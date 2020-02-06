网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>硬核战斗民族拍摄真一镜到底——《俄罗斯方舟》

硬核战斗民族拍摄真一镜到底——《俄罗斯方舟》

加入收藏

2020-2-6 21:29:35

硬核战斗民族拍摄真一镜到底——《俄罗斯方舟》

今天聊聊电影《俄罗斯方舟》。

片名Русский ковчег / Russian Ark / Russkiy kovcheg (2002)，别名创世纪。

 

近期随着奥斯卡颁奖临近，一部在有着奥斯卡风向标之称的金球奖上大放异彩的《1917》成了大热电影。《1917》凭借着其一镜到底的拍摄风格，赚足了眼球。

一镜到底式的长镜头一直是众多电影人想要挑战又难以完成的任务，纵使像《鸟人》《1917》这样的优秀电影，也是伪一镜到底，由N个长镜头拼接而成，给人以一镜到底的假象。

 

我近期淘到一部俄罗斯电影，导演亚历山大·索科洛夫以其战斗民族血统成功完成真一镜到底的挑战，证明了俄罗斯人不仅头很铁，而且铁得十分文艺。

看过《鸟人》《地球最后的夜晚》和《1917》之后，我才来看的这部《俄罗斯方舟》。影片没有利用蒙太奇的剪辑手法，也没有采用长镜头拼接的方式，真正的用一个镜头完成了一部标准时长影片。

《俄罗斯方舟》从最开始摄像机开机，直到最后关机，总共就只有一个镜头，是最硬核的真·一镜到底。

 

一镜到底的难度超乎常人想象，《地球最后的夜晚》60分钟的长镜头都让参演人员直呼像打仗一样，任何一个闪失都会让一群人的努力白费。《1917》中的调度更是要精确到秒级毫秒级，一个闪失就会造成人员受伤。

在《俄罗斯方舟》中有1300多名演员，演绎俄罗斯四个时代。每位演员的表现必须合格，否则就要重新来过。《俄罗斯方舟》就是这么耿直地完成了真一镜到底。

不过说实话，就观影感受来看，本片的调度难度比起《1917》来说会略低一些。

 

导演亚历山大·索科洛夫在片中奉献了声音，用自己的画外音，带着观众们重回18世纪的圣彼得堡，穿越冬宫。

影片开始后，旁白表示自己刚从事故中醒来，对发生的一切都是未知。他恢复意识后，发现自己身处18世纪俄国圣彼得堡，他还遇到了一位自称法国外交官的Marquis，两人结伴穿越冬宫35个房间，一直穿越到20世纪，感受到了不同俄国历史。

在这里，他们看到彼得大帝训斥部下，凯瑟琳女皇急着放水，近距离观摩诸多著名油画雕塑，观摩波斯使节造访沙皇，看到尼古拉沙皇家族最后的晚餐，罗曼诺夫王朝在血雨腥风中终结，参加了末代皇室的盛大华尔兹舞会。

 

道理越辩越明。

法国外交官Marquis全程会嘲讽俄国艺术总是在抄袭，导演则在一直维护俄国艺术。

两人一边争论，一边前行。影片就这样跟着他们的脚步，带领观众们看看俄国冬宫的诸多馆藏。

 

《俄罗斯方舟》在世界上最大最古老的博物馆之一冬宫实景拍摄，片中的35个房间都是冬宫真实景象。其中放满油画雕塑等各种艺术品的房间，也都是馆藏真迹。

观众们即便没能亲临冬宫游览，也可以通过导演的摄像机近距离感受那些精美绝伦的艺术品。片中不乏大量对艺术品的细节近距离拍摄，观众们可以通过大屏幕感受到艺术品的魅力。

 

俄罗斯人将三百多年的俄国历史高度浓缩在90分钟的长镜头中。如果观众对俄罗斯历史没有一定程度的了解，估计会其中提到的历史事件不甚了解，只能当做旅游观光片来看了。

彼得大帝即彼得一世·阿列克谢耶维奇，是沙皇阿列克谢一世之子，俄罗斯罗曼诺夫王朝第四位沙皇、俄罗斯帝国首位皇帝。他通过改革，加强中央集权，为俄国今后政治、经济、文化、教育、科技等方面奠定基础。

凯瑟琳女皇，即叶卡捷琳娜二世·阿列克谢耶芙娜，俄罗斯历史上唯一一位被称为大帝的女沙皇。在俄国历史上，叶卡捷琳娜女皇与彼得大帝齐名，她对外两次同土耳其作战，三次参加瓜分波兰，把克里木汗国并入俄国，打通黑海出海口，她建立了人类历史上空前绝后的俄罗斯帝国。片中拍摄所在地冬宫就是在这个时期建成的。

观摩波斯使节造访沙皇对应俄国联合波斯打压奥斯曼帝国；俄国人追随女沙皇的遗志，一直没有停止扩张版图的脚步。

尼古拉沙皇家族最后的晚餐，这个我们学过近代史的就很熟悉了。十月革命一声枪响，俄国工人阶级推翻了沙皇三百多年的统治，建立了苏维埃政权。沙皇尼古拉二世一家不久也被集体枪决。

 

直到影片最终结束，观众们才导演一样恍然大悟，发现自己并不是在陆地上的博物馆，而是身处一艘大船之上。在窗外的惊涛骇浪之中，导演开始反思历史和未来。

方舟本意是圣经《创世纪》中根据上帝旨意建造的大船，目的是让诺亚一家和陆地上各种生物可以躲避大洪水。上帝对当前世界很不满意，准备用一场大洪水将整个大陆冲掉重来。

而俄罗斯方舟的意思，是不是上帝对现在的世界并不满意，用大水冲刷干净之后，重新按照俄罗斯的样子再重建一个世界么？

 

《俄罗斯方舟》拍摄难度主要存在于技术层面，不同于凭借而成的伪一镜到底，剧组很彪悍地拍摄了一部真正意义的一镜到底电影。

影片选取四个场景表现俄国三百年历史，他们辉煌过、灿烂过，但如果真的按照他们的样子存在于方舟之上，真的合适吗？

比起俄国近三百年才崛起，华夏文明灿烂了五千年。会不会有大咖借着故宫宝地拍一部《华夏方舟》，预感会是一部十分棒的电影，当然别开车去拍。

 

硬核战斗民族拍摄真一镜到底，

展现俄国艺术见证俄罗斯历史。

 

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 历史(1848) 剧情片(3637) 俄罗斯(220)

8.1 

俄罗斯方舟 (2002)

影评(59)

收藏(540)

俄罗斯方舟/Russian Ark(2002)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8208074/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511720名成员76949个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 