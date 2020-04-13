网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>探究游戏背后的秘密——《神话任务：群鸦盛宴》

探究游戏背后的秘密——《神话任务：群鸦盛宴》

加入收藏

2020-4-13 20:40:46

探究游戏背后的秘密——《神话任务：群鸦盛宴》

今天聊聊美剧《神话任务：群鸦盛宴》。

片名Mythic Quest: Raven 's Banquet (2020)，别名神话任务：黑鸦之宴()

 

今年开年，一部有关游戏制作公司幕后故事的美剧上线了。

本剧是苹果TV+上的第一部情境喜剧片，狮门电视和3 Arts Entertainment承制，育碧Ubi参与制作。看演职员表，编剧演员大都是另一部著名情景喜剧《费城永远阳光灿烂》的人马，还有我最喜欢的邪典情景喜剧《废柴联盟》的Abed加盟。

游戏、育碧、苹果、情景喜剧、废柴联盟，都是值得关注的点，于是我决定追了。

 

《神话任务：群鸦盛宴》用情景喜剧的方式讲述游戏行业的幕后故事。原本玩家们都只是看到游戏线上的一面，参加参加线上线下活动，顶多参加个漫展游戏展，就算十分硬核了。

玩家们如果还想要进一步了解游戏公司，就没有门路了，想要参观游戏公司内部更是不可能。现在好了，《神话任务：群鸦盛宴》直接把游戏公司日常拍给观众看，加上有育碧参与制作，完全可以充分满足观众们的好奇心。

 

《神话任务》大部分时候和职场喜剧差不多，但关键看点还是制造游戏的幕后故事。

为了让这部情景喜剧言之有物，育碧旗下Red Storm（红色风暴）工作室还真的弄来沙盘系统做了一个中土世界风格的网络游戏环境。

光是这份认真的劲儿，就值得为创作者们点赞。

当然，也因为是育碧参与制作，在剧中可以看到很多育碧出品游戏的影子，《刺客信条》《魔法门》，这些能够和中土世界搭上边的著名IP在剧中纷纷亮相。如果本剧搭建的是现代风格，估计就会看到《看门狗》《孤岛惊魂》《汤姆克兰西》的彩蛋了。

 

《神话任务：群鸦盛宴》围绕一家制作大型MMORPG《神话任务》（Mythic Quest）网络游戏工作室。

剧中角色并不算多，担任重头戏的是游戏工作室的创意总监Ian和首席工程师Poppy。

Ian是《神话任务》的项目发起人，正是他的点子构建了这个剑与魔法的奇幻世界。他经常灵光一现，诞生出很多新奇的点子，让玩家们喜爱不已。同时他也是一名极度自负的人，刚愎自用，一切以自我为中心，容不得别人抢他的风头。

Poppy是一位极富编程天赋的超级程序员，几乎没有她不能解决的技术性问题。不过她带着一些自卑情绪，长期生活在Ian的阴影下，渴望得到别人认同。

David是负责管理这个工作室的总管，说起来是工作室的最高领导，但是实际上，各方面能力都不出众，主要任务就是维持这个部门的和谐稳定，以及作为众人撒气的对象。

Brad就是《废柴联盟》里的Abed，这次化身守财奴，担任游戏营销总监，想方设法让玩家氪金，掏空玩家口袋。

CW Longbottom曾经是星云奖得奖作家，负责为《神话任务》编写背景故事，老人家一把年纪依旧保持着对奇幻文学的热爱，在于年轻人的交往之中，相互影响。

Rachel和Dana两位萌妹子是工作室里专职负责体验任务，抓bug的人。她们从事着所有游戏迷最向往的工作，但其实这份工作并不轻松。

新来的助理Jo思维敏捷，而且思路异于常人，每次处理问题总能想到别人想不到的方向，而且往往是错的离谱的方向。

就是这些形形色色的人物构成了《神话任务》，他们将带领观众们近距离体验游戏工作室的日常。

 

本剧是育碧诚意出品，那么出有点bug太正常了。

说实话，如果《神话任务》里没有bug才不正常，才让人怀疑是不是育碧出品的呢。好在这些bug都在编剧可控范围内，说是bug的时候就是bug，说是彩蛋就是彩蛋。

 

“我是你爸爸”和“我是你儿子”。

父子梗真的是经久不衰的万年梗，从太空肥皂剧《星球大战》到中世纪魔法世界《神话任务》，经典游戏中《战神》《刺客信条》《铁拳》，都是屡试不爽的招数。

在这里也拿父子梗说事儿，不知道算是致敬呢，还是揶揄。

 

短短9集《神话任务：群鸦盛宴》中，最亮眼最有深度的正是正中间的第五集《黑暗寂静之死》。

即便把《黑暗寂静之死》单独拎出来，也是一部非常优秀的短片。《黑暗寂静之死》算是在讲《神话任务》前传性质的故事，故事里一对年轻男女因为热爱游戏相遇相爱，走到一起。他们将自己脑子里的奇思妙想开发出来，游戏主打元素就是“黑暗”“寂静”和“死亡”，在游戏里，玩家能做的只有历经各种磨难之后，走向不可避免死亡结局。游戏丧且充满哲理，隐射现实又充满趣味性，一经推出变火遍游戏圈。

游戏大卖后，财富地位纷至沓来，夫妻俩也因为创作理念不同而渐渐产生分歧。男人不断地向市场妥协，向金钱势力低头，《黑暗寂静之死》的主打元素一个个被消失；女人则坚持要做原汁原味的个性游戏，绝不像市场妥协。

《黑暗寂静之死》的遭遇很像很多我们熟悉的游戏，某个游戏当年独立制作出品时，惊艳各方。紧接着独立游戏被大公司收购，紧接着推出续集以及衍生作品，迫不及待地想要变现，而后续作品也渐渐失去了原有韵味。恐怖游戏甚至变成了幼儿游戏，真是莫大讽刺。

 

说实话，能够把兴趣做成职业，能够从事自己最喜欢的工作，能够找到一群志同道合的同伴，何尝不是人生最大幸事。《神话任务》里大部分人都是秉持着对游戏的热爱在工作，除了少部分商人在追逐金钱的刺激，大部分人都记得做游戏、玩游戏的那份快乐。

做游戏就像做任何事情一样，凡事都讲究一个“不忘初心”，任何时候都不要忘记最初出发时的想法，千万不要忘记当初对游戏的挚爱、初衷。

说句老掉牙的话，愿你我出走半生，归来仍是少年。

 

探究游戏背后的秘密，

寻找游戏最初的快乐。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 喜剧(4474) 美国(8648) 剧情片(3741) 美剧(2353) 生活(5174)

6.6 

神话 (2010)

影评(371)

收藏(300)

神话(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211498/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511716名成员76863个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 