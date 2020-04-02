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魔改结局拉低影片层次——《误杀》

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2020-4-2 21:39:39

魔改结局拉低影片层次——《误杀》

今天聊聊电影《误杀》。

片名Sheep Without a Shepherd / Visual (2019)，别名误杀瞒天记中国版。

 

好的故事总会被一再翻拍，这部中国电影《误杀》也不例外。《误杀》就是将印度电影本土化，再次进行了翻拍。

影片原版故事由印度导吉图·乔瑟夫Jeethu Joseph在2013年自编自导，中文译名是《较量》。《较量》拍摄语言是类似方言性质的马拉雅拉姆语，马拉雅拉姆语使用人口仅2000万，影片传播范围和影响力有限。2014年翻拍了一次，还是叫《较量》（Drushyam），还是小语种泰卢固语，不过使用人口有8000万。

但是《较量》里的故事十分扎实过硬，再次翻拍成《瞒天误杀记》，采用印度的大语种印地语后，立刻就火了，全球票房超过11亿卢比。相信喜欢悬疑类型电影的影迷都看过《瞒天误杀记》。

 

到中国翻拍《误杀》时，《较量》的故事已经拍过四次了。几次翻拍在剧情主线上都没有多少改动，都是小人物在面对滥用公权力的公职人员时，选择用自己的智慧自救。

究竟是以恶制恶大家鱼死网破，还是祈求大人物良心发现放过小人物，这还是由观众们自行观影探索。

 

《误杀》的口碑十分不错，放在整个12月也几乎是打遍影院无敌手的状态。

《误杀》在将原作翻拍时，加入了很多贴合时代的改编。比如将原来的有线电视供应商改为了网络供应商，为随后的监控电视埋下伏笔；原作里的狗变成了多次出现的山羊，寓意替罪羊、食罪人；将原作里的听经改为更加切合泰国国情的泰拳，并且用蒙太奇手法，将激烈的泰拳和强烈的冲突剪辑到一起，细微之处见真章……

诸多前后联系紧密的细节，让被粗制滥造影片糊弄多年的观众们感受到被尊重的感觉。于是影片的口碑变得非常好，在众多自来水的自发引流下，进一步推动影片票房。

 

在《唐人街探案》系列里看似不着调不靠谱的肖央，摇身一变，在《误杀》中扮演男主角李维杰。他看似没啥大成就，每天看看电影修修网络，看起来甚至有一点儿窝囊。但关键时刻却可以做到挺身而出，挡在妻女之前，为这个家遮风挡雨。

责任与担当，智慧加鸡贼，小老百姓之间也是藏龙卧虎。比起影片，更令人感兴趣的是，李维杰·肖央是不是唐探电影宇宙里的神秘Q呢？

 

优秀的原作经得起不做修改的翻拍，也禁得住魔改版翻拍。想西班牙电影《看不见的客人》就经历多次翻拍，意大利翻拍成《死无对证》时，丝毫不改，依旧是一部优秀电影。

《较量》到《瞒天误杀记》，再到《误杀》，有贴合时代元素的改编，也有迎合国情的改编。

《误杀》中有许多优秀的细节元素，很多自来水毫不吝惜溢美之词进行称赞，这里不再多说。此外，《误杀》还将影片结局进行了大刀阔斧的改编，更加符合法治社会建设的要求。

 

电影的核心是故事，细节再出色，也只是锦上添花。

比起那些锦上添花的细节改编，《误杀》中最大的改编就是结局处理。实话实说，我很不喜欢这个结局。

不要说结局的改变是因为片中有很多细节暗示，这是因果倒置的解释。《误杀》为了采取这样的一个结局，所以在前面设置了很多细节元素。李维杰一家人的修改版结局是因，为了促成结局的细节设置是果，只不过是看起来有了这些细节设置，促成了修改版结局。如果有人用循环论证来解释魔改结局，那就是没有缕清因果关系。

 

如果这是一部国产原创作品，结局的折腾法可以勉强打70分。

可惜这是一部翻拍电影，珠玉在前，对比原作，改编的虎头蛇尾顶多给个60分。

 

《误杀》的结局让整部影片失去了原有的韵味。

影片刻意将符合人们最朴素善恶观的结局改成为了强调法治的结局，本身就不是尊重价值观的做法。

不管什么样的价值观，不符合人们最基本的善恶观的，都是矫揉做作的说教，如果没有快意恩仇，自然不会有最初的酣畅爽快。父母为了保护子女，什么事情都可以做，没有子女的人自然不会懂。就像影片中的街头采访一样，如果自己的女儿遭遇此般不幸，你会如何处理？那么李维杰还有错吗？

 

有人说，李维杰结局的处理方式是为了教育女儿，他选择以身作则，教育女儿不撒谎。

想想这种逻辑是不是很好笑，李维杰的自首行为本身带有欺骗性质，知道藏尸地点与杀人行凶并不一样，用欺骗的方式教育女儿不要欺骗本身就不对。

或者说他的父母当年死于暴乱，他为了平息暴乱而自首，但警察局的公信力已经荡然无存，暴徒们还会相信这个自首没有阴谋阳谋么，该闹事的肯定还会继续闹事。

强行为这个别扭的结局找理由，同样也不合适。

 

遵纪守法是每个公民应尽的义务，那秉公执法也是每个执法者的职责。

当执法者依靠自己的权力地位，违法乱纪肆意作恶，却没有人能够反制，受害者只有依靠同样违法手段才能自保，何错之有。

原版中，男主人带着家人顶住压力，用智慧挑战扭曲的公权，虽身处弱势群体，却每每都能化险为夷，这里的不断反转和化险为夷都让观众感到紧张刺激。

 

《误杀》魔改结局之后，不禁让人怀疑折腾到最后到底为了什么，如果选择相信更大的公权力可以纠正次一级的扭曲公权力，为什么不一开始就选择申冤。

寄希望于更高一层的权力，依旧是人治社会的惯性思维，希望有个青天大老爷可以主持公道，本身就不是法治社会该有的样子，强行往法治社会上靠，就是一种很拧巴扭曲的行为。只要人们还喜欢侠盗义警，法治之路就漫漫无期。

 

翻拍经典赚得口碑票房，

魔改结局拉低影片层次。

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标签： 犯罪(2527) 中国(3106) 惊悚(3584) 剧情片(3725) 翻拍(357)

7.6 

误杀 (2019)

影评(135)

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误杀/Sheep Without a Shepherd(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211069/
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