探究游戏背后的秘密——《神话任务：群鸦盛宴》

今天聊聊美剧《神话任务：群鸦盛宴》。

片名Mythic Quest: Raven 's Banquet (2020)，别名神话任务：黑鸦之宴(台)。

今年开年，一部有关游戏制作公司幕后故事的美剧上线了。

本剧是苹果TV+上的第一部情境喜剧片，狮门电视和3 Arts Entertainment承制，育碧Ubi参与制作。看演职员表，编剧演员大都是另一部著名情景喜剧《费城永远阳光灿烂》的人马，还有我最喜欢的邪典情景喜剧《废柴联盟》的Abed加盟。

游戏、育碧、苹果、情景喜剧、废柴联盟，都是值得关注的点，于是我决定追了。

《神话任务：群鸦盛宴》用情景喜剧的方式讲述游戏行业的幕后故事。原本玩家们都只是看到游戏线上的一面，参加参加线上线下活动，顶多参加个漫展游戏展，就算十分硬核了。

玩家们如果还想要进一步了解游戏公司，就没有门路了，想要参观游戏公司内部更是不可能。现在好了，《神话任务：群鸦盛宴》直接把游戏公司日常拍给观众看，加上有育碧参与制作，完全可以充分满足观众们的好奇心。

《神话任务》大部分时候和职场喜剧差不多，但关键看点还是制造游戏的幕后故事。

为了让这部情景喜剧言之有物，育碧旗下Red Storm（红色风暴）工作室还真的弄来沙盘系统做了一个中土世界风格的网络游戏环境。

光是这份认真的劲儿，就值得为创作者们点赞。

当然，也因为是育碧参与制作，在剧中可以看到很多育碧出品游戏的影子，《刺客信条》《魔法门》，这些能够和中土世界搭上边的著名IP在剧中纷纷亮相。如果本剧搭建的是现代风格，估计就会看到《看门狗》《孤岛惊魂》《汤姆克兰西》的彩蛋了。

《神话任务：群鸦盛宴》围绕一家制作大型MMORPG《神话任务》（Mythic Quest）网络游戏工作室。

剧中角色并不算多，担任重头戏的是游戏工作室的创意总监Ian和首席工程师Poppy。

Ian是《神话任务》的项目发起人，正是他的点子构建了这个剑与魔法的奇幻世界。他经常灵光一现，诞生出很多新奇的点子，让玩家们喜爱不已。同时他也是一名极度自负的人，刚愎自用，一切以自我为中心，容不得别人抢他的风头。

Poppy是一位极富编程天赋的超级程序员，几乎没有她不能解决的技术性问题。不过她带着一些自卑情绪，长期生活在Ian的阴影下，渴望得到别人认同。

David是负责管理这个工作室的总管，说起来是工作室的最高领导，但是实际上，各方面能力都不出众，主要任务就是维持这个部门的和谐稳定，以及作为众人撒气的对象。

Brad就是《废柴联盟》里的Abed，这次化身守财奴，担任游戏营销总监，想方设法让玩家氪金，掏空玩家口袋。

CW Longbottom曾经是星云奖得奖作家，负责为《神话任务》编写背景故事，老人家一把年纪依旧保持着对奇幻文学的热爱，在于年轻人的交往之中，相互影响。

Rachel和Dana两位萌妹子是工作室里专职负责体验任务，抓bug的人。她们从事着所有游戏迷最向往的工作，但其实这份工作并不轻松。

新来的助理Jo思维敏捷，而且思路异于常人，每次处理问题总能想到别人想不到的方向，而且往往是错的离谱的方向。

就是这些形形色色的人物构成了《神话任务》，他们将带领观众们近距离体验游戏工作室的日常。

本剧是育碧诚意出品，那么出有点bug太正常了。

说实话，如果《神话任务》里没有bug才不正常，才让人怀疑是不是育碧出品的呢。好在这些bug都在编剧可控范围内，说是bug的时候就是bug，说是彩蛋就是彩蛋。

“我是你爸爸”和“我是你儿子”。

父子梗真的是经久不衰的万年梗，从太空肥皂剧《星球大战》到中世纪魔法世界《神话任务》，经典游戏中《战神》《刺客信条》《铁拳》，都是屡试不爽的招数。

在这里也拿父子梗说事儿，不知道算是致敬呢，还是揶揄。

短短9集《神话任务：群鸦盛宴》中，最亮眼最有深度的正是正中间的第五集《黑暗寂静之死》。

即便把《黑暗寂静之死》单独拎出来，也是一部非常优秀的短片。《黑暗寂静之死》算是在讲《神话任务》前传性质的故事，故事里一对年轻男女因为热爱游戏相遇相爱，走到一起。他们将自己脑子里的奇思妙想开发出来，游戏主打元素就是“黑暗”“寂静”和“死亡”，在游戏里，玩家能做的只有历经各种磨难之后，走向不可避免死亡结局。游戏丧且充满哲理，隐射现实又充满趣味性，一经推出变火遍游戏圈。

游戏大卖后，财富地位纷至沓来，夫妻俩也因为创作理念不同而渐渐产生分歧。男人不断地向市场妥协，向金钱势力低头，《黑暗寂静之死》的主打元素一个个被消失；女人则坚持要做原汁原味的个性游戏，绝不像市场妥协。

《黑暗寂静之死》的遭遇很像很多我们熟悉的游戏，某个游戏当年独立制作出品时，惊艳各方。紧接着独立游戏被大公司收购，紧接着推出续集以及衍生作品，迫不及待地想要变现，而后续作品也渐渐失去了原有韵味。恐怖游戏甚至变成了幼儿游戏，真是莫大讽刺。

说实话，能够把兴趣做成职业，能够从事自己最喜欢的工作，能够找到一群志同道合的同伴，何尝不是人生最大幸事。《神话任务》里大部分人都是秉持着对游戏的热爱在工作，除了少部分商人在追逐金钱的刺激，大部分人都记得做游戏、玩游戏的那份快乐。

做游戏就像做任何事情一样，凡事都讲究一个“不忘初心”，任何时候都不要忘记最初出发时的想法，千万不要忘记当初对游戏的挚爱、初衷。

说句老掉牙的话，愿你我出走半生，归来仍是少年。

探究游戏背后的秘密，

寻找游戏最初的快乐。

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