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用尽全力去爱——《喜欢，轻吻，快跑》

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2020-2-23 22:20:11

用尽全力去爱——《喜欢，轻吻，快跑》

今天聊聊电影《喜欢，轻吻，快跑》。

片名Plaire, aimer et courir vite / Sorry Angel / Plaire... (2018)，别名惹人爱，爱别人，快快追别人(港) / 喜欢你、爱上你、逃离你(台) / 取悦，爱慕，飞跑。

 

本片是一部同性题材法国电影，入围第71届戛纳电影节戛纳金棕榈主竞赛单元。

影片主角是一对偶然邂逅的男人，一位是居住在巴黎的35岁作家雅克，另一位是居住在三线城市的22岁大学生亚瑟。

原本没有生活交集的二人偶然在电影院中相遇，爱情的小火苗如同遇到沉寂已久的柴火堆，两人感情迅速升温，很快就干柴烈火一般的走到一起。

 

《喜欢，轻吻，快跑》的关注点在男同志身上，大胆的镜头毫不避讳地表现他们之间炙热的爱恋过程。

只不过这些男同志并不是坚定的男同。雅克和前女友生活过一段时间，还有一个八岁的儿子，离婚后儿子和他住一起。亚瑟也有正在交往的女朋友，但对男性同样抱有好感，丝毫没有隐瞒自己对男性的喜爱，甚至很直白地向女朋友坦白出柜。

 

影片中人物追求爱情的大胆和直白令人极为惊叹。中国人以含蓄内敛为主，大部分时间都抹不开面子，喜欢拐弯抹角地表达自己的感情，生怕被对方拒绝丢了面子。

可这里的法国老爷们丝毫不在乎结果，一旦喜欢了就十分直接的表达爱意。因为他们觉得，我喜欢你是我的事情，我一定要让你知道。成了更好，不能成也不留遗憾。

 

依着法国人浪漫的性子，轰轰烈烈的爱自然不会被性别阻挡，也不会被病毒阻挡。

哪怕这次需要面对的病毒是无药可治的绝症艾滋病。

雅克的前男友被查出身患艾滋，遭到抛弃无家可归，他自知时日不多，找到雅克想寄宿一段时间，雅克答应了。雅克和儿子开始一起照顾命不久矣的前男友。

你看，雅克身边就有艾滋病晚期患者，他仍然没有因此放弃曾经的爱人，更不会为此放弃未来的“凡德尔公园”。

心中有爱，即便不可能用爱去战争病魔，有爱也不会被病魔吓倒。

 

雅克和亚瑟之间的爱情故事从一见钟情到海誓山盟，进展地无比迅速，即便明天就要死了，依旧要豁出去爱一把，这比《请以你的名字呼唤我》更加浓烈。

起初雅克还顾忌年龄、身份等差别，刻意和亚瑟保持距离，但架不住内心的煎熬和亚瑟直白大胆的追求，很快两人就成为不离不弃的恋人，艾滋病则成了烘托他们感情的背景板。

 

本片故事背景设定在1993年法国，那时候艾滋病是妖魔化的不治之症。

绿巨人马克·鲁弗洛2014年拍过一部《平常心》（The Normal Heart），讲的就是艾滋病刚被发现时的情景。

1981年，艾滋病刚被发现时，因为多发生与同性恋之间，被称为“同志病”（Gay Cancer）。毕竟男同之间的无套性行为是其中一种传播途径，同性恋们也则为此承担了巨大压力。《平常心》讲的就是同志们发起男同健康危机组织，呼吁公众关注这次健康问题。

 

同时代的法国自然不会对艾滋病有多友好，普通人还是会对绝症带有恐惧。

不过和《平常心》坚定勇敢地对抗艾滋病不同，《喜欢，轻吻，快跑》并没有什么政治诉求，也并不是在呼吁人们关注健康、预防疾病传播，只是在此背景下反映爱情问题。

 

普通人会将艾滋病视为洪水猛兽，但热恋中的人们并不会被吓到。艾滋病无法阻止雅克和亚瑟之间的感情，哪怕他们明知雅克的前男友就因为艾滋病死在雅克怀里，依旧坚持要在一起。

病魔很快就将雅克击倒，但病魔无法将雅克和亚瑟之间的感情切断。他们即便死去也不会感到孤单，他们比更多人更加幸运，因为他们此生能找到彼此挚爱，无怨无悔。

 

无畏艰难险阻，

用尽全力去爱。

 

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标签： 爱情(7459) 法国(1032) 剧情片(3663) 生活(5164) 小成本(1586)

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