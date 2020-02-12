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戏里戏外都是戏——《囧妈》

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2020-2-12 21:01:22

戏里戏外都是戏——《囧妈》

今天聊聊电影《囧妈》。

片名Lost in Russia (2018)，别名俄囧。

 

看影片片名观众们大概就可以猜到，这部《囧妈》也是徐峥的“囧”系列影片之一，加上影片还有一个别名叫做《俄囧》，那么剧情就很好理解了。

男主角徐伊万和老妈在去俄罗斯，这是一部旅途中发生的《人在囧途》，记录母子俩人所见所闻以及自己的奇葩举动。

 

徐伊万是一名有钱的大老板，依靠制作制暖设备起家。结婚时间长了，徐伊万和妻子张璐感情也渐渐淡化，两人分居已久，一直在商讨离婚事宜。

张璐前往美国拓展美国市场，徐伊万本想跟着也去美国，从张璐手中抢走生意，可阴差阳错地陪着老妈卢小花踏上开往莫斯科的火车。

 

六天的火车之旅，让这对母子有了充分接触的机会。旅行途中徐伊万和老母亲卢小花产生了激烈的冲突，两人价值观有很大分歧，彼此是最熟悉的陌生人，相互了解又相互不理解，两人都不会用令对方满意的恰当方式表达自己的关爱。

有了问题总要解决，在六天的旅途中，母子俩最终也完成谅解，相互体谅理解对方，徐伊万也和前妻实现和解，放下纠缠不清的过去。

 

爱就要学会放手。总所周知，我们都知道父母道歉的方式是喊你来吃饭。在中国人的观念里，老一辈人吃过的盐比小一辈人吃过的米都多，做什么都是对的，即便做的事情让人感觉不舒服，也是一句“一切都是为了你好”作为万能理由。

如何化解这种谬论就需要考验编剧功力。如果能用一种巧妙的方式将母子之间的关系改善，并赋予其喜剧色彩，那将会是一部很有意义的喜剧。

 

可惜在《囧妈》中，观众们看不出母子和解的过程，母子俩好像突然就理解了对方一样，大家一直活得像个失明失聪人员一样，对几十年来身边种种迹象无动于衷，非要在旅途里用一种歇斯底里的方式才能明白。

可能影片本身如此荒诞的目的就是营造荒诞喜剧效果，越是荒诞的和解方式越是有趣吧。

 

在影片中，观众们可以看到暴躁徐峥全程暴躁。一个对自己老妈态度那么差的人，怎么能指望着他长大成熟呢。

不仅徐伊万对待母亲的态度很暴躁，在处理自己婚姻问题的时候依旧十分幼稚。依靠自损八百的方式阻拦前妻做生意，死扛着不和前妻签完离婚协议，在整个处理婚姻事务过程中，徐伊万都是十分幼稚的。

 

和《婚姻故事》里大幅争吵不一样，至少老司机查理在《婚姻故事》是讲道理的，《囧妈》里的徐伊万一直在以小孩子的方式处理问题，从来没有想过正面解决。

让幼稚不成熟的徐伊万作为影片主角，囧途中的囧事到底是徐伊万还是徐伊万的妈妈呢？与其说这是一部有关妈妈的囧途，倒不如说是巨婴徐伊万成熟之旅。

 

《囧妈》有一个最大的问题就是影片故事连贯性较差。从徐伊万登上火车开始，片中出现的人物角色一路都是工具人。

徐伊万阻挠前妻的故事线连贯性较好，整个故事也能完成闭环，但和片名无关。而囧妈在路上遇到的人和事，都是十分孤立的事件。这点很像公路电影，《囧妈》拍成了火车电影。

徐伊万偶遇俄罗斯辣妹、挂在火车外一晚、遇到狗熊母子、偶遇俄罗斯人婚礼、乘坐热气球，每一件事情都是十分孤立的事件，前后颠倒顺序，或者去掉几个故事，或者再增加几个独立故事，丝毫不影响整片。

 

除了影片本身，再看《囧妈》最有争议的一面。当《囧妈》宣布提档时，院线从业人员就叫苦不迭，随后《囧妈》宣布线上免费上映后，更是引起巨大争议。

选择线上免费公映的方式是一步险棋。往大了说，影片响应国家号召，协助大家在家里好好过春节，同时还可以赚得普通观众的口碑，而代价就是传统从业者的抵制。彻底得罪了传统从业者之后，徐峥以后的路肯定会不那么好走。

随着互联网兴起，流媒体和传统院线的争斗也日趋严峻。参考大洋彼岸的网飞和传统电影大厂之争，不管网飞拍出来的影片质量如何优秀出色，把持着各大奖项的传统大厂都不会将奖项颁给网飞。

 

囧妈巨婴喜成长，

戏里戏外都是戏。

 

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标签： 喜剧(4454) 中国(3092) 剧情片(3643) 生活(5162) 娱乐片(988)

6.3 

囧妈 (2020)

影评(56)

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囧妈/Lost In Russia(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8208448/
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