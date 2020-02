戏里戏外都是戏——《囧妈》 今天聊聊电影《囧妈》。 片名Lost in Russia (2018),别名俄囧。 看影片片名观众们大概就可以猜到,这部《囧妈》也是徐峥的“囧”系列影片之一,加上影片还有一个别名叫做《俄囧》,那么剧情就很好理解了。 男主角徐伊万和老妈在去俄罗斯,这是一部旅途中发生的《人在囧途》,记录母子俩人所见所闻以及自己的奇葩举动。 徐伊万是一名有钱的大老板,依靠制作制暖设备起家。结婚时间长了,徐伊万和妻子张璐感情也渐渐淡化,两人分居已久,一直在商讨离婚事宜。 张璐前往美国拓展美国市场,徐伊万本想跟着也去美国,从张璐手中抢走生意,可阴差阳错地陪着老妈卢小花踏上开往莫斯科的火车。 六天的火车之旅,让这对母子有了充分接触的机会。旅行途中徐伊万和老母亲卢小花产生了激烈的冲突,两人价值观有很大分歧,彼此是最熟悉的陌生人,相互了解又相互不理解,两人都不会用令对方满意的恰当方式表达自己的关爱。 有了问题总要解决,在六天的旅途中,母子俩最终也完成谅解,相互体谅理解对方,徐伊万也和前妻实现和解,放下纠缠不清的过去。 爱就要学会放手。总所周知,我们都知道父母道歉的方式是喊你来吃饭。在中国人的观念里,老一辈人吃过的盐比小一辈人吃过的米都多,做什么都是对的,即便做的事情让人感觉不舒服,也是一句“一切都是为了你好”作为万能理由。 如何化解这种谬论就需要考验编剧功力。如果能用一种巧妙的方式将母子之间的关系改善,并赋予其喜剧色彩,那将会是一部很有意义的喜剧。 可惜在《囧妈》中,观众们看不出母子和解的过程,母子俩好像突然就理解了对方一样,大家一直活得像个失明失聪人员一样,对几十年来身边种种迹象无动于衷,非要在旅途里用一种歇斯底里的方式才能明白。 可能影片本身如此荒诞的目的就是营造荒诞喜剧效果,越是荒诞的和解方式越是有趣吧。 在影片中,观众们可以看到暴躁徐峥全程暴躁。一个对自己老妈态度那么差的人,怎么能指望着他长大成熟呢。 不仅徐伊万对待母亲的态度很暴躁,在处理自己婚姻问题的时候依旧十分幼稚。依靠自损八百的方式阻拦前妻做生意,死扛着不和前妻签完离婚协议,在整个处理婚姻事务过程中,徐伊万都是十分幼稚的。 和《婚姻故事》里大幅争吵不一样,至少老司机查理在《婚姻故事》是讲道理的,《囧妈》里的徐伊万一直在以小孩子的方式处理问题,从来没有想过正面解决。 让幼稚不成熟的徐伊万作为影片主角,囧途中的囧事到底是徐伊万还是徐伊万的妈妈呢?与其说这是一部有关妈妈的囧途,倒不如说是巨婴徐伊万成熟之旅。 《囧妈》有一个最大的问题就是影片故事连贯性较差。从徐伊万登上火车开始,片中出现的人物角色一路都是工具人。 徐伊万阻挠前妻的故事线连贯性较好,整个故事也能完成闭环,但和片名无关。而囧妈在路上遇到的人和事,都是十分孤立的事件。这点很像公路电影,《囧妈》拍成了火车电影。 徐伊万偶遇俄罗斯辣妹、挂在火车外一晚、遇到狗熊母子、偶遇俄罗斯人婚礼、乘坐热气球,每一件事情都是十分孤立的事件,前后颠倒顺序,或者去掉几个故事,或者再增加几个独立故事,丝毫不影响整片。 除了影片本身,再看《囧妈》最有争议的一面。当《囧妈》宣布提档时,院线从业人员就叫苦不迭,随后《囧妈》宣布线上免费上映后,更是引起巨大争议。 选择线上免费公映的方式是一步险棋。往大了说,影片响应国家号召,协助大家在家里好好过春节,同时还可以赚得普通观众的口碑,而代价就是传统从业者的抵制。彻底得罪了传统从业者之后,徐峥以后的路肯定会不那么好走。 随着互联网兴起,流媒体和传统院线的争斗也日趋严峻。参考大洋彼岸的网飞和传统电影大厂之争,不管网飞拍出来的影片质量如何优秀出色,把持着各大奖项的传统大厂都不会将奖项颁给网飞。 囧妈巨婴喜成长, 戏里戏外都是戏。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4454) 中国(3092) 剧情片(3643) 生活(5162) 娱乐片(988)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.