季》。

片名Paradise PD (2018)，别名天堂镇警察 / 史上最差差馆(港) / 无限废警局(台)。

2012年一部辛辣口味的动画美剧《脆莓公园》让人感受到了放弃节操后的魅力。整整三季《脆莓公园》围绕一群森林警察说事，将他们充满荒诞喜感的一生呈现给观众，同时用辛辣笔法讽刺了当今世界的种种怪现状。

2012年至2014年，《脆莓公园》一共推出3季，可能讽刺力度过于猛烈，也可能片中血腥暴力色情镜头过于露骨，这部充满争议性的动画美剧被砍了。

好在2018年的时候，著名接盘侠Netflix宣布接手，《脆莓公园》原班人马主创维科·奥圭因和罗杰·布莱克继续制作，只不过不再讲述森林公园里的奇闻异事，将故事改为天堂镇警局。

《天堂镇警局》的人设和《脆莓公园》保持一致。

警局里主要成员有七位，分别是警长Chief Randall Crawford、警长儿子Kevin Crawford、黑人Gerald Fitzgerald、女警察Gina Jabowski、胖警察Dusty Marlow、警犬Bullet和老警察Stanley Hopson。

熟悉《脆莓公园》的观众可以很快熟悉本剧人物设定，简单的说就是将《脆莓公园》中的角色换了一身警服，然后将原来几位角色的性格设定交叉融合了一下。

不仅人设相似，主创人员不变，就连配音演员都是原班人马。

这群活宝主要任务就是维护天堂镇的安宁稳定，打击当地犯罪分子各种违法行为。

当然想都不要想，他们将这项任务全方位完成失败，每每在他们将事情搞得一团糟的时候，事件总能阴差阳错地有个不错的结局。

《天堂镇警局》按照单元剧的形式讲述故事，非要说有主线的话，那就是扳倒菱形纹毒品犯罪集团。

本季一共10集，从第一集开始，菱形纹毒品就在小镇出现，10集下来，毒品愈演愈烈，呈现爆发态势。

警局们的警察们再废柴，也会担负起警察职责，努力排查线索，找出菱形纹毒品幕后真凶。

不过就算只有一条主线，一直到本季结束，毒品真凶都没有能够被逮住。看样子可能是为第二季买下的伏笔，十分期待第二季《天堂镇警局》。

剧中对各种流行文化进行了无情嘲讽，提到毒品自然会把《绝命毒师》《毒枭》众多流行现象拿过来说事。

而在西方占据主流的基督教同样不能幸免，宗教被警员们大肆嘲弄一番。

举个例子，第3集对政治正确和媒体操纵言论进行了无情讽刺，犀利至极。

黑人Gerald Fitzgerald开枪射伤了自己，左派CNN报道的关注点是一名无辜黑人被警察射伤，右派FOX报道的关注点是警察射伤的是一名劣迹斑斑的黑人惯犯，民众们在媒体偏执的报道下跟风起哄，各种抗议此起彼伏。

最终解决办法出乎所有人意料，警员们用令人咋舌的方法以彼之矛攻彼之盾，让所有人集体闭嘴，讽刺效果满分。

其实我早早就准备好看这部美剧，一直攒着没舍得看，近期才拿出来一起看掉。

另外本剧的截图不宜放太多，一不小心就会截屏到被举报内容，只能悠着点放图。

如果喜欢这种重口讽刺喜剧动画的话，追完三季《脆莓公园》和《天堂镇警局》还觉得不过瘾，可以看看《卡通明星大乱斗》，一共两季加一部大电影，辛辣程度更甚。

不变的辛辣不变的讽刺，

无底线无节操原汁原味。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视