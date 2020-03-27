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直击人心痛处——《82年生的金智》

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2020-3-27 21:34:04

直击人心痛处——《82年生的金智》

今天聊聊电影《82年生的金智》。

片名Kim Ji-young, Born 1982 (2019)

 

本片改编自同名小说，小说《82年生的金智英》是一本韩国畅销书，被誉为“亚洲10年来罕见的畅销书”，被韩国书店联合委员会评选为“2017年最佳小说”。

小说内容就像书名一样，记录1982年出生的金智英的故事。其中故事过于真实，引发读者们的强烈共鸣。改编成电影后，戏剧效果丝毫不减，击中众人心底痛处，稳稳地成了年度爆款。

 

出演金智英的是郑有美，她被我们最为熟知的作品应该就是《熔炉》《釜山行》了。

扮演她老公郑大贤的则是孔侑，他在《熔炉》《釜山行》中两度和郑有美合作。

俩人明知山有虎偏，向釜山行，在电影中，也出现了一个与此有关的小彩蛋。

 

《82年生的金智英》故事发生在重男轻女风气严重的韩国，影片上映后，在韩国电影网站NAVER上，男性观众刷分2.59分，女性观众评分9.51分。甚至还有人到青瓦台请愿，要求禁止影片公映。

原著正是勇敢地揭露了韩国人公开的秘密——重男轻女，让很多男男女女感到如坐针毡十分难受。

享受了重男轻女利益的男性们，自然不会愿意女性们看到可能促使她们觉醒的书；部分被重男轻女荼毒了一辈子的女性们，则希望将女性悲惨命运交给年轻一代女性；在剩余的人群中，才有人会觉得影片大胆说出了这病态社会的不合理现象。

 

金智英出生在首尔，爸爸是公务员养家糊口，妈妈是家庭主妇相夫教子，家里还有大2岁的姐姐和小5岁的弟弟。

金智英的妈妈年轻的时候，为了补贴家用，主动辍学打工，结婚后接连生下两个女儿后，才生出一个儿子。

金智英儿时的记忆就从重男轻女开始。她要和姐姐挤在一个房间里睡觉，而弟弟可以独享一个房间。家里奶粉只会泡给弟弟喝，她只能偷偷蘸着洒到桌面奶粉吃。父亲永远不记得女儿爱吃什么，只记得儿子爱吃什么。

 

当一代人一直接受错误的观念，长此以往这代人变会将错误观念当做人生准则。在重男轻女的地方，男性享受到性别带来的优势，自然不会觉得重男轻女有何不妥，女性则被教育要成为男性的附属，从没有接触过其他理念，也不会产生一丝怀疑。

真正的平权并不是搞一些过激行为或者行为艺术，而是要想办法从根本改变男女不平等的社会规则。

 

金智英的丈夫得知妻子精神状态不对时，第一反应是搜索鬼附身症状；看到妻子忙家务活焦头烂额的样子，只是动动嘴表示“帮”忙，而没有想过自己也是家庭一份子；让妻子继续看孩子，当做休息……种种深入骨髓的观念处处值得吐槽。

金智英的丈夫郑大贤已经算是不可多得的一枚暖男了。毕竟这个大环境里，只要不出轨乱搞、不打老婆就算是“标准好男人”。可能当局者迷，观众们作为旁观者可以清楚地看到，郑大贤很多时候都是从自己的角度做着感动自己的事情，并没有真正理解妻子诉求。

在这样的氛围内，金智英如果还想着要改变现状，想要追求男女之间的平等，真的只能被当作鬼上身了。

 

长期的压抑下，金智英终于进入精神分裂的状态。

举个例子可以明白，如果一只猪整天在猪圈里生活，每天吃吃喝喝，临死的时候挨一刀，它的一辈子也是挺快乐的。而一只苍鹰见识过广阔天地，这时候再把苍鹰捉住丢进笼子里，苍鹰很快就会郁郁而终。

金智英就属于这种情况，她受过良好教育，大学国文专业毕业，毕业后被大公司录用，工作成绩也不错。在婆家的催促下，金智英生了孩子、辞了工作，开始当了全职太太。在这种状态下，还有来自社会方方面面的指指点点，说她做妻子做儿媳妇做母亲这儿不好那儿不好，她能不抑郁吗？

 

在女性不被当做人看的地方，她们只能做别人的妻子、别人的儿媳妇、别人的母亲、甚至是别人的姐姐，唯独不能做她们自己。

金智英母亲的悲剧毫无阻力地传到金智英身上，金智英的婆婆则是多年媳妇熬成婆，丝毫没有觉得自己的经历是悲剧，也想着传给儿媳妇。

 

韩国人就是这么令人迷惑。最近爆出来的N号房间事件，再一次刷新了人们对韩国人的认识。在《82年生的金智英》也提到几句有关韩国男人们的变态行为，仅仅时隔几个月，现实生活就给出印证。

你会发现，在这个发生过《玩物》《熔炉》《素媛》的国家，男性对女性的欺凌已经成为公开规则，甚至《82年生的金智英》中的种种不公都显得十分温柔。N号房间事件爆出来后，这个国家简直是女性噩梦一般的存在。

 

平权并不是一件简单的事情，需要所有人从根本上建立起平等的概念。仅通过金智英一个人努力只是徒劳，让郑大贤跟着一起努力也差得很远，让金智英的全家、郑大贤的全家一起努力依旧是蚍蜉撼树，只有整个国家全部开化，才有可能看到胜利曙光。

听其言，观其行。光说漂亮话一点用都没有，只要这个国家还有人把女德当做圣经，平权之路就是一条慢慢求索之路。 

揭露社会短板，

直击人心痛处。

标签： 韩国(1125) 剧情片(3717) 生活(5170) 小成本(1596) 压抑(214)

7.8 

82年生的金智英 (2019)

影评(12)

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82年生的金智英/Kim Ji-young: Born 1982(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210797/
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