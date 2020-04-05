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剧本太抓瞎——《小Q》

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2020-4-5 20:35:21

剧本太抓瞎——《小Q》

今天聊聊电影《小Q》。

片名Little Q (2019)

 

这部中国香港电影改编自日本作家石黑谦吾的小说《再见了，可鲁》。

《再见了，可鲁》主要记录导盲犬“可鲁”从1986年6月25日到1998年7月20日的故事。《小Q》则讲述了导盲犬小Q的一生。

 

导盲犬（seeing eye dog）是一种工作犬，经过训练后能够帮助盲人基本生活起居，它们习惯于颈圈、导盲牵引带和其他相关配件，懂得多种口令。

导盲犬和普通的宠物犬不同，导盲犬的一生绝大部分时间都在工作，劳动强度较大，需要聪明有责任心的狗狗才能胜任，所以常见犬种为金毛犬、拉布拉多犬。

 

导盲犬在国外有百余年历史，而在中国一直没有相关法规支撑，导盲犬出入公共场合总有些阻碍，直到2000年才在《残疾人保障法》里加入了导盲犬相关说明，2006年第一家中国导盲犬大连培训基地挂牌成立。

可见导盲犬在中国还是一个比较新生事物，能有一部影片来介绍介绍导盲犬也是挺不错的。

 

小说《再见了，可鲁》是2003年的作品，放在当时，应该是一个比较时髦的事情。电影《小Q》如果能够早个十几年出现，效果和分数应该比现在要好很多。

同样是改编自《再见了，可鲁》的电影，观众们对比一下日版的《导盲犬小Q》就可以很轻易地发现差距。

 

人的一生可以拥有很多部手机，而每部手机则只有一个主人，所以请你多陪陪你的手机。

同理，人的寿命远超小狗，人的一生中会遇到很多狗狗，而狗狗一生则只会认定一个主人，也请你多陪陪你的狗狗。

道理说起来都懂，但是做起来的时候就不一定是那么回事了。

 

日版《导盲犬小Q》剧情看似波澜不惊，其实都是讲生活中的细节林林总总都拍了出来，观众们看了就知道，这是有生活经历的故事。

这部《小Q》则一直在用力诠释“刻意”。大量情节设置都在刻意煽情，刻意营造剧情反差，试图将眼药水挤到观众的眼睛里，达到催泪效果。

 

别看影片中有许多明星加盟，实则表演难度不如狗狗配合来的大。

只可惜，《小Q》在没有情的情况下却硬要煽情，浪费了小Q的卖力配合表演。本来想给影片打5分，看在小Q面子上多给1分，打个6分吧。如果有人感到感动，那也是想到了自己的狗子，而不是被这里的狗子打动。

 

就像玩浪漫一样，要在看似不经意间让对方有一种心动的感觉。煽情也是如此，煽情要煽到点子上才行，否则就是在对着观众的脸喷防狼喷雾，没想到观众们久经沙场，都是带着防毒面具在看。

我也是养狗之人，《小Q》完全没有碰到让我感动的点。情节设置就让人觉得很无语，问我感动不感动，反正我是一动不动。

 

既然李宝庭老先生争胜好强，死要面子活受罪，那么好嘞，就让他一个人继续犟下去呗。

导盲犬的需求缺口那么大，既然这里不需要帮助，就把帮助留给最需要的地方啊。完全不需要让导盲犬来对李宝庭进行心理疏导，李宝庭需要的是一名心理医生。

 

小Q很可爱，

剧本太抓瞎。

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标签： 中国(3108) 香港(1824) 剧情片(3729) 生活(5172) 小成本(1600)

6.9 

小Q (2019)

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小Q/Little Q(2019)
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