用尽全力去爱——《喜欢,轻吻,快跑》 今天聊聊电影《喜欢,轻吻,快跑》。 片名Plaire, aimer et courir vite / Sorry Angel / Plaire... (2018),别名惹人爱,爱别人,快快追别人(港) / 喜欢你、爱上你、逃离你(台) / 取悦,爱慕,飞跑。 本片是一部同性题材法国电影,入围第71届戛纳电影节戛纳金棕榈主竞赛单元。 影片主角是一对偶然邂逅的男人,一位是居住在巴黎的35岁作家雅克,另一位是居住在三线城市的22岁大学生亚瑟。 原本没有生活交集的二人偶然在电影院中相遇,爱情的小火苗如同遇到沉寂已久的柴火堆,两人感情迅速升温,很快就干柴烈火一般的走到一起。 《喜欢,轻吻,快跑》的关注点在男同志身上,大胆的镜头毫不避讳地表现他们之间炙热的爱恋过程。 只不过这些男同志并不是坚定的男同。雅克和前女友生活过一段时间,还有一个八岁的儿子,离婚后儿子和他住一起。亚瑟也有正在交往的女朋友,但对男性同样抱有好感,丝毫没有隐瞒自己对男性的喜爱,甚至很直白地向女朋友坦白出柜。 影片中人物追求爱情的大胆和直白令人极为惊叹。中国人以含蓄内敛为主,大部分时间都抹不开面子,喜欢拐弯抹角地表达自己的感情,生怕被对方拒绝丢了面子。 可这里的法国老爷们丝毫不在乎结果,一旦喜欢了就十分直接的表达爱意。因为他们觉得,我喜欢你是我的事情,我一定要让你知道。成了更好,不能成也不留遗憾。 依着法国人浪漫的性子,轰轰烈烈的爱自然不会被性别阻挡,也不会被病毒阻挡。 哪怕这次需要面对的病毒是无药可治的绝症艾滋病。 雅克的前男友被查出身患艾滋,遭到抛弃无家可归,他自知时日不多,找到雅克想寄宿一段时间,雅克答应了。雅克和儿子开始一起照顾命不久矣的前男友。 你看,雅克身边就有艾滋病晚期患者,他仍然没有因此放弃曾经的爱人,更不会为此放弃未来的“凡德尔公园”。 心中有爱,即便不可能用爱去战争病魔,有爱也不会被病魔吓倒。 雅克和亚瑟之间的爱情故事从一见钟情到海誓山盟,进展地无比迅速,即便明天就要死了,依旧要豁出去爱一把,这比《请以你的名字呼唤我》更加浓烈。 起初雅克还顾忌年龄、身份等差别,刻意和亚瑟保持距离,但架不住内心的煎熬和亚瑟直白大胆的追求,很快两人就成为不离不弃的恋人,艾滋病则成了烘托他们感情的背景板。 本片故事背景设定在1993年法国,那时候艾滋病是妖魔化的不治之症。 绿巨人马克·鲁弗洛2014年拍过一部《平常心》(The Normal Heart),讲的就是艾滋病刚被发现时的情景。 1981年,艾滋病刚被发现时,因为多发生与同性恋之间,被称为“同志病”(Gay Cancer)。毕竟男同之间的无套性行为是其中一种传播途径,同性恋们也则为此承担了巨大压力。《平常心》讲的就是同志们发起男同健康危机组织,呼吁公众关注这次健康问题。 同时代的法国自然不会对艾滋病有多友好,普通人还是会对绝症带有恐惧。 不过和《平常心》坚定勇敢地对抗艾滋病不同,《喜欢,轻吻,快跑》并没有什么政治诉求,也并不是在呼吁人们关注健康、预防疾病传播,只是在此背景下反映爱情问题。 普通人会将艾滋病视为洪水猛兽,但热恋中的人们并不会被吓到。艾滋病无法阻止雅克和亚瑟之间的感情,哪怕他们明知雅克的前男友就因为艾滋病死在雅克怀里,依旧坚持要在一起。 病魔很快就将雅克击倒,但病魔无法将雅克和亚瑟之间的感情切断。他们即便死去也不会感到孤单,他们比更多人更加幸运,因为他们此生能找到彼此挚爱,无怨无悔。 无畏艰难险阻, 用尽全力去爱。 点击这里: 近期影视推荐

