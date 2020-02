笑看病态世界娱乐至死——《丧尸未逝》 今天聊聊电影《丧尸未逝》。 片名The Dead Don't Die / Kill The Head (2019),别名死无可死(港) / 死者不死 / 丧尸死不完。 《丧尸未逝》发生在美国小镇森特维尔,小镇居民不多,大家安静祥和的生活。突然有一天地球发生了大事件,自转轴偏离了原有角度,随之而来的就是整个世界都乱了套,动物们首先产生异样,纷纷离家出走或变得烦躁不安。 故事就在这样的背景下展开,小镇居民们也渐渐发现了身边异样,就在此时,原本埋在墓地里的那些死人们纷纷复活,成为没有死的丧尸。小镇居民们需要用尽办法自救,抵抗丧尸的攻击。 影片最为显著的特点就是片中老炮儿云集。在著名独立电影人吉姆·贾木许 Jim Jarmusch的集结下,一大群有名演员纷纷加盟。 捉鬼专业户、刚在《丧尸乐园2》中客串彩蛋的比尔·默瑞 BillMurray;《星球大战》系列和《婚姻故事》中有精彩表现的老司机亚当·德赖弗 Adam Driver;充满中性美的古一法师蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton;《美国精神病》科洛·塞维尼 Chloë Sevigny;《大西洋帝国》史蒂夫·布西密 Steve Buscemi…… 只要看到他们的脸,你就会觉得十分熟悉。当一群老炮儿集结在一起是,电影就很令人期待了。 美国政府开采极地资源,而过度开采矿产,造成了地球偏离自转轴。 随后政府则利用一切渠道混淆视听,为了利益公然撒谎,全然不顾地球异样。 到头来还是人类自作自受,为了掠夺更多的资源,造成灾难性后果,最终只得自食其果。 导演吉姆·贾木许用影片讽刺了当今社会的娱乐主义。过度开采资源作为引子,不自量力的贪婪消费也是娱乐主义的一种体现。当丧尸们爬出坟墓时,贾木许的心思就很明显了,他想用丧尸代指现代社会那些娱乐至死的人们。 复活的丧尸们只会说一个单词,那就是他们生前最迷恋的事物。Wifi、蓝牙、Siri、咖啡、棒球、高尔夫……他们迷恋的全是娱乐物品。同样,丧尸会被生前最迷恋的事物吸引,复活之后依旧会前往寻找曾经的最爱。 片中的丧尸们像极了现实社会的芸芸大众。 每个人都沉浸在娱乐设施营造的假象之中,对真实世界漠不关心。只要火还没有烧到自己的眉毛,那就可以多刷一会儿抖音快手短视频,现实世界的情况如何与我何干。 丧尸们长期接受娱乐主义熏陶,思考能力渐渐消失。笛卡尔早就提出“我思故我在”的观点,丧尸们由于没有大脑所以没有能力理解思考的意义,自然也就没有存在的意义。 以往影片中的丧尸形象都是意欲人们对底层大众的恐惧,仅存的人类代表着精英阶层,他们用尽各种办法消除底层阶级带来的各种麻烦。 而在这部《丧尸未逝》中,丧尸形象成了当前最为流行的娱乐主义的具象,每个丧尸都代表着一种现在活着曾经流行过的事物。丧尸们对生前嗜好的执念,成了影片对娱乐主义最大的讽刺。 丧尸只要咬了活人一口,活人就会被感染,成为新的丧尸。这是丧尸类影片的常规设定,而在导演吉姆·贾木许的安排下,这种感染过程就像极了娱乐主义的传播。 娱乐主义精准掌握人类行为的软肋,可以很轻松地为消费者带来快感,只要尝试过娱乐主义的各种产品,人们很快就会沉迷其中。 曾经社交软件的火爆,到现在短视频APP的大热,都很好地说明了这个道理。当大众被娱乐主义侵蚀后,表面看起来还是个活人的人类,已经成为不会思考、不愿思考的行尸走肉了。 “This isn't gonna end well.” 电影从头至尾,小警察朗尼都在不断重复这句话,当你以为朗尼是未卜先知或者是个悲观主义者时,朗尼打破第四面墙,告诉你他早早看过全部剧本。 吉姆·贾木许就是用这样一种方式,告诉观众们一个残酷事实,在末日面前,人们终将自作自受,不会有什么救世主来拯救这群不值得拯救的人。 如果按照常规类型片的眼光看待《丧尸未逝》的话,本片算是一部不好看的丧尸电影。但谁规定丧尸片只能走严肃或者血腥或者喜剧路线了呢,吉姆·贾木许就是要用一种反传统的方式拍摄一部类型片。 如果有人觉得影片不好看的话也没关系,《丧尸未逝》讽刺的就是被娱乐主义消除思考能力的人,哪有人被嘲弄了还觉得可乐的呢。 贾木许携老炮讽刺不休, 笑看病态世界娱乐至死。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 喜剧(4452) 美国(8597) 惊悚(3548) 恐怖(2509) 小成本(1578) 瑞典(88)

