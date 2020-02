无底线无节操原汁原味——《天堂镇警局第1季》 今天聊聊美剧《天堂镇警局第1季》。 片名Paradise PD (2018),别名天堂镇警察 / 史上最差差馆(港) / 无限废警局(台)。 2012年一部辛辣口味的动画美剧《脆莓公园》让人感受到了放弃节操后的魅力。整整三季《脆莓公园》围绕一群森林警察说事,将他们充满荒诞喜感的一生呈现给观众,同时用辛辣笔法讽刺了当今世界的种种怪现状。 2012年至2014年,《脆莓公园》一共推出3季,可能讽刺力度过于猛烈,也可能片中血腥暴力色情镜头过于露骨,这部充满争议性的动画美剧被砍了。 好在2018年的时候,著名接盘侠Netflix宣布接手,《脆莓公园》原班人马主创维科·奥圭因和罗杰·布莱克继续制作,只不过不再讲述森林公园里的奇闻异事,将故事改为天堂镇警局。 《天堂镇警局》的人设和《脆莓公园》保持一致。 警局里主要成员有七位,分别是警长Chief Randall Crawford、警长儿子Kevin Crawford、黑人Gerald Fitzgerald、女警察Gina Jabowski、胖警察Dusty Marlow、警犬Bullet和老警察Stanley Hopson。 熟悉《脆莓公园》的观众可以很快熟悉本剧人物设定,简单的说就是将《脆莓公园》中的角色换了一身警服,然后将原来几位角色的性格设定交叉融合了一下。 不仅人设相似,主创人员不变,就连配音演员都是原班人马。 这群活宝主要任务就是维护天堂镇的安宁稳定,打击当地犯罪分子各种违法行为。 当然想都不要想,他们将这项任务全方位完成失败,每每在他们将事情搞得一团糟的时候,事件总能阴差阳错地有个不错的结局。 《天堂镇警局》按照单元剧的形式讲述故事,非要说有主线的话,那就是扳倒菱形纹毒品犯罪集团。 本季一共10集,从第一集开始,菱形纹毒品就在小镇出现,10集下来,毒品愈演愈烈,呈现爆发态势。 警局们的警察们再废柴,也会担负起警察职责,努力排查线索,找出菱形纹毒品幕后真凶。 不过就算只有一条主线,一直到本季结束,毒品真凶都没有能够被逮住。看样子可能是为第二季买下的伏笔,十分期待第二季《天堂镇警局》。 剧中对各种流行文化进行了无情嘲讽,提到毒品自然会把《绝命毒师》《毒枭》众多流行现象拿过来说事。 而在西方占据主流的基督教同样不能幸免,宗教被警员们大肆嘲弄一番。 举个例子,第3集对政治正确和媒体操纵言论进行了无情讽刺,犀利至极。 黑人Gerald Fitzgerald开枪射伤了自己,左派CNN报道的关注点是一名无辜黑人被警察射伤,右派FOX报道的关注点是警察射伤的是一名劣迹斑斑的黑人惯犯,民众们在媒体偏执的报道下跟风起哄,各种抗议此起彼伏。 最终解决办法出乎所有人意料,警员们用令人咋舌的方法以彼之矛攻彼之盾,让所有人集体闭嘴,讽刺效果满分。 其实我早早就准备好看这部美剧,一直攒着没舍得看,近期才拿出来一起看掉。 另外本剧的截图不宜放太多,一不小心就会截屏到被举报内容,只能悠着点放图。 如果喜欢这种重口讽刺喜剧动画的话,追完三季《脆莓公园》和《天堂镇警局》还觉得不过瘾,可以看看《卡通明星大乱斗》,一共两季加一部大电影,辛辣程度更甚。 不变的辛辣不变的讽刺, 无底线无节操原汁原味。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4450) 美国(8593) 动画(3621) 荒诞(245) 酷(1619) 血腥(586) 美剧(2327) 讽刺(175) 娱乐片(984) Netflix(44)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.