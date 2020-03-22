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肉体学校：出不了胜者

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2020-3-22 17:38:15


体面优雅不代表充实。落魄穷极不意味绝望。生活中各有各的活法。你的上层我无力达到。我的撂底也不是心甘情愿。

你色彩斑斓，我灰暗人生。是命，还是后天造就你我自知。你的气场是你应得的。我的玩世不恭也事出有因。

当上层优雅撞上撂底不甘时，那眼神夹杂的欲望有轻浮的挑衅，也有反骨的肉博。

由游戏开始到捆绑难弃，肉体学校的试卷里只出题，没答案。

谁都知道真正的游戏男女是不会去过问与探寻彼此的，心照不宣很重要，因为肉欲已足够。

当你对我的过往好奇了，我对你的从前兴趣了。那必定上升为情欲。而且情在前，欲在后。

优雅的老女人早知道年轻身体背后是污秽人生，她却选择微笑接纳。

她母性般的爱怜讳莫如深，是诱发心底的另类刺激，还是本性的大爱散发，在她迷之微笑里模棱两可。

但这种怜，这种爱有个前提：你得归顺与我，我也会倾其所有。你若暗箱顾盼，我反其道的能量一向磅礴。

显然，那年轻身体生活轨迹孵化出来的气质有着可怕的内容：桀骜，反骨，侵略，狡黠。

污秽人生的法则不是你死，就是我活。如果缴械，会和他的经历大不同。

被你吸引，爱恋是一回事，但我的无拘自由没人可剥夺。哪怕由最初美妙的紧张感，变成俗不可耐的男女故事也在所不惜。这是我暗灰生活的唯一执拗。

那么好：一个是心思缜密，气质独特的熟女。一个是浪荡邪性的青年。你不让步，我也不会妥协。而片中对抗的双方又是小心翼翼的，想去了断，又害怕失去的心情两方都有。

在争吵中青年手掐女人脖子时，立刻有了悔意：“我不想伤害你”。

当女人得知这浪荡子依附上自己闺密的女儿，想以热打铁改变人生时，女人允许你没和从前混乱生活一刀两断，但惟独忍受不了你当下的横刀立马。

复杂女人是坚强的，也是脆弱的。原本可以用手握的低级照片毁了青年乘龙快婿的美梦。但又当着青年的面销毁所有。这是不忍？还是不舍？或者是高明的控制力，女人的表情里难窥内容。眼眶里流淌的泪五味杂陈。

这里不得不赞叹于佩尔的魅力。在她面前，没有人是第一主角。而她演绎这种裂变性格角色真的无人能及。虽然这部比不上《钢琴教师》的变态。也比不上《母亲，爱情的限度》的扭曲。但本质上还是乱态欲出。

很奇怪：她一出场，扑面而来的就是心悸的紧张感。这种紧张感能轻而易举抓住人心。眼神空洞时，你体味到的是未知的深邃。眼含笑意时，你感受到的是让你慌乱的牵引。

而影片最后貌似老女人轻蔑而笑，心静如水，浪荡男人落魄难堪，无地自容，但这证明不了她已是超然。

因为既然已分开，你还事隔多年刻意去那街道等看男人的窘态有这必要？要是彻底放下了，那迄不是多此一举？！

而那乘龙快婿破灭的男人，怀抱女儿胡子拉渣的模样早没了往日的冷俊逼人。最后一刻不自然的道别，那种忧愁想掩也难。

但你能说他完败了吗？在走向地下铁的一瞬，他能够意识到女人在背后目送他。

曾经的付出，争脱，伤害到的是双方。因为在肉体学校里，出不了胜者。（完）


标签： 电影(20531) 情欲(66) 女人(326) 迷情(16) 放纵(14)

7.2 

无暇的色彩 (1998)

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无暇的色彩/École de la chair, L'(1998)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8265015/blog/8210550/
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