要做自己的主宰——《出柜名单》

今天聊聊电影《出柜名单》。

片名The Out List (2013)。

这部美国纪录片将十六段人物访谈组合起来，在人物自白的同时，穿插一些他们的过往经历照片。

而构成这部纪录片的受访者们，则是早已公开出柜的LGBT人士。

受访者们来自各行各业，演员、导演、编剧、运动员、政治家、地方治安官、变装皇后……

他们在荧幕前诉说自己的出轨经历，在此期间以及之后所遭遇的一切。有喜有悲，个中滋味只有当事人自己最清楚。

现在看来，得益于政治正确运动，LGBT群体在美国似乎成了绝对正确的群体，但殊不知当年他们过得多么凄惨。

想了解LGBT群体当年的悲催经历，观众们可以在《平常心》中略知一二。

就像艾伦·德詹尼丝（Ellen DeGeneres）在《出柜名单》中所说的，她可以小范围的出轨，继续享受事业成功带来的财富地位，但这样她并不快乐，她只是活成别人想象中的样子，并不是真实的自己。她勇敢地选择公开出柜，即便职业生涯因此中断，甚至收到死亡威胁，“但是我完全的自由了” 。

政治正确总被人当做贬义词来用，其实这个词本是个中性词，要知道任何事物过犹不及，过分强调政治正确本身肯定也是不正确的行为。

政治正确的初衷是为了保持正确和中立，不要侵犯他人合理的权益、伤害弱势群体的利益或尊严。

政治正确要支持少数群体的权力，要让少数认的弱势群体的合理权益得到保护，弱势群体正是利用这一点发声，为自己争取权利。同样的，多数人强势群体也可以要求自己的权益得到保障，这并不违背政治正确。保护弱势群体的政治正确并不是要求侵害强势群体的意思。

在《出柜名单》中，观众们可以看到形形色色的LGBT人士，能够看到记录他们经历的电影，就说明他们的诉求已经得到了不小的关注，他们的权益也日趋完善。

每个人都有自己的性别认同和性取向，这十分正常。大多数人都是生活成社会需要的样子，因为正常繁衍是维持人类社会进化发展的必要条件。不过在人数基数足够大的时候，极少数人不去完成繁衍大业也无关紧要，人们也从恐同变得理解。

越来越多的人选择出柜，这不仅是LGBT群体的胜利，更是人类文明进步的体现。

早个十几年，很多人根本都不曾听说过LGBT群体，LGBT人士也隐藏了自己的真实一面，用符合大众诉求的形象生活。随着物质生活条件变好，人们对精神世界也有了更高的追求，平权渐渐成了一项重要任务，LGBT群体也才得以走到台前。

摘下面具不做想象的傀儡，

正视自己要做自己的主宰。

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