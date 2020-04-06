先入为主难超越——《ABC谋杀案》

今天聊聊英剧《ABC谋杀案》。

片名The ABC Murders (2018)。

2015年时，BBC将阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》进行改编。强大的演员阵容和香艳的画面令这次改编看起来颇为成功。

于是BBC乘胜追击，重金买下电视剧改编版权，一口气定下七部阿加莎改编作品，随后紧接着推出了《控方证人》《无妄之灾》，以及这部《ABC谋杀案》。

《ABC谋杀案》总时长不到三小时，故事发生在上世纪三十年代，金融危机过后英国一片萧条，犯罪率上升不少。

犯罪分子蠢蠢欲动，已经进入退休养老阶段的大侦探赫尔克里·波洛被凶手盯上。凶手化名“A.B.C.”不断地寄信给波洛，气势汹汹咄咄逼人，迫使波洛再次出山，为逝者查出真相。

“ABC谋杀案”中，凶手按照字母表的顺序杀人，每次行凶之后都会在案发现场留下一本《ABC铁路指南》。

凶手拿着《ABC铁路指南》按图索骥：

第一起命案发生在安多弗市（Andover），被害人是烟草店女老板爱丽丝·阿什（Alice Asher）；

第二起命案发生在贝克斯希尔（Bexhill），被害人是咖啡店女招待贝蒂·伯纳德（Betty Barnard）；

第三起命案发生在彻斯顿（Churston），被害人是卡尔迈克·克拉克爵士（Carmichael Clarke）。

这些人姓和名都是同一个字母，颇类似后来超级英雄们的起名方式，像Peter Parker、Bruce Banner、Matt Murdock、Scott Summers、Reed Richards、Loki Laufeyson、Richard Rider等等。

《ABC谋杀案》里的人物角色名字就是如此凑巧，他们从活动区域到命名方式，都十分符合字母杀人案的环境，成了犯罪分子眼中的完美对象。

想要隐藏一片树叶，最好的办法就是制造一片森林。

显然凶手对此有一定理解，耳濡目染对隐藏犯罪有着自己的理解。他大部分时间的犯罪手法都不错，只可惜选错了对手，挑选波洛作为假想敌。

他是真的头铁，真的是不知道主角光环有多亮，不知道怎么玩才死得快。

说实话，我还是挺期待BBC把阿加莎·克里斯蒂的作品都拍一遍的。

毕竟有忠于原著的英国电视台ITV版本珠玉在前，BBC重金买下阿加莎电视翻拍版权后，这样折腾一下，再有后来者想要改编阿加莎的作品，首先就会掂量掂量自己的财力和编剧能力，如果改编水平连BBC都不能超越的话，那就不要改编拍摄了，也算为观众们节省了大量甄别时间。

先入为主的影响很大，ITV版圆润喜感的波洛在前，约翰·马尔科维奇的波洛就显得和人们心中的固有印象不一样了。

就像观众们看惯了王刚版的和珅，以后任谁来演和珅，哪怕和珅本身就是个俊美纤瘦的人，观众们也觉得不像。

BBC版《ABC谋杀案》改编最大的变化就是让波洛的身世发生改变。原来波洛就是比利时的警探，在这里硬生生的变成了神甫，并且在一战期间还经历了沉重打击，背负着心理负担。

原本一个挺有喜感的小老头，成了感叹蹉跎岁月的暮暮老人，这就让很多观众感觉很难受了。其实我挺喜欢马尔科维奇这个老头的，长得就是个演技派的样子，他在《成为约翰·马尔科维奇》（Being John Malkovich）里的套娃操作令人印象深刻。

不过话说回来，不管喜不喜欢BBC的改编，我们都会看下去的，因为我们看的理由是阿加莎，并不是BBC。这就是经典的魅力。

再拍经典改身世，

先入为主难超越。

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