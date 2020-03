向死而生无可避免——《阿基米德大战》 今天聊聊电影《阿基米德大战》。 片名アルキメデスの大戦 / The Great War of Archimedes (2019),别名阿基米德的战争。 本片根据三田纪房的人气漫画《阿基米德大战》改编而来,由山崎贵导演,菅田将晖主演。影片从另一个角度讲述大和号战列舰设计建造之初的故事。 二战时日本海军建造了大和级战列舰,计划建造四艘,最终建成了两艘。一号舰就是大和号(Yamato)战列舰,二号舰叫做武藏号(Musashi)战列舰。 大和号战列舰一直是军迷们津津乐道的话题。这艘庞然大物是人类历史上最大的战列舰,长263米、宽38.9米,满载排水量72810吨,配备9门460毫米主炮,一发炮弹1.5吨,以国号命名,成为了日本军国主义的精神图腾。 “大和”名号分量颇重,在《星际争霸》中,人族的终极武器同样也是庞然大物“大和巨舰”,可以做到真正的一发入魂。 大和号战列舰号称“世界第一战列舰”“日本救星”,于1937年11月4日动工建造,1940年8月8日下水,1941年12月16日服役,1945年4月7日在冲绳岛战役中被美军飞机击沉于日本九州西南50海里处。 第二艘大和级战列舰武藏号1938年3月29日开工,1941年12月16日入列,1942年2月接替长门号战列舰作为日本联合舰队的旗舰,1942年6月参加中途岛海战。武藏号比大和号更加短命,1944年10月24日,被美军飞机击沉于菲律宾锡布延海。 作为曾经的精神支柱,大和号战列舰有很多相关影片,本片另辟蹊径,从审计人员的角度,审视建造这样一艘巨舰的代价,反思飞蛾扑火般的军国主义。 “勇者义彦”菅田将晖饰演男主角櫂直。櫂直是一位数学天才,对数字极为敏感,醉心于数字之美。 同时櫂直对日本狂热的军国主义极为抵触,认为穷兵黩武并不能带领国家走向富强,与其把钱浪费在建造各种军械上,不如把钱用于国计民生,提升老百姓的生活。 櫂直对这个国家失望透顶,申请了美国大学准备潜心研究数学,此时他接到了来自日本海军将军山本五十六的邀请。山本五十六邀请他帮忙核算大和战列舰的制造成本,试图揭开大和战列舰预估成本造假,从而阻止项目立项。这个工作邀请和櫂直的理念很接近,一番纠结后,櫂直决定加入日本海军,开始成本审计。 众所周知,日本陆军海军积怨已久,而在日本海军内部,也是派别林立。 在美国读过书的山本五十六亲眼见过日本与美国的国力差距,日本各方面全面落后与美国,贸然进攻反而会引火烧身。 后来资源日益枯竭,日本为了获取石油资源,山本五十六策划发动偷袭珍珠岛那是后话。正是看到了日本与美国的差距,山本五十六选择用类似闪电战的方法攻击美国,迫使美国服软。 日本海军内部分为战列舰派和航母派。战列舰派主张建造越大越好的战列舰,用传统对轰的海战战胜敌人。山本五十六主张建造航母,通过战机夺取胜利。 大和战列舰设计图一出,引得海军司机啧啧称奇,眼见着战列舰就要成功立项,山本五十六想着通过数字来找出对手漏洞,这样可以把钱转到航母项目上。 小伙伴们参加过奥数的话都会知道,做数学题的时候最最关键最最重要的就是建模。建模、建模、建模,只要模型建立对了,后面的事情就水到渠成了。模型是基础、模型是地基,好的模型是成功的一半,可以事半功倍。 而櫂直在片中的主要工作就是建模,通过查阅资料、走访供应商,用大量数据测算,最终成功建立了一个数学模型,只需要用一个公式就可以计算出成本。这个公式颇为有趣,只一个未知数,那就是用钢量,只需要将各类军舰用钢量带入公式,就能计算出制造成本。 当这个公示出现时,影片蒙上一层玄学色彩。好在影片重点不是数学,而是数学背后的事情。 不知道大家有没有看过一个关于数学家的笑话。 物理学家和工程师乘着热气球,在大峡谷中迷失了方向。他们高声呼救:"喂——!我们在哪儿?" 过了大约15分钟,他们听到回应在山谷中回荡:"喂——!你们在热气球里!” 物理学家说:"那家伙一定是个数学家。" 工程师不解道:"为什么?" 物理学家道:"因为他用了很长的时间,给出一个完全正确的答案,但答案一点用也没有。" 櫂直在片中的作用和这个笑话差不多。 转转兜兜一大圈之后,櫂直的工作又回到原点。櫂直自愿加入海军做成本审计的初衷是阻止战争,而设计建造大和战列舰的也是同样的目的。双方经过一番推心置腹的坦诚交流后才发现,原来是友军。 大和战列舰的出生就是为了死亡。 在疯狂前进的军国主义战车面前,个人力量都太过于渺小。不论是百年难得一见的数学天才,还是海军高级将领,都无法与之抗衡。 这个国家已经被好战分子绑架。能够让这辆陷入疯狂的战车停下来只有一个方法,就是采用休克疗法,让他车毁人亡。建造一艘人类有史以来最大的战列舰,并且以大和命名,目的就是让他成为这个疯狂国家的精神支柱。当疯狂的好战分子看到庞然大物被盟军打得毫无还手之力时,或许这些疯子能够重新变得清醒。 数学天才审视国运, 向死而生无可避免。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 漫画(821) 日本(1949) 战争(1346) 剧情片(3703) 东宝(70)

