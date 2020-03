要做自己的主宰——《出柜名单》 今天聊聊电影《出柜名单》。 片名The Out List (2013)。 这部美国纪录片将十六段人物访谈组合起来,在人物自白的同时,穿插一些他们的过往经历照片。 而构成这部纪录片的受访者们,则是早已公开出柜的LGBT人士。 受访者们来自各行各业,演员、导演、编剧、运动员、政治家、地方治安官、变装皇后…… 他们在荧幕前诉说自己的出轨经历,在此期间以及之后所遭遇的一切。有喜有悲,个中滋味只有当事人自己最清楚。 现在看来,得益于政治正确运动,LGBT群体在美国似乎成了绝对正确的群体,但殊不知当年他们过得多么凄惨。 想了解LGBT群体当年的悲催经历,观众们可以在《平常心》中略知一二。 就像艾伦·德詹尼丝(Ellen DeGeneres)在《出柜名单》中所说的,她可以小范围的出轨,继续享受事业成功带来的财富地位,但这样她并不快乐,她只是活成别人想象中的样子,并不是真实的自己。她勇敢地选择公开出柜,即便职业生涯因此中断,甚至收到死亡威胁,“但是我完全的自由了” 。 政治正确总被人当做贬义词来用,其实这个词本是个中性词,要知道任何事物过犹不及,过分强调政治正确本身肯定也是不正确的行为。 政治正确的初衷是为了保持正确和中立,不要侵犯他人合理的权益、伤害弱势群体的利益或尊严。 政治正确要支持少数群体的权力,要让少数认的弱势群体的合理权益得到保护,弱势群体正是利用这一点发声,为自己争取权利。同样的,多数人强势群体也可以要求自己的权益得到保障,这并不违背政治正确。保护弱势群体的政治正确并不是要求侵害强势群体的意思。 在《出柜名单》中,观众们可以看到形形色色的LGBT人士,能够看到记录他们经历的电影,就说明他们的诉求已经得到了不小的关注,他们的权益也日趋完善。 每个人都有自己的性别认同和性取向,这十分正常。大多数人都是生活成社会需要的样子,因为正常繁衍是维持人类社会进化发展的必要条件。不过在人数基数足够大的时候,极少数人不去完成繁衍大业也无关紧要,人们也从恐同变得理解。 越来越多的人选择出柜,这不仅是LGBT群体的胜利,更是人类文明进步的体现。 早个十几年,很多人根本都不曾听说过LGBT群体,LGBT人士也隐藏了自己的真实一面,用符合大众诉求的形象生活。随着物质生活条件变好,人们对精神世界也有了更高的追求,平权渐渐成了一项重要任务,LGBT群体也才得以走到台前。 摘下面具不做想象的傀儡, 正视自己要做自己的主宰。 点击这里: 近期影视推荐

