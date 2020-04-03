特效女王才是看点——《沉睡魔咒2》

今天聊聊电影《沉睡魔咒2：恶魔夫人》。

片名Maleficent: Mistress of Evil / Maleficent 2 (2019)，别名沉睡魔咒2：恶魔夫人 / 黑魔后2(港) / 黑魔女2(台) / 玛琳菲森2。

看片名就知道这部《沉睡魔咒2》是一部续集作品，按照好莱坞的惯例，第一部赚钱了，第二部自然就要安排上。

第一部《沉睡魔咒》根据迪士尼经典动画《睡美人》改编，原著动画中，睡美人爱洛公主是剧情核心，而电影片名中的“Maleficent”则是一位法力高强的女妖怪玛琳菲森Maleficent，妥妥的全片大反派。

《睡美人》的故事不再赘述，早期的迪斯尼公主总有种娇小无助的感觉，睡美人爱洛公主更是如此。她的任务就是等待一位高大威猛英俊的王子，用深情一吻，将自己吻醒。

现在时代变了，政治正确成了不可触碰的红线，再拍摄《睡美人》故事的话，影片中就不能再编排女性作为男性的附庸了。

可是爱洛公主的确就是一直睡着，怎么让她变得独立自主呢，那就只能从另一位女性身上入手。于是，玛琳菲森翻身农奴把歌唱，戏份抢眼，成了影片中的核心。

有了这条指导原则就好改编了，在《沉睡魔咒》中，时间观得到重新构造。原本的妖精世界得到扩充，各类妖精自成一体，人类世界和妖精世界在地球上并存。

在早年间，爱洛公主的老爸还是一名年轻王子的时候，邂逅了同样还是个年轻女妖精的玛琳菲森。俩人不知怎的就看对了眼，一来二去腻歪到了一起，并且想要发展出跨越种族的爱恋。

王子长大后继承了王位，选择背叛女妖精玛琳菲森，弄断了玛琳菲森的翅膀，赶走玛琳菲森，然后娶了人类公主为妻，生下爱洛公主。

这样一来，玛琳菲森就从施害者华丽的转身成为受害者。人类背信弃义还要赶尽杀绝，即便女妖精玛琳菲森为此施下魔咒也情有可原，何况还不是她下的沉睡咒语呢。

在第一部的故事里，玛琳菲森在爱洛公主洗礼仪式当天不请自来，魔咒同时生效，爱洛公主就此成为睡美人。

随后出现的菲力王子也献出深情一吻，可是毫无反应。真爱可不仅仅是男女之间的爱情，两代人之间的亲情同样也是真爱，就这样女妖精玛琳菲森的吻反而成了破除魔咒的关键。

这样的设定让玛琳菲森变得喧宾夺主，好在玛琳菲森扮演者安吉丽娜·朱莉气场强大，完全能够Hold住妖精女王的角色。让她变为女主角，观众们反而喜闻乐见。

在第二部中，玛琳菲森依旧是当仁不让的主角。影片的世界观得到进一步充实，人类与妖精之间脆弱的和平再次面临全面崩溃的风险。

人类世界里，英格瑞斯王后对妖精们强大法术极为忌惮，加上她将自己的早年不幸归罪与妖精异族，更是对妖精们恨之入骨，迫切地希望和妖精大战一场，彻底消灭掉妖精。

玛琳菲森所属的暗夜精灵一族也在续集中登场，早年可以畅游天地的暗夜精灵们，被人类打得蜗居在偏远洞穴里，常年不见天日，鹰派分子同样迫切地希望夺回原本属于自己的栖息地。

就这样《沉睡魔咒2》主要矛盾转移到两个种族之间的矛盾。

爱洛公主原本在第一部里可以片头睡到片尾，没能怎么出来霍霍剧情，到了续集里，把憋了两集的劲儿全使出来了，一个劲儿的推动剧情，怎么没脑子，怎么反人类，怎么反妖精，怎么来。

谁对谁错不重要，谁是睡美人也不重要，实在不行没有了《睡美人》，就叫《睡国王》吧。

正常有点脑子的人都不会喜欢这个傻爱洛公主。从小在没有心眼的环境下长大，爱洛公主在圣母路上一去不复返。

同时谈恋爱是一剂毒药，是直接将公主脑子腐蚀没了的那种烈性毒药。爱洛公主第一次谈恋爱没啥经验，只知道瞎谈，出卖自己可以出卖的东西，根本没有把自己的子民和对方的子民放在同等地位。即便有人愿意和她结婚，估计也只有一个目的，那就是看上了傻公主背后教母的强大法力。

为了政治正确，而编排了这样一个令人无力吐槽的剧情，可能这就是迪斯尼对政治正确的高级黑吧。

《沉睡魔咒2》中的槽点已经不重要了，醒过来的爱洛公主完美诠释无脑圣母病，成功将观众们的吐槽火力吸引过去。

这部续集的最主要看点不是看令人随时爆发尴尬症的剧情，也不是看令人鸡皮疙瘩随时掉落的对白，而是不差钱的电影特效和两位老牌女神的不老美颜。

流水一样洒出来的特效通篇再说：“我，迪斯尼，不差钱。”要看什么特效，管够。

安吉丽娜·朱莉自不必多说，从第一部靓到第二部，女王攻气十足，站在哪里都是气场两公里的女王。

米歇尔·菲佛天生丽质，在《蝙蝠侠归来》中成功塑造过猫女形象，成为一代经典。

和平可不是摇尾乞怜得来的，只有势均力敌，甚至实力远超对手的时候，对方才不会侵犯你，这才能有和平。

非我族类其心必异，人与人之间况且因为意识形态、宗教信仰等有着千差万别的分歧，总是在相互污名化，何况人类和妖精之间呢。某个王子馋妖精的身子，于是两人聊聊我我如漆似胶，似乎十分有爱，而蜜月期间的短暂甜蜜可不是和平，只是一颗随时会爆炸的不稳定炸弹。

迪斯尼电影的特点就是合家欢，《沉睡魔咒2》最后落脚点放在种族大联欢上，这个结局不出意外，但没有说服力。

看样子《沉睡魔咒》还会出第三部，不知道编剧会怎么祸害妖精们呢。

剧情人设满是槽点，

特效女王才是看点。

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