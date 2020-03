我们秘密的第二十八页——《燃烧女子的肖像》

今天聊聊电影《燃烧女子的肖像》。 片名Portrait de la jeune fille en feu / Portrait of a Lady on Fire(2019),别名浴火的少女画像(港) / 燃烧女子的画像(台) / 燃烧的女子肖像 / 火吻女孩的肖像 / 浴火女孩肖像画 / 年轻女孩的肖像画。 在2019年第72届戛纳电影节上,《燃烧女子的肖像》荣获酷儿棕榈奖(Queer Palm)。 酷儿棕榈奖是专门为褒奖和鼓励入选戛纳电影节官方单元的优秀LGBT题材影片而设立,由记者 Franck Finance-Madureira 于第63届戛纳电影节(2010年)发起,至今已经评选九年。同期入围本届酷儿棕榈奖的还有《痛苦与荣耀》《弗兰琪》《火箭人》等。 【狂野炙热抽象的美版海报】 《燃烧女子的肖像》将时间拨回1760年,重点描写在法国一座孤岛上生活的一对年轻女子。在长时间朝夕相处之间,两位女子产生感情,她们的爱充满激情也满是禁忌。 在法国布列塔尼,一位年轻女画家玛莉安接了一个活儿,要为富家小姐艾洛伊兹制作一副肖像画。 艾洛伊兹原本住在修道院里,她姐姐跳海自杀后,艾洛伊兹成了家里唯一子嗣。她家财务状况并不好,可以说是有点儿家道中落,为了缓解家里的窘境,艾洛伊兹的父母将她许给了远在米兰的一户人家。 这对年轻人从未谋面,为了促成亲事,艾洛伊兹的母亲找来画家为女儿作肖像画,然后将肖像画送去米兰,好让米兰家满意。 这幅肖像画对艾洛伊兹父母的意义尤为重大,而艾洛伊兹向往自由,对这门指定的亲事十分消极。前一个来替艾洛伊兹画肖像画的画家,连艾洛伊兹小姐的面都没见到,只能画出一幅没有人脸的肖像画。 接了活儿,玛莉安立刻前往艾洛伊兹小姐家,可艾洛伊兹并不喜欢坐着被人当做模特画画,玛丽安只得以玩伴的身份陪同艾洛伊兹日间游玩,晚上才能凭着记忆绘画。 两人白天亲密无间,天南海北的敞开心扉交流,渐渐产生了说不清道不明的情愫。 玛丽安凭借记忆完成了肖像画,眼看任务即将完成,她也向艾洛伊兹坦白了自己的身份。艾洛伊兹感到自己遭遇背叛,心中满是愤懑,讥讽“在您眼中我就是这样的?”。而凭借记忆完成的肖像画,画中人的确了无生气,并没有能够表达出人物神韵。 艾洛伊兹的母亲生气地准备解雇玛丽安,而此刻艾洛伊兹却感受到自己对这位玩伴画家有种不一样的感觉,主动提出做模特,让画家重画一幅。 老母亲欣喜若狂,赶忙答应,并定下第二幅画像的完成时间。于是,玛丽安可以多陪自己一周时间。 在那个女性没有话语权的年代,玛丽安和艾洛伊兹两位女性都是敢于挑战世俗的先锋人物。 玛丽安开篇就敢跳进刺骨寒冷的海水中,救回落水的画板,一个简单的举动就表明了她的特立独行敢作敢当。 艾洛伊兹更是向往自由,渴望掌控自己的命运,她极为抵触父母制定的婚事。原本这桩婚事是她姐姐的,可她姐姐却用跳海自尽表明态度,这让她觉得十分无助、十分孤独。为了家族生存,她选择在有限的可能里尽可能的反抗。 得到模特本人的配合后,肖像画的创作变得十分流畅。 画家凝视着模特,模特凝视着画家。玛丽安和艾洛伊兹在相互凝视之间再也按耐不住心中的爱火,原本就向往自由的两人,自然不会顾忌世俗枷锁,在爱的名义下,一切条条框框都要让路。 就像玛丽安创作的肖像画十分细腻传神一样,影片《燃烧女子的肖像》的拍摄手法同样细腻,年轻女子之间的感情似水似火。 听着噼啪炸裂的柴火,弹着维瓦尔第《四季·夏》,耳边听到的是雷鸣、雨声、蝉叫,眼里看到的都是对方的笑脸。她们的爱就像四季夏天一样热烈,时间虽短,记忆不灭。 玛丽安为艾洛伊兹创作了四副画像。 一幅是夜晚凭借记忆画出的肖像画,看过画的所有人都不满意,很快被毁。 第二幅是艾洛伊兹主动做模特完成的肖像画,画中人眉目传情,很快就被送往米兰未来夫家。 第三幅是玛丽安画在艾洛伊兹的书本第28页上,在爱意最浓的时候,将眼前最美的人定格在这一刻,这成了两人之间的小秘密。 第四幅是玛丽安自己画的人物远景,阴云密布的天空下射下一点光亮,绿衣人只露出一个背景,玛丽安将其用于自我怀念。 夏天来得快,去的也快。但最终影片又回到女性没有话语权上,女性们拥有养育下一代的能力,却没有掌控命运的能力。 艾洛伊兹家的年轻女仆只能选择堕胎,需要承担一切的痛苦,堕胎的同时赤脚医生的婴儿就在女仆旁边,生与死就在同一张床上。 同样艾洛伊兹也只能嫁给从未见面的米兰夫家。米兰夫家对肖像画很满意,婚礼如期进行。嫁过去的艾洛伊兹也为夫家生了孩子。 孤岛上的一切好像没有发生过,但在每个人心里都留下不可磨灭的印记。 爱就是爱,无关性别,当真的遇到心中的缪斯时,憧憬自由的人一定会努力抓住,即便不能永久,也曾浓烈过。 你是我的燃烧画像, 我在你的二十八页。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 爱情(7461) 法国(1036) 剧情片(3687) 小成本(1590)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.