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美国和德国套娃——《局内人2》

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2020-2-5 20:51:39

美国和德国套娃——《局内人2》

今天聊聊电影《局内人2》。

片名Inside Man: Most Wanted (2019)

 

叫《局内人》的电影毛毛多，有影帝阿尔·帕西诺和罗素·克劳揭露真相的《局内人》（1999），有影帝丹泽尔·华盛顿、克里夫·欧文、影后朱迪·福斯特出品的经典《局内人》（2006），也有韩国揭露幕后交易的《局内人》（2015），还有英国影片《局内人》、大陆剧《局内人》。

可见观众们对于此类题材影片颇为喜爱，只要能够揭露不为人知的内幕，让阴谋曝光，让人看到那些想都想不到的罪恶，就会有大量簇拥。

 

本片《局内人2》是2006年丹泽尔·华盛顿版《局内人》的续集，剧情延续了前作设定，依旧是一群劫匪闯入银行，准备大肆掠夺一番。

这次出马的妹子罗姗妮·麦琪是第一部里的劫匪克里夫·欧文的妹妹，行事风格和手法与哥哥如出一辙，真的是屡试不爽。

这次劫匪闯入的不是普通银行，而是美联储。这里储存着大量黄金，劫匪们的目的也就是抢走存放在这里的大量黄金。劫匪们准备充分，很快控制了美联储，并且劫持了大量人质，事件变得十分紧急棘手。

FBI随即出动，出资深谈判专家，联合当地警方谈判专家，一共前往劝说劫匪，想要圆满解决事件。

 

如果影片仅仅将目光限定在抢银行的话，格局就会显得很小。作为续集自然不会如此糊弄，因此影片中加入了一些社会背景，让抢银行上升到国仇家恨层面，让劫匪们充满了民族使命感和家族荣誉感。

这次劫匪的真正目的是抢走原本属于纳粹的黄金。在二战期间，这批属于纳粹的黄金被盟军运回美国，被放在美联储地下仓库。随着新纳粹主义重新发展壮大，纳粹分子后人想要抢回原本属于自己的黄金，于是策划了这起抢劫事件。

 

本续集的设定和第一部颇为类似，特别是劫匪的设定方面更是相似。

施害者与受害者之间的界线变得模糊。

纳粹分子和劫匪之间更像是教唆和胁迫的关系，抢银行并不是简单的抢银行，背后还牵扯出其他案件。

 

颇为有趣的是，片中的几方势力都没有觉得自己在犯罪。

新纳粹分子觉得自己是“取回”原本属于自己家族的黄金，并不是犯罪，而是在纠正盟军当年的“错误”。劫匪们则是迫于无奈，在收到致命威胁的情况下不得已而为之。FBI和警察更是在维护社会安宁执行任务。

影片总需要一个反派，反正有黑锅就甩给人类公敌纳粹就行，别管纳粹口中的正义多么响亮，一定会是错误的出发点引出的错误行径。

 

剧情设定方面就像片名一样，每个人都是局内人，每个人都在为对方设局。

纳粹和劫匪之间相互设局，劫匪和FBI之间相互设局，劫匪和劫匪之间相互设局，FBI和纳粹之间相互设局，每个人都在局内，每个人也都在设局。

单单从设局方面来看，本片剧情编排方面还是比较合格的。剧情就像套娃一样，一个局里还有另一个局，美国人和德国人之间玩起了俄罗斯套娃游戏。直到一方大获全胜，整个相互设局的情况才能结束。

 

作为续集，剧情合格可能还不能满足观众们的预期，如果不能全方位超过前作，只要有一点不如前作，就总会有人觉得续集是狗尾续貂。

续集有几个比较明显的薄弱点，一方面是演员咖位小，另一方面是叙事拖沓。

续集演员的咖位较小，主要演员们基本都是在电视剧中有过表现，如果观众看美剧较少的话，会对演员们有陌生感。我更喜欢罗姗妮·麦琪在英剧《反击》中的表现。

《局内人2》的叙事手法略显拖沓，整体气氛比较紧张，但是总是保持在同一程度方面的紧张，很快会让观众们感到观影疲劳，反而觉察不到紧张气氛。

 

多方势力相互设局套娃，

缺乏抢眼亮点难达预期。

 

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标签： 犯罪(2513) 美国(8597) 惊悚(3548) 剧情片(3633) 娱乐片(986) 环球影业(202)

5.7 

局内人2 (2019)

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局内人2/Inside Man: Most Wanted(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207998/
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