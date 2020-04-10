梦幻般的特效真香——《异界》

今天聊聊电影《异界》。

片名Кома / Koma / The Coma (2020)，别名昏迷。

近期有一部俄罗斯科幻电影被人们频频提起，正是这部《异界》。

看这个片名的确有点儿平平无奇，我一开始也差点儿因为片名而忽略本片，点开一看反而停不下来，只能说一句“真香”。

《异界》片名原本是《Кома》，俄语的意思是昏迷。可能译者翻译成中文时想整点儿文艺范，不想简单的翻译成“昏迷”，于是就叫了“异界”。

这个颇具玄幻色彩的片名如果讲完整的话，应该是“昏迷者的异界”。影片讲述的正是一群人昏迷后进入的异世界。

《异界》整部影片呈现强烈的《盗梦空间》既视感，天地颠倒，时空交错，各种极具个人印记特点的事物重叠交织，令人如身处梦境一般。

《异界》开篇大量堆砌各种电脑特效，用快节奏的追逐战带着观众们走进这场古灵精怪的异象。随后剧情渐渐展开，特效火力更是丝毫不减，异世界的奇妙景象成了整部影片最为显著的特征。

男主角维克多Viktor带着观众们游历新奇的异界。踏入异界，一种奇妙的视觉冲击感扑面而来。

在《异界》的设定中，人们昏迷之后，意识会集中到同一个奇异世界里。

类似于这些人的肉体昏迷不醒，依靠机器维持生命，而他们的大脑则丝毫不停歇，精神活跃在一个统一的世界里。

维克多原本只是一名怀才不遇的建筑师，设计理念极为前卫大胆，但受限于时代、资金和生产力，他的设计得不到别人赏识，作品屡屡被退，才华无处施展。

突然有一个神秘组织表示对维克多的设计很感兴趣，愿意提供资金，希望维克多前往组织总部详谈。于是维克多便兴冲冲地前往该组织总部，希望看看这次能否找到伯乐。

带着憧憬而来的维克多不曾想到，这个神秘组织背后隐藏着另一个惊人秘密，具体留给观众们自行观看。

在这个异界中，每个人都可以带着属于自己的记忆加入其中。

不论谁，只要还记得什么人和物，都可以将这些人和物投射到异界里。

比如你记得曾经去过的某个地标建筑，你记得多少，异界里就会呈现多少，曾经去过国外游玩，同样记得多少，异界里就会出现多少。

圣彼得大教堂、金门大桥、帝国大厦、万神庙、哈利法塔等著名地标均有所体现，甚至带有中国元素的“豫园旅游商城”“锦江之星”等标志也历历在目。

维克多在异界里的所见所闻充满奇幻和科幻的感觉。

《异界》开篇就在用电脑特效炫技，仿佛在讨论买一个好显卡的重要性。可能维持异界的服务器机能有限，维克多在异界里看到的内容都是服务器根据用户视野及时渲染，看不到的地方就马马虎虎建个模。

这种感觉就像尼奥洞察了服务器的数字流一样，明知自己所处虚拟世界，偏偏一切都极为真实。

感受电影剧情是一方面，最主要的就是感受视觉效果。《阿凡达》证明，只要电影的视听技术能够达到顶尖水准，剧情弱一些也无妨。

《异界》最大看点就是其画面，虽然不可能像《阿凡达》那样引领一个时代的技术潮流，但绝对是上乘佳作。整部影片将艺术美感和未来科幻结合起来，极为大胆的画面让人感到惊艳，剧情弱一些似乎也不那么重要了。

观众们如果看多了类似科幻作品就会发现，《异界》在哲学方面的讨论还是在科幻作品的传统范畴内。

俗话说的好，宁做鸡头，不做凤尾。一个人愿意生活在现实世界做一个一事无成浑浑噩噩的失败者，还是愿意进入异界充当一名气吞山河叱咤风云的成功人士呢？

如果精神和肉体可以剥离开来，精神可以实现某种意义的永生，这样的诱惑力大不大呢？

《异界》将几十年前就讨论过的赛博世界换了一种形式，从《阿基拉》《铳梦》《攻壳机动队》再到《黑客帝国》《盗梦空间》《头号玩家》，肉体不再成为限制人们发展的羁绊，精神世界可以为人们提供另一种全新体验。

《异界》的时间设定也极为类似《盗梦空间》，现实生活中一个小时的时间投射到异界中就是好几个月。换句话说，人们将精神投射到“异界”后，可以上百倍地延长生命，实现另一种意义的永生。

在现实生活中掌握大量资源的人自然不屑于这种“异界”，而在现实生活中身患残疾、生活失意、屡受挫折的人，则会做出属于自己的不同选择。

梦幻般的特效真香，

程式化的讨论无奇。

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