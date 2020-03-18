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情色惊悚一锅炖——《双面情人》

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2020-3-18 21:18:53

情色惊悚一锅炖——《双面情人》

今天聊聊电影《双面情人》。

片名L'amant double / Amant Double / The Double Lover (2017)，别名双面爱人(台) / 分裂性游戏(港)。

 

法国电影《双面情人》由弗朗索瓦·欧容 François Ozon执导，是角逐第70届戛纳国际电影节主竞赛单元金棕榈奖的提名作品。

第70届戛纳金棕榈奖最终获奖的是《方形》（The Square），和《方形》关注社会问题撕开人们伪善面具的大视角不同，这部《双面情人》则着眼于一位女子克罗伊·福汀 Chloé Fortin，从小处着眼，讲述了一个情色外衣包裹下略带惊悚的自我认知问题。

玛丽恩·瓦科特Marine Vacth饰演影片女主角克罗伊·福汀，她是法国新生代代表女演员，凭借《花容月貌》 Jeune & Jolie (2013)被人熟知。

 

戛纳电影节艺术总监蒂埃里·弗雷莫曾透露：“今年弗朗索瓦·欧容的新片将给大家一种前所未有的视觉冲击。”

就像上课一样，反思社会反思人类的大道理讲多了会让人昏昏欲睡。在倦意上涌的时候，人们就需要换换口味，而这部《双面情人》则会让人精神为之一振。

 

打开《双面情人》后，你就会知道艺术总监的话一点都不唬人。

《双面情人》的第一个镜头是克罗伊·福汀理发，将一头长发改为一袭短发后，她显得十分冷峻干练知性。而第二个镜头就让人怀疑走错片场，大大的特写镜头预示着这部影片将会极为大胆。

 

《双面情人》用前100分钟讲了一个故事，在用后10分钟讲了另一个故事。

弗朗索瓦·欧容用他最为熟悉的情色元素将故事包裹起来，用大量左右对称的镜头和随处可见的镜子，表达孪生和镜像的潜台词。

影片整体基调是惊悚，表象是情色，因此《双面情人》也被称为“情色惊悚片”。建议观众在观看影片思考剧情的时候，独立观影。这主要倒不是为了锻炼大家的思维能力，而是为了避开别人的目光……

 

前100分钟的故事里，法国女郎克罗伊·福汀一直感觉自己肚子疼，于是前往诊所看病。妇科医生说身体没问题，应该是心理问题，推荐她去看看心理医生。于是克罗伊·福汀找到心理医生保罗·迈耶Paul Meyer，在向心理医生诉说病情后，她觉得症状消失了。克罗伊·福汀和保罗·迈耶在治疗期间产生感情，两人从病患关系变成男女朋友，很快同居到一起。

克罗伊·福汀迫切地想要了解另一半的一切，结合自己看到的种种迹象，她怀疑保罗·迈耶还有一个孪生兄弟。克罗伊·福汀遇到了名叫路易斯·德洛尔 Louis Delord的另一位心理医生，长得和保罗·迈耶一模一样。

孪生兄弟为何隐瞒身世，是亲情的扭曲，还是道德的沦丧？在克罗伊·福汀看来，事情并不简单，背后一定有很多不可告人的秘密。克罗伊·福汀开始自行探求事件真相，让自己可以安心。

 

后10分钟的故事里，事件真相整个颠倒过来，克罗伊·福汀看到的并不是真实情况，大多数只是她的臆想。

孪生倒是存在，但并不存在什么孪生兄弟一说，而是孪生姐妹。克罗伊·福汀在胎儿时期吸收了孪生姐妹，成为嵌合体，这些也成了她今后病痛的根源。

 

《双面情人》整个故事的感觉则是虎头蛇尾。

影片开场十分抢眼，劲爆的镜头一个接一个，不断将故事的悬疑气氛堆砌起来，所有事情似乎都是那么回事，但又有点点不对劲的味道。

影片中途则通过克罗伊·福汀的第一视角，在真实与虚幻之间探索。不仅克罗伊·福汀自己不知道将要面对何种真相，观众们也被绕得无所适从。一切都在为全片大结局营造高潮氛围。

但影片结尾的反转，让人看到了国产恐怖电影的套路。前面大部分故事都牛气冲天，惊悚气氛四溢，可最后的收场却差了一口气。观众们会很容易产生心理落差，感觉就像看了一百分钟的大噱头，最后了无新意。

 

情色惊悚一锅炖，

虎头蛇尾白日梦。

 

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标签： 爱情(7463) 法国(1036) 惊悚(3572) 剧情片(3699) 比利时(42)

7.0 

双面情人 (2017)

影评(6)

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双面情人/L'amant double(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210405/
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