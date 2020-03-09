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多舛命运留下传世经典——《朱迪》

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2020-3-9 20:42:20

多舛命运留下传世经典——《朱迪》

今天聊聊电影《朱迪》。

片名 Judy (2019)，别名茱蒂(台)/ 星夢女神 : 茱地嘉蘭(港)。

 

上一届第91届奥斯卡获奖作品中，《波西米亚狂想曲》荣获最佳影片提名奖，男主角拉米·马雷克荣获最佳男主角，此外影片还获得最佳剪辑、最佳混音、最佳音效剪辑，可谓收获颇丰。

同样关于好莱坞传奇女星朱迪·嘉兰的传记电影《朱迪》，在本届奥斯卡也是收获不小，蕾妮·齐薇格Renée Zellweger凭借其出色表演成功拿下影后殊荣，本片还获得最佳化妆与发型设计提名。

此前蕾妮·齐薇格凭借《芝加哥》和《BJ单身日记》两次获得奥斯卡最佳女主角提名，凭借《冷山》荣获奥斯卡最佳女配角，这次终于拿下最佳女主角，真的是实至名归。

《朱迪》改编自音乐剧《彩虹尽头》（End of the Rainbow），讲述一代传奇女性朱迪·嘉兰最后的岁月。

朱迪·嘉兰因歌声美妙被米高乐签约，年纪轻轻时就童星出道，随后1939年凭借童话音乐片《绿野仙踪》一举成名天下知，被美国电影学院（AFI）评为百年百大女演员第八位。她拿下奥斯卡青少年奖，金球奖和特别托尼奖，在《绿野仙踪》中演唱了主题曲《Over The Rainbow》，成为经典爵士乐作品，更是第一位夺得格莱美年度专辑奖的女性歌手。

懵懵懂懂的朱迪·嘉兰被米高乐大佬相中，被告知要服从公司安排，要成为大明星。朱迪·嘉兰哪会知道这背后那些不为人知的秘密，加上老妈要把自己当做摇钱树，稀里糊涂地就上了船。

我们知道韩国演艺圈混乱，压榨艺人几乎已经是明规则。时间调回上个世纪五、六十年代，在大洋彼岸的好莱坞情况有过之而无不及。

大厂为了利润，不断地压榨演员，朱迪·嘉兰也是其中之一。就像片中表现的一样，秀兰·邓波儿漫天要价才让朱迪·嘉兰有机会接演《绿野仙踪》，但此时的朱迪·嘉兰已经16岁，片中桃乐丝是12岁。为了让朱迪·嘉兰符合12岁孩子的状态，米高乐严格控制她的饮食和睡眠，甚至提供大量药物维持状态。

此外还有身体骚扰，现在好莱坞女星发起“Me too”运动反对的性骚扰，早在几十年前就光明正大的存在。

这一切都像慢性毒药一样，慢慢的摧残朱迪·嘉兰的身体。她年纪轻轻就有了严重的药物依赖症。

 

朱迪·嘉兰在《绿野仙踪》里的一段对话，让她成了同性恋群体的标志性人物，她至今都是备受LGBTQ群体热爱。桃乐丝还成了LGBTQ群体的暗语，桃乐丝的朋友（Friend of Dorothy）代指同性恋群体。

《绿野仙踪》有一段对话

"You have some queer friends, Dorothy," she said.

"The queerness doesn't matter so long as they're friends," wasthe answer.

桃乐丝对少数群体的关心让她成了这个群体的标志，在《朱迪》中，也专门安排了一对同性情侣向此致敬。

 

朱迪·嘉兰没有了利用价值后，在28岁的时候被米高乐解约，扫地出门。

面对种种不公正待遇，朱迪·嘉兰也想过反抗，得到的只是对自己的舆论攻击。再大的腕儿在实力雄厚的大公司面前也毫无话语权。多少年后，回想起这些经历依旧会让自己不寒而栗。

戏外的朱迪·嘉兰过得也不像大家想象那样幸福。遇人不淑似乎是个挺倒霉的事情，朱迪·嘉兰经历了四次婚姻都是一地鸡毛。即便她四十多岁了，依旧要和前夫争夺孩子的抚养权，依旧要应付纷至沓来的债主们。

同性恋导演乔治·库克结合朱迪·嘉兰的不幸经历，拍摄了《一个明星的诞生A Star Is Born》 (1954)。

 

相信你应该听过《Over the rainbow》这首歌，不仅是《绿野仙踪》的主题曲，更是众多电影的配乐。

不同于原版爵士风，在《朱迪》中的《Over the rainbow》，唱出了她一生辛酸，可以直接把人唱哭的《OverThe Rainbow》。

 

体验过高光时刻，经历过低谷时间，人世间的一切都已经不重要了。

46岁的朱迪·嘉兰反而过着居无定所的生活，为了讨生活，曾经的大腕要带着两个孩子到处走穴讨生活，就为了150美金的酬劳。

观众们或许会知道这是她人生的最后一年，但朱迪·嘉兰还想好好地在舞台表演一次。此时的朱迪·加兰早已没有往日巨星的模样，穷困潦倒不得不到处讨生活。她用自己最后的倔强维护着仅有的尊严，看似可笑，实则可悲。

朱迪对着台下的观众，也对着大荧幕下的观众们说：“向我保证，你们永远不会忘记我！”

1969年6月，朱迪·嘉兰在家中离开人世，年仅47岁。

 

我不想说红颜薄命，因为红颜薄命是个伪命题。毕竟没有人会刻意关心没有盛世美颜的普通人，而充满话题性的人物天然会吸引公众的关注。

但朱迪·嘉兰的命运真的是十分多舛。不管多大的明星大腕，在资本面前不值一提。有利用价值的时候是影后歌后，没有剩余价值的时候直接扫地出门。不知道如果可以再选一次，小朱迪·嘉兰会不会依旧投身演艺圈呢。

 

蕾妮·齐薇格本人经历和朱迪·嘉兰颇为相似。演艺事业的起起伏伏，情感经历的分分合合，两者相似度颇高。

蕾妮·齐薇格十六年前就在奥斯卡三提一中，一度成为片酬最高的女性，而后主动息影回归生活。偶尔听到有消息也是讨论她的容貌的。这次她不再回避流言蜚语，借着《朱迪》强势归来。

这个角色仿佛为她量身打造的一般，出演朱迪·嘉兰前，齐薇格曾这样形容：“当然我有过一些不幸的经历，让我更容易理解加兰的处境。”

蕾妮·齐薇格让观众相信，眼前看到的就是朱迪·嘉兰。蕾妮·齐薇格凭借出色表现成为奥斯卡影后，她在获奖感言说到：“朱迪·嘉兰生前没有拿过最佳女主角，这个奖是她伟业的延续。”

 

戏里戏外难逃生活所累，

多舛命运留下传世经典。

 

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标签： 英国(1055) 剧情片(3685) 传记(824)

7.4 

朱迪 (2019)

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朱迪/Judy(2019)
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