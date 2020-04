巨人之力缺乏根基外强中干——《布鲁克林秘案》

今天聊聊电影《布鲁克林秘案》。

片名Motherless Brooklyn (2019),别名无母之城(港) / 布鲁克林孤儿(台) / 布鲁克林的流浪儿。

本片是爱德华·诺顿担任导演的第二部作品。

影片改编自1999年美国作家乔纳森·勒瑟姆(JonathanLethem)出版的同名小说,故事围绕孤儿出身、患有妥瑞氏症的私家侦探莱诺尔展开。

小说《布鲁克林秘案》出版后曾获得美国书评人协会奖和英国金匕首最佳犯罪小说奖,出版后第二年就开始影视化筹备工作,直到20年后才终于在大荧幕和观众们相见。

爱德华·诺顿担任主演,出演莱诺尔Lionel Essrog。

一次调查案件过程中,莱诺尔的师傅法兰克遇害,莱诺尔就此踏上寻找真凶之路。在不断接近真相的过程中,他遇到了战斗在民权战线一线的劳拉·罗丝Laura Rose,撞到了房地产大亨摩西·伦道夫Moses Randolph,一场牵扯多方利益的阴谋渐渐浮出水面。

时间背景正是上世纪50年代,此时正是二战过后百废待兴,美国也不例外,城市建设者们大刀阔斧的进行基础设施建设,想要改变城市面貌。

在这建设过程中缺乏相应监管,反而是充满各种暗箱操作,商人掮客政客相互勾结,进行盘根错节的利益输送,钱和权在此这里成了好兄弟。

法兰克在调查委托的时候,误打误撞地追查到了房地产大亨摩西·伦道夫身上,手握关键证据,掌握了这些大佬们的陈年旧事和新鲜腐败,同时也为自己找来杀身之祸。

莱诺尔亲眼看着师傅被人杀害,痛苦不已,在法兰克留下的只言片语里,极力搜索一切可能线索,想要查明真相。好在法兰克是个好师傅,莱诺尔也是个好徒弟,莱诺尔根据一些琐碎线索,慢慢的顺藤摸瓜,还真找到了整件事情真相。

莱诺尔的孤儿身份让自己遇到了法兰克,法兰克看这个孩子挺有潜力,就将莱诺尔招入麾下,供吃供喝还传授了做侦探的本领。

莱诺尔的看家本领就是超强记忆力和超强听力。他可以做到凡事过目不忘,谈话的时候都不需要带纸笔,只需要听一遍就能将别人说的话都记下来。他还可以听到很细小的声音,轻松成为窃听高手。

很显然,法兰克就是看中这两点才招募了莱诺尔,让他做自己办案的得力助手。侦探的观察能力和推理能力则需要日积月累的积累,莱诺尔在法兰克身边多年,也提炼了不少。这些都是推动影片的关键。

而莱诺尔的妥瑞氏症更像是影片的一个调剂点。

妥瑞氏症的症状是患者会不自主的动作和发出声音,比如抽搐、眨眼、做鬼脸、耸肩、晃头、发怪声。莱诺尔就像《嗝嗝老师》一样,会时不时不由自主地抽动自己的脑袋,同时说出一些自己无法控制的污秽词语。他只有通过嚼口香糖和飞叶子,才能减轻一些症状。

莱诺尔患病后有一个最大问题,就是会遇到不合心意的事情时,妥瑞氏症会发作,发出表露内心的大声咒骂。他自己尴尬不已,对方则会被搞得极为光火。任你解释这是妥瑞氏症也没用,毕竟骂出来的都是心里所想的真实想法。

莱诺尔的妥瑞氏症调剂影片气氛,也让爱德华·诺德有了一个炫技的机会,除此之外,这个妥瑞氏症也没啥作用了。

Oh, it is excellent to have a giant 's strength; but it is tyrannous touse it like a giant.

——莎士比亚《一报还一报》

手握巨人之力固然实属乐事,滥用巨人之力则与暴君无异。影片用这句话作为文眼,意思再明显不过。

掌握人财物诸多大全的掌权者们,就像掌握了巨人之力一样,可以很轻易地办事。如果这些人能够将权力用在为城市谋发展上,固然是一件好事,但如果掌权者将权力用在谋取个人私利,煽动矛盾仇恨,那就是祸国殃民的害虫了。

摩西·伦道夫等大地产商人、市长为代表的掌权者们,为城市发展做出了一些贡献,但众口难调,他们的工作重心并不是为所有人谋幸福,也就造成了贫困社区清理、人权社会运动等诸多问题。

这么多角色,孰是孰非并不能简单的带入男主角的视角考虑问题。嘴巴跟着屁股走,不同人群自然只会争取自己的利益。这里的统治者们想着的只是利用权力消灭发现问题的人,而不是用权力解决发现的问题。掌握巨人之力的统治者如果没有统领全局的视角,超越各派利益的核心观点,最后只能造成这个社会越来越割裂。

最后社会割裂到无法弥补时,只需要一篇小小的报道,就能让掌握巨人之力的人失去力量。

巨人之力缺乏根基外强中干,

无名侦探临门一脚踢碎伪装。

点击这里: 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视