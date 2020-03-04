《奇迹男孩》——其实每个人都是一个奇迹

天生脸部畸形的奥吉，在家自学至 10岁，终于进入了父母为他精心挑选的小学上了五年级。聪明的他没有被任何学习科目难倒，但样貌成了同学间绕不开的话题。五年级毕业时校长给他颁发了学校最高荣誉的奖章，全校师生和家长都激动地为他鼓掌，领奖时奥吉甚至想不明白为什么自己会得到奖章，“我只是和其他学生一样，度过了五年级而已”，但同时他也明白其实自己并没有那么普通，而且，没有人是普通的。

虽然片名叫做《奇迹男孩》，但影片并非仅仅围绕奥吉一人，同时还以他的好朋友杰克、姐姐维娅、姐姐的闺蜜米兰达等人的视角去展开了这个故事，亲情和友情贯穿始终，每一个人都在无形中促成奥吉创造了这个属于他的奇迹。

消除偏见这个主题，很容易就被拍成鸡汤电影了，但这部影片却总在细枝末节处带给人感动。懂事的姐姐偶尔也会因为弟弟占用了妈妈的精力而生闷气；杰克在维护和帮助奥吉的同时也说过言不由衷的话伤害了他；米兰达为曾经的虚荣感到后悔于是努力挽回友谊；之前歧视过奥吉的男孩儿在危急时刻挺身而出为他打架。真正可爱的孩子并非不会犯错，道歉之后依然能够保有最初的善良才更加可爱。

影片导演斯蒂芬 ·卓博斯基的上一部作品《壁花少年》也是着眼于青春期少男少女的故事，同样是一开始有些羞涩而敏感的主角，不同的是这部影片从情节到背景音乐，都毫无狂放不羁的影子，也丝毫不压抑（当然这个故事讲得好，很大程度上也得益于原著小说作者敏锐的洞察力）。整部片子都是一个温暖的气氛，节奏舒缓，娓娓道来。情节偏向平静，甚至有些过于平常，不扭捏、不煽情，不放大悲伤，也不隐瞒悲伤。每个人物刻画的都非常细腻，片中很多看似微小的细节处理都使得每个故事更加丰富和真实，也不露声色地让我们接受一个道理：没有人是完美的，不是只有自己才需要面对生活中残酷的难题，每个人都在与人生苦战，在包容他人的同时，我们更应该懂得接纳自己。





【校长图始曼】

这部影片中，校长的戏份少之又少，但每次出场都十分重要。智慧温和的大胡子校长，第一次见面就将好几个跟自己名字有关的外号对奥吉和盘托出，并让他“想笑就笑”。





在处理杰克跟朱利安打架的事情时，他并没有严肃地批评杰克，反而表态“友情是值得捍卫的”，并希望杰克能继续保持这种善良的本性。





但当校长发现朱利安屡次三番画图羞辱奥吉时，他叫来了朱利安的家长，表示“霸凌是很严重的行为”，要停课两天。其实那时候朱利安已经意识到了自己的错误，也很明确地讲了不想离开这个班级，但可悲的是，他那对“为学校捐了很多钱”的父母觉得自己的孩子才是最大的受害者，坚持转学了。转学后的朱利安能否不再“受委屈”我不得而知，但很替他担忧，这样一对父母，很可能会使他在成长的过程中逐渐丢掉本可以建立好的是非观。





“奥吉无法改变他的外貌，但我们可以改变看待他的眼光。”校长始终坚持这个观点，这正是奥 吉父母努力要实现的目标。比起学习成绩和调皮捣蛋，图始曼校长更在意尊重和培养孩子们内心的善良。“如果一定要在正确和善良中做选择，请选择善良 ” ，这是那 位 班主任 老师分享的一句箴言，校长的所作 所为很好地诠释了这句话——在处理每一件事情的时候，校 长可以有很多“正确” 的决 定，但他每次都选择了最为善良的那一种。





【好朋友杰克】

孩子最为天真，可小孩子不会像大人一样伪装自己，所以奥吉每次从其他小孩儿的眼神中得到的反馈总是令人沮丧的——即便他可能已经习以为常了，但残忍的是，他自己也只是个孩子啊。





当杰克被告知要在暑假和两个他并不喜欢的同学一起带新生参观学校时，他是拒绝的，但当妈妈告诉他那位新生就是之前在冰淇淋店见过的那个孩子时，他同意了。杰克也承认刚开始确实只是因为妈妈让自己对奥吉好点，后来当他真正和奥吉接触后，他发现了奥吉的幽默，也从心底里佩服奥吉的聪明，他很开心两个人能成为最好的朋友，也可以不顾他人眼光在食堂坚定地坐在奥吉对面，他很善良，也很勇敢。很多时候对于一个孩子来说，“接纳歧视”这件事本身就会引起一场歧视。





后来，当杰克得知曾经自己的无心之言深深伤害了奥吉时，他特别努力地挽回这份友谊。即便是小孩子也会要面子的，但他依然可以放弃所谓的 “合群”去求得一个谅解。他在被朋友质疑是否要继续和那个“怪物”一组时跟朋友打了起来，他不能允许别人羞辱奥吉，更不能允许自己曾羞辱过奥吉，杰克这个孩子身上展现出来的真挚和温暖非常难得，也非常真实。





【爸爸内特】

爸爸和妈妈一样，也非常非常地爱奥吉，但和妈妈不同的是，爸爸总是告诉他 “如果有人欺负你，你就欺负回去，谁都不要怕”——虽然紧接着他就跟奥吉坦白“我怕你妈妈”。奥吉去学校的第一天，爸爸认真地告诉他：“你会感到很孤独，但其实我们都在”。对奥吉来说，家庭教育很好、很高效，但让他跟同龄的孩子做朋友才是对他更重要的事情——虽然这个过程会很艰难。庆幸的是，他有个阳光、幽默、乐观的爸爸，是妻儿们最坚强的后盾。他会跟奥吉和杰克一起打游戏，会在睡前敲敲女儿的房门道“晚安”，同时也始终支持妻子的梦想，会在二人世界时送上一份提前准备好的惊喜。





遗传了爸爸的幽默基因，小奥吉在被问为什么不去做整容手术时坦然答 道 “事实上，我已经做过很多次手术了，才能像现在这么帅气”； 爸 爸在听到奥吉跟七年级的打架并且打赢了时，开心地感叹道 “太好了，帅呆了”；当他感到从夏令营回来的儿子真正成长了时，悄悄告诉奥吉，他消失的宇航员头盔其实是被自己藏在了办公室里。那个头盔曾经是奥吉的保护伞，他喜欢戴着它，这样别人就看不到自己的脸了。从前的奥吉每次生气、沮丧、不安都会把自己罩在头盔里，如今他不再需要躲进去了，他可以坦然面对他人的目光，也更加了解了自己。





【姐姐维娅】

维娅很爱奥吉，她明白弟弟是这个家里的太阳，同时也很乐于做一颗围绕着弟弟的行星。在一家人送奥吉上学的第一天，维娅俯在戴着宇航帽的奥吉的耳边告诉他： “别人要看，就让他们看个够。有的人生下来就注定与众不同”。作为一个有点羞涩的女孩，她对弟弟的爱可丝毫不吝啬。





任何人都会夸赞维娅是一个非常懂事的女儿，她也一直这么要求自己。但毕竟是十几岁敏感的女孩，当她发现已经被最好的闺蜜抛弃，同时家人的注意力又全都在弟弟身上时，还是不免沮丧。她从来都不想给这个家添麻烦，可当她自己遇到了麻烦，怎么办呢？





维娅在戏剧社演出时做了人生中第一次女主角，也让坐在台下的家人见到了一个闪闪发光的她，也许她自己也没想到，有一天可以散发出如此光彩。一直以来总是需要做手术的弟弟确实拥有了这个家庭绝大部分的爱，作为姐姐，她时常会收起自己的小情绪，会在弟弟难过时告诉他，学校生活中的是是非非，不是只有他在经历，任何一个 “普通小孩”也都是需要面对的。懂事的维娅很漂亮，她的善良也让她更美。









【姐姐的闺蜜米兰达】

狭隘如我，在一开始还以为米兰达是故事里的心机反派呢，其实她也只是个渴望被关注、渴望被爱包围的少女，甚至那个对奥吉来说最最重要的宇航员头盔也是她送的，她始终都把在幼儿园时就认识了的维娅当成自己最好的朋友，也把奥吉当做亲弟弟一样疼爱。米兰达的爸爸娶了新的妻子，妈妈整日喝酒疗伤，所以那段时间她过得并不快乐 ——直到在夏令营里对其他女孩儿谎称自己住在豪华街区，还有个面部畸形的弟弟。假装自己是维娅，这个行为让她迅速成为了夏令营的中心。新学期到了，她染了粉色头发，也交到了新朋友，以为这样可以更快乐，但最终发现曾经最好的朋友早已被自己越推越远时才明白这一切是多么荒唐可笑。





青春期女生的友谊常常是很脆弱的，两个人可能会因为买了同一条裙子而成为最好的朋友，也可能恰恰因为买了同一条裙子而断送友谊。两个人会好到每天手拉手黏在一起，也难免会出现偶尔的自卑、虚荣或是羡慕。但这不丢脸啊，只要你还想维系这段友谊，你就一定能想出一百种办法去修复它、挽回它。





“每个人的脸上都有印记。心灵这张地图，给我们指引前方的道路，而外貌这张地图，则记录我们走过的路途，这张地图从来都不丑陋。”这是妈妈对奥吉说的话，也是对我们每个人讲的。生来不同，让奥吉更早地感受到了这个世界的残酷，但也正是如此，他拥有了更多的爱，比别的孩子更能体会“尊重”的含义。



