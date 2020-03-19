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向死而生无可避免——《阿基米德大战》

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2020-3-19 21:16:12

向死而生无可避免——《阿基米德大战》

今天聊聊电影《阿基米德大战》。

片名アルキメデスの大戦 / The Great War of Archimedes (2019)，别名阿基米德的战争。

 

本片根据三田纪房的人气漫画《阿基米德大战》改编而来，由山崎贵导演，菅田将晖主演。影片从另一个角度讲述大和号战列舰设计建造之初的故事。

二战时日本海军建造了大和级战列舰，计划建造四艘，最终建成了两艘。一号舰就是大和号（Yamato）战列舰，二号舰叫做武藏号（Musashi）战列舰。

 

大和号战列舰一直是军迷们津津乐道的话题。这艘庞然大物是人类历史上最大的战列舰，长263米、宽38.9米，满载排水量72810吨，配备9门460毫米主炮，一发炮弹1.5吨，以国号命名，成为了日本军国主义的精神图腾。

“大和”名号分量颇重，在《星际争霸》中，人族的终极武器同样也是庞然大物“大和巨舰”，可以做到真正的一发入魂。

 

大和号战列舰号称“世界第一战列舰”“日本救星”，于1937年11月4日动工建造，1940年8月8日下水，1941年12月16日服役，1945年4月7日在冲绳岛战役中被美军飞机击沉于日本九州西南50海里处。

第二艘大和级战列舰武藏号1938年3月29日开工，1941年12月16日入列，1942年2月接替长门号战列舰作为日本联合舰队的旗舰，1942年6月参加中途岛海战。武藏号比大和号更加短命，1944年10月24日，被美军飞机击沉于菲律宾锡布延海。

作为曾经的精神支柱，大和号战列舰有很多相关影片，本片另辟蹊径，从审计人员的角度，审视建造这样一艘巨舰的代价，反思飞蛾扑火般的军国主义。

 

“勇者义彦”菅田将晖饰演男主角櫂直。櫂直是一位数学天才，对数字极为敏感，醉心于数字之美。

同时櫂直对日本狂热的军国主义极为抵触，认为穷兵黩武并不能带领国家走向富强，与其把钱浪费在建造各种军械上，不如把钱用于国计民生，提升老百姓的生活。

櫂直对这个国家失望透顶，申请了美国大学准备潜心研究数学，此时他接到了来自日本海军将军山本五十六的邀请。山本五十六邀请他帮忙核算大和战列舰的制造成本，试图揭开大和战列舰预估成本造假，从而阻止项目立项。这个工作邀请和櫂直的理念很接近，一番纠结后，櫂直决定加入日本海军，开始成本审计。

 

众所周知，日本陆军海军积怨已久，而在日本海军内部，也是派别林立。

在美国读过书的山本五十六亲眼见过日本与美国的国力差距，日本各方面全面落后与美国，贸然进攻反而会引火烧身。

后来资源日益枯竭，日本为了获取石油资源，山本五十六策划发动偷袭珍珠岛那是后话。正是看到了日本与美国的差距，山本五十六选择用类似闪电战的方法攻击美国，迫使美国服软。

 

日本海军内部分为战列舰派和航母派。战列舰派主张建造越大越好的战列舰，用传统对轰的海战战胜敌人。山本五十六主张建造航母，通过战机夺取胜利。

大和战列舰设计图一出，引得海军司机啧啧称奇，眼见着战列舰就要成功立项，山本五十六想着通过数字来找出对手漏洞，这样可以把钱转到航母项目上。

 

小伙伴们参加过奥数的话都会知道，做数学题的时候最最关键最最重要的就是建模。建模、建模、建模，只要模型建立对了，后面的事情就水到渠成了。模型是基础、模型是地基，好的模型是成功的一半，可以事半功倍。

而櫂直在片中的主要工作就是建模，通过查阅资料、走访供应商，用大量数据测算，最终成功建立了一个数学模型，只需要用一个公式就可以计算出成本。这个公式颇为有趣，只一个未知数，那就是用钢量，只需要将各类军舰用钢量带入公式，就能计算出制造成本。

当这个公示出现时，影片蒙上一层玄学色彩。好在影片重点不是数学，而是数学背后的事情。

 

不知道大家有没有看过一个关于数学家的笑话。

物理学家和工程师乘着热气球，在大峡谷中迷失了方向。他们高声呼救："喂——！我们在哪儿？"

过了大约15分钟，他们听到回应在山谷中回荡："喂——！你们在热气球里！”

物理学家说："那家伙一定是个数学家。"

工程师不解道："为什么？"

物理学家道："因为他用了很长的时间，给出一个完全正确的答案，但答案一点用也没有。"

 

櫂直在片中的作用和这个笑话差不多。

转转兜兜一大圈之后，櫂直的工作又回到原点。櫂直自愿加入海军做成本审计的初衷是阻止战争，而设计建造大和战列舰的也是同样的目的。双方经过一番推心置腹的坦诚交流后才发现，原来是友军。

 

大和战列舰的出生就是为了死亡。

在疯狂前进的军国主义战车面前，个人力量都太过于渺小。不论是百年难得一见的数学天才，还是海军高级将领，都无法与之抗衡。

这个国家已经被好战分子绑架。能够让这辆陷入疯狂的战车停下来只有一个方法，就是采用休克疗法，让他车毁人亡。建造一艘人类有史以来最大的战列舰，并且以大和命名，目的就是让他成为这个疯狂国家的精神支柱。当疯狂的好战分子看到庞然大物被盟军打得毫无还手之力时，或许这些疯子能够重新变得清醒。

 

数学天才审视国运，

向死而生无可避免。

 

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6.9 

阿基米德的战争 (2019)

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阿基米德的战争/The Great War of Archimedes(2019)
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