老司机们的文艺电影——《娼年》 今天聊聊电影《娼年》。 片名Call Boy (2018)。 【提示:未成年人不要观看】 本片改编自日本作家石田衣良的同名情欲小说《娼年》。 小说《娼年》入围第126届直木奖候选作品,在原著中,有大量细致和充满美感的细节描写,详细香艳的描写爱与欲,表现人们在释放欲望的背后,都有着各自不同的悲喜故事。 男主角森中领是一名名校在读大学生,日常的读书、打工、约炮都已经对他没有吸引力,每天混日子一样的活着。 某天他遇到了一位漂亮御姐御堂静香,森中领表示“女人什么的,太无趣了。”于是御姐御堂静香让森中领进行一项实操演练,看看森中领到底是说大话吹牛,还是技术太好缺乏更高层次的挑战。 并不意外的,森中领通过了测试。御堂静香让他到自己的俱乐部BOYS CLUB工作,并提供了一份不菲薪酬。就这样,在御堂静香的带领下,森中领入行成了一名男娼,进入到一个全新世界。 起先森中领对男娼这项工作不甚了解,所知道的也只是道听途说的香艳传闻,入行后他才发现,原来到这儿寻求快乐的人并不是真的快乐,在她们身上有着许许多多不为人知的秘密。 客人们点中自己除了相貌和肉体外,更重要的是心灵交流,只有放下戒备,才会吐露心声。 在日本,牛郎店是一种正规酒店,里面的服务生都是男性。牛郎们负责陪客人喝酒聊天,从酒水赚取提成。 而男娼另外还要进行皮肉交易的职业,除了会哄人开心外,身体技术缺一不可。 日本的男娼也算是历史悠久,想到不久前看过的《除蚤武士》,在战国混战的时候男娼们就已经是满街跑了,发展了几百年后,这个职业更是朝着专业化方向发展。 《娼年》是一部十分文艺的情色电影。影片中每段床戏的描写都十分详细,同时兼顾美感,和粗制滥造的爱情动作片完全不同。 森中领和每位顾客交往的过程都是一次交心交流的过程,观众们可以接着他们交谈,进一步了解他们每个人深层次的需求。 这些成功人士看似人前风光,其实每个人都有属于自己的不同辛酸故事。说实话,每个人都有各自的苦衷,都需要找个人倾诉,很不幸的是,大多数人都忙于生计,并不曾有时间有机会停下脚步,好好安抚一下自己的心灵。 森中领本人和他交往的客人们一样,有着很多没有对别人说起过的小秘密,这些小秘密慢慢成为一种潜意识,深深埋藏在脑海中,只等有缘人发现。 影片中的七段故事几乎涵盖了男男女女的各种诉求,说到底人还是感性的动物,需要有人提供富有感情的交流。观众们可以从这些小故事中找到和自己最为贴近的故事,这样也就能够理解,演员们的喜怒哀乐哭哭笑笑。 这是一部让你感动、让你流泪的情色片。情色只是影片的一层外衣,而剩下更多的是在探讨人性本身。 其实找一个人吐露自己的心声,就像找到一个可以互动的树洞一样。 或许有的人喜欢找陌生人,这样说出秘密后不担心会产生不便,或许有的人喜欢找熟识之人,这样交流秘密可以更具备情感互动。男娼则具备陌生人和熟人两者功效,在愉快交流的同时双方变得熟悉起来,身心同时得到愉悦。 男人女人想要幸福快乐的活下去,就不应该总是纠结于过去种种,过去的事情终究已经过去,应该将目光放在未来的路上。 森中领、御堂静香、客人甲乙丙丁的每一滴泪并不仅是为了他们自己而流,而是为我们每个人。能够体会到这些泪,也就收获了成长。 全方面交流中放下过往, 爱与欲老司机继续成长。 点击这里: 近期影视推荐

