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时间规划局——虚幻的奋斗改变命运

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2020-2-28 8:40:49

此片前半部还算惊艳，后半部就有些落入俗套了。

记得有句名言：时间就是生命。此片中的创意十分切实地将它变成了现实。

有句哲学结论：人类的所有恐惧的源头，其实就是对有限时间的恐惧。而此片的逻辑，就设定了可以缩短或延长的时间，这是一条全新但又陈旧的法则。围绕着这可以当作货币的时间，人们依然在无休止地追逐和相互残杀。时间，成为了另一种权力，另一种资本。它可以赠与，可以剥夺，可以成为财富和地位，同样也可以带来杀身之祸。时间，成为了阶级的基础，缺少它的人在疯狂追逐，富有它的人则在慢悠悠的享受。

在“时间银行”的所有者weis的金库里，那里没有耀眼的金砖和钞票，而是静静存放着整整一百万年的时间。人们到了25岁就不再衰老，这一百万年的时间成了永生的资本，富有的人类可以凭它为所欲为。而对于仅仅有着几天或几年生命的穷人来说，为了攫取活下去的时间，他们同样在肆意妄为。时间的充裕与时间的匮乏都扭曲了人性，也颠倒了善恶，人类世界就在如此的危机中每况愈下。因此此片的终极拷问就是：时间对人类来说，究竟意味着什么？

占有着不属于自己的时间和被剥夺属于自己的时间，是这个世界最大的不公，也是唯一的法则。

主人公will因为缺乏时间而打工，也失去了母亲。某天，他从某个厌倦了漫长时间的浪子手中获赠了100年的时间，从而一跃进入富人区，成为富人。在赌场中，他结识时间银行的所有者weis，以及他的女儿sylvia。由于时间的异常流动，will被时间守护者追捕，在逃亡中，will将偷来的一百万年的时间分给了缺乏时间的人们，从而打通了将人们分成等级的时间壁垒，时间守护者们在无法改变的“时间混乱”中放弃了追捕，影片在充满革命性的尾声中结束。

导演善于讲述“小人物逆袭”的故事，从令他名扬天下的《千钧一发》里冒名顶替最终成为人类精英的基因瑕疵人，到此片中，一个时间穷人的革命。在令人振奋充满颠覆色彩的社会剖析中，导演从社会学的视角，展现了他眼中需要变革的灰暗现实。从基因决定命运，到时间决定地位，人们在一种既定法则下孱弱无力的生存现状，以及隐藏在底层中不屈的斗志，都是十分震撼人心的东西。个人奋斗曾经是改变自身命运和改良社会的有力武器，同时也是贯穿电影中的主线。但即便是优等生，也要经历基因的筛选，不得不通过冒名顶替才有进入精英世界的资格（《千钧一发》），而同样是个人奋斗佼佼者的时间守护者，却成了维护这不公法则的警察，最终死于自己所恪守的规则。不得不说，此片逻辑中的最大创意，就是导演对个人奋斗这一世间通行的法则的揶揄，对这一人人认同的社会上升通道的解构，令观众看穿了奋斗改变命运的虚幻，令直接颠覆这种不公世界的行动成为釜底抽薪的唯一办法。

世界中的不公到处存在，有拦路抢劫的匪徒，也有维护这不均等时间的守护者，而制造这些不公的源头，其实就是人类的自私和贪欲。企图占有一切资源，企图不劳而获，企图剥夺别人的生命来获取自己的永生。时间对于人类，究竟意味着什么？答案其实很清楚：时间，是用来创造幸福，平等与爱的，而不是用来制造痛苦，隔阂与恨的。时间并非禁锢的财富，也并非流动的资本，而是我们每个人与生俱来的追求幸福的公平起点。

有限的生命才有对美好迫切而真挚的追求，而无止境的时间只会使人坠入欲望和空虚的深渊。影片中，will和sylvia在拼命奔跑，既躲避着追杀，也追寻着极为有限时间中所蕴藏的爱与自由。这压榨时间的芳香是那样浓烈那样宝贵！步履匆匆的穷人和漫不经心的富人站在不公平时间的两极，或用宝贵生命来换取短暂的享受，或用时间财富来左右着别人的生命，这情景鲜明地摹画出这个现实世界的残酷本质。如果说片尾处那颠覆性的暴力是导演的美好想象的话，那么，在充满不公的现实中，对个人奋斗这一上升渠道的否定，才是导演最为悲观的推测。到那时，我们每个人出生的时候，一个人的未来早已确定，我们在这个等级鲜明法度森严世界中所处的位置，早已确定。

 

 

7.3 

时间规划局 (2011)

影评(422)

收藏(2184)

时间规划局/In Time(2011)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6114161/blog/8209312/
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陀思妥耶夫斯基应该写完《卡拉马佐夫兄弟》第二部再死。

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