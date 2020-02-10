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幕后揭秘——《爱尔兰人》中14条花絮、彩蛋

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2020-2-10 21:05:41

视频地址：

 https://www.bilibili.com/video/av87831212/

 

 

1.《爱尔兰人》一共拍摄了106天，大部分是采用的35毫米胶片，这是马丁·斯科塞斯作品中最耗时的一次。

 

2.《爱尔兰人》是马丁·斯科塞斯导演作品中最长的一部3小时29分钟，也是20年来第一部片长达到3个半小时的主流电影。2004年的《指环王：国王归来》的时长是3小时21分钟。

 

3本片是阿尔帕西诺和导演马丁·斯科塞斯的第一次合作

 

.阿尔帕西诺说拍摄《爱尔兰人》时就感觉在1970年代拍摄电影。

 

4.乔佩西在拍摄《爱尔兰人》之前已经退休9年，导演和剧组邀请他出山多达50次，乔佩西一开始都拒绝，直到最后才答应。

 

5.这部电影是罗伯特德尼罗和乔佩西的第七次合作，之前六次分别是《愤怒的公牛》《美国往事》《好家伙》《赌城风云》《特务风云》《布朗克斯的故事》。

 

6.作为制片人的罗伯特·德尼罗希望电影片名和原著《听说你刷房子了》保持一致，影片开场这句话还是出现在银幕上，但并非片名。

 

7.《爱尔兰人》最初由派拉蒙负责北美发行，寰亚拿到中国版权，STX则负责国际发行。但看到1亿美元预算后，派拉蒙对项目失去信心，加上当时的CEO布拉德格雷离职，最终Netflix拿下了版权。

 

8.“我听说你在粉刷房子”是吉米·霍法和弗兰克“爱尔兰人”希兰说的第一句话。在今晚的节目中，罗伯特德尼罗说，这句话，连同“我也做我自己的木工活”，既指谋杀，也指清理。

 

9.工业光魔负责片中角色年龄调整，他们用CG技术让70多岁的罗伯特·德尼罗、艾尔帕西诺看起来年轻几十岁，类似技术在《本杰明巴顿奇事》中用过。阿尔帕西诺说他尽量演出39岁到48岁年龄的感觉。

 

10.在影片中，乔·佩西的角色曾指示弗兰克与“一位名叫费里的仙女”会面，这是指大卫·费里，有人认为他参与了猪湾事件和刺杀肯尼迪。乔佩西在奥利弗·斯通的电影《刺杀肯尼迪》（1991）中扮演大卫·费里。

猪湾事件（Bay of PigsInvasion），或称吉隆滩之战Invasión de Playa Girón），是1961417日，在中央情报局的协助下逃亡美国古巴人古巴西南海岸猪湾（猪猡湾、科奇诺斯湾，Bahía de los Cochinos），向菲德尔·卡斯特罗领导的古巴革命政府发动的一次失败的入侵。

 

11.饰演弗兰克女儿的奥斯卡最佳女配安娜·帕奎因只有3句对白。

 

12.影片的演员阵容中包括四位奥斯卡奖获得者：罗伯特·德尼罗，最佳男主角愤怒的公牛 ，阿尔·帕西诺最佳男主角闻香识女人 》，安娜·帕奎因最佳女配角钢琴课》和乔·佩西最佳男配角好家伙

一位奥斯卡奖提名：哈维·凯特尔最佳男配角豪情四海》

 

13.FUCK”一词及其所有排列被使用136次。 这是马丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）执导的第六部使用超过100次的电影，“愤怒的公牛”（114次），“好家伙”（300次），“赌城风云”（422次），“无间行者”（237次）和“华尔街之狼”（569次）。

 

14.从弗兰克乘私人飞机前往底特律杀死吉米·霍法的那一刻到罗斯·布法利诺返还弗兰克的墨镜的那一刻，没有背景音乐。

 

数据来源：IMDB、时光网、百度百科

 

8.4 

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