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笑看病态世界娱乐至死——《丧尸未逝》

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2020-2-4 21:19:05

笑看病态世界娱乐至死——《丧尸未逝》

今天聊聊电影《丧尸未逝》。

片名The Dead Don't Die / Kill The Head (2019)，别名死无可死() / 死者不死 / 丧尸死不完。

 

《丧尸未逝》发生在美国小镇森特维尔，小镇居民不多，大家安静祥和的生活。突然有一天地球发生了大事件，自转轴偏离了原有角度，随之而来的就是整个世界都乱了套，动物们首先产生异样，纷纷离家出走或变得烦躁不安。

故事就在这样的背景下展开，小镇居民们也渐渐发现了身边异样，就在此时，原本埋在墓地里的那些死人们纷纷复活，成为没有死的丧尸。小镇居民们需要用尽办法自救，抵抗丧尸的攻击。

 

影片最为显著的特点就是片中老炮儿云集。在著名独立电影人吉姆·贾木许 Jim Jarmusch的集结下，一大群有名演员纷纷加盟。

捉鬼专业户、刚在《丧尸乐园2》中客串彩蛋的比尔·默瑞 BillMurray；《星球大战》系列和《婚姻故事》中有精彩表现的老司机亚当·德赖弗 Adam Driver；充满中性美的古一法师蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton；《美国精神病》科洛·塞维尼 Chloë Sevigny；《大西洋帝国》史蒂夫·布西密 Steve Buscemi……

只要看到他们的脸，你就会觉得十分熟悉。当一群老炮儿集结在一起是，电影就很令人期待了。

 

美国政府开采极地资源，而过度开采矿产，造成了地球偏离自转轴。

随后政府则利用一切渠道混淆视听，为了利益公然撒谎，全然不顾地球异样。

到头来还是人类自作自受，为了掠夺更多的资源，造成灾难性后果，最终只得自食其果。

 

导演吉姆·贾木许用影片讽刺了当今社会的娱乐主义。过度开采资源作为引子，不自量力的贪婪消费也是娱乐主义的一种体现。当丧尸们爬出坟墓时，贾木许的心思就很明显了，他想用丧尸代指现代社会那些娱乐至死的人们。

复活的丧尸们只会说一个单词，那就是他们生前最迷恋的事物。Wifi、蓝牙、Siri、咖啡、棒球、高尔夫……他们迷恋的全是娱乐物品。同样，丧尸会被生前最迷恋的事物吸引，复活之后依旧会前往寻找曾经的最爱。

 

片中的丧尸们像极了现实社会的芸芸大众。

每个人都沉浸在娱乐设施营造的假象之中，对真实世界漠不关心。只要火还没有烧到自己的眉毛，那就可以多刷一会儿抖音快手短视频，现实世界的情况如何与我何干。

丧尸们长期接受娱乐主义熏陶，思考能力渐渐消失。笛卡尔早就提出“我思故我在”的观点，丧尸们由于没有大脑所以没有能力理解思考的意义，自然也就没有存在的意义。

 

以往影片中的丧尸形象都是意欲人们对底层大众的恐惧，仅存的人类代表着精英阶层，他们用尽各种办法消除底层阶级带来的各种麻烦。

而在这部《丧尸未逝》中，丧尸形象成了当前最为流行的娱乐主义的具象，每个丧尸都代表着一种现在活着曾经流行过的事物。丧尸们对生前嗜好的执念，成了影片对娱乐主义最大的讽刺。

 

丧尸只要咬了活人一口，活人就会被感染，成为新的丧尸。这是丧尸类影片的常规设定，而在导演吉姆·贾木许的安排下，这种感染过程就像极了娱乐主义的传播。

娱乐主义精准掌握人类行为的软肋，可以很轻松地为消费者带来快感，只要尝试过娱乐主义的各种产品，人们很快就会沉迷其中。

曾经社交软件的火爆，到现在短视频APP的大热，都很好地说明了这个道理。当大众被娱乐主义侵蚀后，表面看起来还是个活人的人类，已经成为不会思考、不愿思考的行尸走肉了。

 

“This isn't gonna end well.”

电影从头至尾，小警察朗尼都在不断重复这句话，当你以为朗尼是未卜先知或者是个悲观主义者时，朗尼打破第四面墙，告诉你他早早看过全部剧本。

吉姆·贾木许就是用这样一种方式，告诉观众们一个残酷事实，在末日面前，人们终将自作自受，不会有什么救世主来拯救这群不值得拯救的人。

 

如果按照常规类型片的眼光看待《丧尸未逝》的话，本片算是一部不好看的丧尸电影。但谁规定丧尸片只能走严肃或者血腥或者喜剧路线了呢，吉姆·贾木许就是要用一种反传统的方式拍摄一部类型片。

如果有人觉得影片不好看的话也没关系，《丧尸未逝》讽刺的就是被娱乐主义消除思考能力的人，哪有人被嘲弄了还觉得可乐的呢。

 

贾木许携老炮讽刺不休，

笑看病态世界娱乐至死。

 

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标签： 喜剧(4452) 美国(8597) 惊悚(3548) 恐怖(2509) 小成本(1578) 瑞典(88)

6.4 

丧尸未逝 (2019)

影评(5)

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丧尸未逝/The Dead Don't Die(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207950/
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