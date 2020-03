魔改神作通篇私货——《超人:红色之子》

今天聊聊电影《超人:红色之子》。 片名Superman: Red Son (2020),别名超人:赤子。 DC旗下的漫画有很多作品被漫迷们奉为神作,曾经外媒CBR评出了史上100大最佳美漫故事。前十中有七个是DC的,而这部《红色之子》在其中排名第78位。 而且DC真人电影一直顶不起来,观众们只能将目光投向DC的动画电影,对DC的动画电影寄予厚望。一般情况下,DC的动画电影都不负众望,兼顾娱乐性和思想深度。 早就传闻《超人:红色之子》要改编成动画电影,上述两方面背景结合起来后,大家对这部颇为期待。 看完《超人:红色之子》后,我可以很负责地告诉大家,这次DC的动画电影玩砸了。 原著《超人:红色之子》就像是一本高分答案摆在那里,编剧导演只要脑壳不坏,原汁原味的将原著表现出来,哪怕就是制作一部会动的漫画,效果都不会差。 当看到《超人:红色之子》这个标题的时候,大家第一反应肯定是这又是一部老美虚构超人苏维埃身份的胡诌漫画。可其实漫画讲的并不是资本主义国家和社会主义国家之间的意识形态斗争。 漫画《超人:红色之子》表现出的思想性远超冷战时期的时代性,超人的红色身份并不仅仅是将漫画角色身份互换,而是深刻讨论了乌托邦与自由意志之间的关系,人们在反对极权社会的时候,不自觉地走向另一个极权社会。 但这部动画版则取了“红色之子”的形,西方意识形态成了拯救世界的唯一解药,而非西方意识形态都是毒草,受到无尽的丑化抹黑。 但在这部改编电影中,编剧导演为了提高影片的娱乐性,大刀阔斧地改变了原著设定,将超人的出发点和行事风格全盘改变,夹带了大量质量低劣的私货,原本伟大的神作被自家人拉下神坛。 动画版《超人:红色之子》在剧情改编方面并不是简化剧情,而是曲解剧情。 很严肃的说,戏说不是胡说,刘山姆这样玩是要谢罪的。 建议没看过《超人:红色之子》漫画的观众看一下漫画,《超人:红色之子》还推出了一部动态漫画,时长也不过在60分钟。在B站有动态漫画的片源,观众们看了会了解原著的真正剧情,体会其中精妙之处。 漫画中超人的行为初衷很好理解,他原本对权力毫无诉求,但是无数受苦受难的民众将他推上了领导者的位子,他凭借一己之力像老黄牛一样忙着改善国计民生。在这个过程中,他也才明白为了大义可以牺牲一些小义,渐渐理解前人的做法。 眼见着乌托邦越来越完备,问题随之而来,总有一些人想要搞事情,来自国内国外的反对势力一刻没有停止过颠覆。外星人工智能布莱尼亚克化身思想警察,成了民众自由意志最大的敌人。两者之间的矛盾日益尖锐,甚至将超人一度击垮。 超人忙着后院灭火的时候,对岸的美国在卢瑟的带领下,进入了另一种形式的极权社会。卢瑟将击败超人视为人生最大目标,借着民粹主义的兴起,卢瑟推波助澜,杀人诛心,超人外星人的身份成了最大的原罪。 另外《超人:红色之子》结局出现一个神反转,极权社会发展到头也就那么回事,结尾揭开了超人弱点起源,加上浓浓的宿命论,满屏都是强烈的讽刺感。 原著漫画有多神,改编电影就有多差。 在电影版中,直接夹带了大量私货,超人被人当枪使,“找到”了苏联黑牢监狱,在牢里遇到了曾经的青梅竹马,进而冲冠一怒为红颜,消灭最高领导成了新领袖。 在漫画中则是超人遇到排队领救济面包的青梅竹马和更多的穷苦百姓,这才让没有权力欲望的超人下定决心改善普罗大众生活条件。 根子歪了,后面就全坏了。从根子上,电影版就把超人改变成了一位极权者,后面遇到的彼得背叛也变成了蝙蝠侠寻私仇,思想改造也显得十分突兀。正义联盟分成两派相互厮杀也变得没有来由,神奇女侠从失落的理想主义者变成了失望的女权主义者,绿灯侠军团从意志坚强的爱国者变成了三脚猫笑料。 漫画作品在每期之间带有跳跃性,动画电影没有想办法解决连贯性问题,而是将主要精力放在魔改剧情上。 原本跳跃性的故事拍成动画电影后,跳跃性显得更加强烈。蝙蝠侠角色的前因后果没有交代,一个背负深仇大恨的人在这里成了混乱疯子;外星人布莱尼亚克的魔改又让卢瑟的高智商存在感荡然无存,直接影响最终结局。 原版漫画《超人:红色之子》早已超越了冷战思维,讨论的是更深刻的哲学思想问题,而动画版《超人:红色之子》重新回到冷战思维,美国人将自己想象中意识形态安插在红色之子身上。 从影片表现来看,可以肯定的是,编剧导演对社会主义并没有多少了解,从片中人物角色行为来看,红色之子呈现的社会主义都是西方社会固有的片面刻板印象。反正西方社会的啥都好,非西方社会要么俯首称臣安心被奴役,要么就是邪恶恐怖之地。 这就好比一篇满分作文放在那里,甚至连动态漫画都做的现成的了,编剧导演只要照抄就行。可他们偏不,取了红色之子的外壳,一定要表现自己狭隘短浅的思想,哪怕毁掉一部神作也要胡诌一番。 魔改神作通篇私货, 层次骤降满篇胡诌。 点击这里: 近期影视推荐

