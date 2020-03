叛逆特工为自己而战——《女特工》 今天聊聊电影《女特工》。 片名The Operative / Die Agentin (2019),别名双面特务(台)。 《女特工》根据以色列畅销小说《英语教师》改编,讲述一名名叫瑞秋Rachel的女特工故事。 瑞秋被以色列情报组织摩萨德招募成为女特工后,被安排前往伊朗德黑兰。瑞秋的个人条件十分符合特工标准,父母双亡孑然一身,没有亲密朋友,没有感情羁绊,简直是从事间谍的不二人选。 瑞秋本身也很讨厌原生家庭,迫切渴望远走高飞离开原家庭。瑞秋以英语教师作为身份掩护,从事各项间谍任务。 面对摩萨德伸出的橄榄枝,瑞秋很爽快地就答应了。并且瑞秋用自己的天赋和实力,证明自己有成为优秀特工的潜质。 就这样,瑞秋打怪升级般的一步步接到各项艰巨任务。 如果观众对近代史有印象的话,应该还会记得西方国家刺杀伊朗核物理学家等事件。在这类大事件中,瑞秋都有所参与,并且起到了非常重要的作用。 观众们应该记得瑞秋的叛逆出身。瑞秋加入摩萨德的根本原因是因为她的叛逆,而不是对间谍行业或者对这个情报机关有多么忠诚的感情。一旦这个组织让瑞秋产生类似原生家庭的厌恶,瑞秋自然会想办法逃离。 很不幸或者很幸运的是,摩萨德这种情报组织根本没有把特工当做人来看待,而是把特工当作可抛弃资产使用。 在执行任务时,摩萨德一次次伤害瑞秋的感情,瑞秋逐渐对这个组织产生了厌倦情绪。 同时,在执行任务的时候,瑞秋和目标人物法哈德Farhad产生了感情。她主动选择中止任务,挽救爱人。 原本特工应该是木有感情的冷血动物,有了感情后自然不能胜任任务。偏偏从小就叛逆的瑞秋并不是科班出身,顶多算是半路出家,自然没有放弃对生活的激情,产生感情也就在情理之中。 就这样,对组织的厌恶情绪加上对目标人物的感情升温,瑞秋选择和摩萨德决裂…… 《女特工》最成功的一点就是,角色造型很符合从事特工职业的间谍们。 多年来,观众们被《007》《霹雳娇娃》等系列谍战电影灌输了一个并不正确的概念,似乎那些从事间谍职业的人都是英俊潇洒美艳无双的人儿,恨不得走在路上回头率能达到200%。 其实这种观念是大错特错的,外貌条件出众的人反而不能成为特工,只有相貌平平的人才能大隐隐于市,成为隐秘战线的风雨人物。长得太好看的人容易吸人们的目光,根本没时间去搞情报嘛。 我认为翻译成《女特工》失去了原有韵味,还是翻译成《双面特务》更加符合实际情况。 瑞秋原本是间谍组织的中坚力量,在一系列事件催化后,她将选择不为摩萨德效力,为了自己而战。 选择做有感情的人还是做没有感情的机器,瑞秋做出了属于自己的选择。 恰到好处的留白会产生美感,绘画摄影包括拍摄电影,都是如此。 但又有一个过犹不及的概念,留白留的太多,就会产生空白。把所有东西留给观众自行发掘,那还看个什么劲儿呢。 《女特工》在瑞秋和摩萨德决裂后,戛然而止。片尾一众摩萨德杀手准备对瑞秋下手,瑞秋将自己消失在茫茫人群后,字幕出现。仿佛故事才开了一个头就结束了,并不过瘾。 叛逆特工为自己而战, 暖场完毕后戛然而止。 点击这里: 近期影视推荐

