直击人心痛处——《82年生的金智》 今天聊聊电影《82年生的金智》。 片名Kim Ji-young, Born 1982 (2019)。 本片改编自同名小说,小说《82年生的金智英》是一本韩国畅销书,被誉为“亚洲10年来罕见的畅销书”,被韩国书店联合委员会评选为“2017年最佳小说”。 小说内容就像书名一样,记录1982年出生的金智英的故事。其中故事过于真实,引发读者们的强烈共鸣。改编成电影后,戏剧效果丝毫不减,击中众人心底痛处,稳稳地成了年度爆款。 出演金智英的是郑有美,她被我们最为熟知的作品应该就是《熔炉》《釜山行》了。 扮演她老公郑大贤的则是孔侑,他在《熔炉》《釜山行》中两度和郑有美合作。 俩人明知山有虎偏,向釜山行,在电影中,也出现了一个与此有关的小彩蛋。 《82年生的金智英》故事发生在重男轻女风气严重的韩国,影片上映后,在韩国电影网站NAVER上,男性观众刷分2.59分,女性观众评分9.51分。甚至还有人到青瓦台请愿,要求禁止影片公映。 原著正是勇敢地揭露了韩国人公开的秘密——重男轻女,让很多男男女女感到如坐针毡十分难受。 享受了重男轻女利益的男性们,自然不会愿意女性们看到可能促使她们觉醒的书;部分被重男轻女荼毒了一辈子的女性们,则希望将女性悲惨命运交给年轻一代女性;在剩余的人群中,才有人会觉得影片大胆说出了这病态社会的不合理现象。 金智英出生在首尔,爸爸是公务员养家糊口,妈妈是家庭主妇相夫教子,家里还有大2岁的姐姐和小5岁的弟弟。 金智英的妈妈年轻的时候,为了补贴家用,主动辍学打工,结婚后接连生下两个女儿后,才生出一个儿子。 金智英儿时的记忆就从重男轻女开始。她要和姐姐挤在一个房间里睡觉,而弟弟可以独享一个房间。家里奶粉只会泡给弟弟喝,她只能偷偷蘸着洒到桌面奶粉吃。父亲永远不记得女儿爱吃什么,只记得儿子爱吃什么。 当一代人一直接受错误的观念,长此以往这代人变会将错误观念当做人生准则。在重男轻女的地方,男性享受到性别带来的优势,自然不会觉得重男轻女有何不妥,女性则被教育要成为男性的附属,从没有接触过其他理念,也不会产生一丝怀疑。 真正的平权并不是搞一些过激行为或者行为艺术,而是要想办法从根本改变男女不平等的社会规则。 金智英的丈夫得知妻子精神状态不对时,第一反应是搜索鬼附身症状;看到妻子忙家务活焦头烂额的样子,只是动动嘴表示“帮”忙,而没有想过自己也是家庭一份子;让妻子继续看孩子,当做休息……种种深入骨髓的观念处处值得吐槽。 金智英的丈夫郑大贤已经算是不可多得的一枚暖男了。毕竟这个大环境里,只要不出轨乱搞、不打老婆就算是“标准好男人”。可能当局者迷,观众们作为旁观者可以清楚地看到,郑大贤很多时候都是从自己的角度做着感动自己的事情,并没有真正理解妻子诉求。 在这样的氛围内,金智英如果还想着要改变现状,想要追求男女之间的平等,真的只能被当作鬼上身了。 长期的压抑下,金智英终于进入精神分裂的状态。 举个例子可以明白,如果一只猪整天在猪圈里生活,每天吃吃喝喝,临死的时候挨一刀,它的一辈子也是挺快乐的。而一只苍鹰见识过广阔天地,这时候再把苍鹰捉住丢进笼子里,苍鹰很快就会郁郁而终。 金智英就属于这种情况,她受过良好教育,大学国文专业毕业,毕业后被大公司录用,工作成绩也不错。在婆家的催促下,金智英生了孩子、辞了工作,开始当了全职太太。在这种状态下,还有来自社会方方面面的指指点点,说她做妻子做儿媳妇做母亲这儿不好那儿不好,她能不抑郁吗? 在女性不被当做人看的地方,她们只能做别人的妻子、别人的儿媳妇、别人的母亲、甚至是别人的姐姐,唯独不能做她们自己。 金智英母亲的悲剧毫无阻力地传到金智英身上,金智英的婆婆则是多年媳妇熬成婆,丝毫没有觉得自己的经历是悲剧,也想着传给儿媳妇。 韩国人就是这么令人迷惑。最近爆出来的N号房间事件,再一次刷新了人们对韩国人的认识。在《82年生的金智英》也提到几句有关韩国男人们的变态行为,仅仅时隔几个月,现实生活就给出印证。 你会发现,在这个发生过《玩物》《熔炉》《素媛》的国家,男性对女性的欺凌已经成为公开规则,甚至《82年生的金智英》中的种种不公都显得十分温柔。N号房间事件爆出来后,这个国家简直是女性噩梦一般的存在。 平权并不是一件简单的事情,需要所有人从根本上建立起平等的概念。仅通过金智英一个人努力只是徒劳,让郑大贤跟着一起努力也差得很远,让金智英的全家、郑大贤的全家一起努力依旧是蚍蜉撼树,只有整个国家全部开化,才有可能看到胜利曙光。 听其言,观其行。光说漂亮话一点用都没有,只要这个国家还有人把女德当做圣经,平权之路就是一条慢慢求索之路。 揭露社会短板, 直击人心痛处。

标签: 韩国(1125) 剧情片(3717) 生活(5170) 小成本(1596) 压抑(214)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.