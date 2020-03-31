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巨人之力缺乏根基外强中干——《布鲁克林秘案》

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2020-3-31 21:36:45

巨人之力缺乏根基外强中干——《布鲁克林秘案》

今天聊聊电影《布鲁克林秘案》。

片名Motherless Brooklyn (2019)，别名无母之城() / 布鲁克林孤儿() / 布鲁克林的流浪儿。

 

本片是爱德华·诺顿担任导演的第二部作品。

影片改编自1999年美国作家乔纳森·勒瑟姆（JonathanLethem）出版的同名小说，故事围绕孤儿出身、患有妥瑞氏症的私家侦探莱诺尔展开。

小说《布鲁克林秘案》出版后曾获得美国书评人协会奖和英国金匕首最佳犯罪小说奖，出版后第二年就开始影视化筹备工作，直到20年后才终于在大荧幕和观众们相见。

 

爱德华·诺顿担任主演，出演莱诺尔Lionel Essrog。

一次调查案件过程中，莱诺尔的师傅法兰克遇害，莱诺尔就此踏上寻找真凶之路。在不断接近真相的过程中，他遇到了战斗在民权战线一线的劳拉·罗丝Laura Rose，撞到了房地产大亨摩西·伦道夫Moses Randolph，一场牵扯多方利益的阴谋渐渐浮出水面。

 

时间背景正是上世纪50年代，此时正是二战过后百废待兴，美国也不例外，城市建设者们大刀阔斧的进行基础设施建设，想要改变城市面貌。

在这建设过程中缺乏相应监管，反而是充满各种暗箱操作，商人掮客政客相互勾结，进行盘根错节的利益输送，钱和权在此这里成了好兄弟。

 

法兰克在调查委托的时候，误打误撞地追查到了房地产大亨摩西·伦道夫身上，手握关键证据，掌握了这些大佬们的陈年旧事和新鲜腐败，同时也为自己找来杀身之祸。

莱诺尔亲眼看着师傅被人杀害，痛苦不已，在法兰克留下的只言片语里，极力搜索一切可能线索，想要查明真相。好在法兰克是个好师傅，莱诺尔也是个好徒弟，莱诺尔根据一些琐碎线索，慢慢的顺藤摸瓜，还真找到了整件事情真相。

 

莱诺尔的孤儿身份让自己遇到了法兰克，法兰克看这个孩子挺有潜力，就将莱诺尔招入麾下，供吃供喝还传授了做侦探的本领。

莱诺尔的看家本领就是超强记忆力和超强听力。他可以做到凡事过目不忘，谈话的时候都不需要带纸笔，只需要听一遍就能将别人说的话都记下来。他还可以听到很细小的声音，轻松成为窃听高手。

很显然，法兰克就是看中这两点才招募了莱诺尔，让他做自己办案的得力助手。侦探的观察能力和推理能力则需要日积月累的积累，莱诺尔在法兰克身边多年，也提炼了不少。这些都是推动影片的关键。

 

而莱诺尔的妥瑞氏症更像是影片的一个调剂点。

妥瑞氏症的症状是患者会不自主的动作和发出声音，比如抽搐、眨眼、做鬼脸、耸肩、晃头、发怪声。莱诺尔就像《嗝嗝老师》一样，会时不时不由自主地抽动自己的脑袋，同时说出一些自己无法控制的污秽词语。他只有通过嚼口香糖和飞叶子，才能减轻一些症状。

莱诺尔患病后有一个最大问题，就是会遇到不合心意的事情时，妥瑞氏症会发作，发出表露内心的大声咒骂。他自己尴尬不已，对方则会被搞得极为光火。任你解释这是妥瑞氏症也没用，毕竟骂出来的都是心里所想的真实想法。

莱诺尔的妥瑞氏症调剂影片气氛，也让爱德华·诺德有了一个炫技的机会，除此之外，这个妥瑞氏症也没啥作用了。

 

Oh, it is excellent to have a giant 's strength; but it is tyrannous touse it like a giant.

——莎士比亚《一报还一报》

手握巨人之力固然实属乐事，滥用巨人之力则与暴君无异。影片用这句话作为文眼，意思再明显不过。

掌握人财物诸多大全的掌权者们，就像掌握了巨人之力一样，可以很轻易地办事。如果这些人能够将权力用在为城市谋发展上，固然是一件好事，但如果掌权者将权力用在谋取个人私利，煽动矛盾仇恨，那就是祸国殃民的害虫了。

 

摩西·伦道夫等大地产商人、市长为代表的掌权者们，为城市发展做出了一些贡献，但众口难调，他们的工作重心并不是为所有人谋幸福，也就造成了贫困社区清理、人权社会运动等诸多问题。

这么多角色，孰是孰非并不能简单的带入男主角的视角考虑问题。嘴巴跟着屁股走，不同人群自然只会争取自己的利益。这里的统治者们想着的只是利用权力消灭发现问题的人，而不是用权力解决发现的问题。掌握巨人之力的统治者如果没有统领全局的视角，超越各派利益的核心观点，最后只能造成这个社会越来越割裂。

最后社会割裂到无法弥补时，只需要一篇小小的报道，就能让掌握巨人之力的人失去力量。

 

巨人之力缺乏根基外强中干，

无名侦探临门一脚踢碎伪装。

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7.0 

布鲁克林秘案 (2019)

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布鲁克林秘案/Motherless Brooklyn(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210998/
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