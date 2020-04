似曾相识鸽归来——《变身特工》 今天聊聊电影《变身特工》。 片名Spies in Disguise (2019),别名变雀特工(港) / 变身特务(台) / 百变间谍王 / 飞鸽特工队 / 伪装间谍 / 间谍伪装 / 鸽中谍。 2019年年底动画电影《变身特工》上映,由史皇和荷兰弟领衔主演,主打特工元素。 本片就像《龙兄鼠弟》的配置,一个王牌特工带着一个新人菜鸟,完成一项艰巨特工任务,再一次拯救世界,把爱洒满人间。 《变身特工》主打元素是特工,而最终看点则是“变身”。 如何完成变身点题成了影片关键。《变身特工》的处理方式不是物理层面的光学隐身、改变形态,而是生物层面的DNA重组。 片中通过特效药物将人的DNA打散重组为鸽子的DNA,实现人变鸟。喜剧元素也大多集中于此,在人与鸟之间,各种笑料层出不穷。 作为喜剧电影,《变身特工》整体笑果平平,无非是在人变鸟的基础上,把以往的老梗重新排列组合一番,谈不上有多少创新。 最让人有怀旧感的是,这部特工题材动画电影给人感觉十分类似《蜘蛛侠:英雄远征》。其实就是把真人版的《蜘蛛侠:英雄远征》换了个壳子,变成动画片,重新包装一下,完工。 《变身特工》给人类似的感觉,一方面是演员大面积和《蜘蛛侠:英雄远征》重复,主角汤姆·赫兰德 Tom Holland和反派本·门德尔森 Ben Mendelsohn同样也是《蜘蛛侠:英雄远征》中的主角,另一方面更重要的是剧情设定大量重叠。 片中主角沃尔特 Walter Beckett是一位充满奇思妙想,想把爱洒满世界的年轻人,即便在特工机构内负责研制攻击性武器,依旧不忘自己的初心,想方设法地把武器变成大玩具。这和蜘蛛侠不杀生的理念重合,希望用最温和的方式感化敌人。 反派基里安Killian则完全是神秘客的既视感,指挥着上千家无人机,进行各种违法犯罪勾当。 反派主要攻击手段和主角主要反制措施,都给人似曾相识的感觉。尤其是上千架无人机出现时,给人的感觉就是仿佛跑错片场,神秘客玩过的一套东西用动画的方式简单重现。 沃尔特和基里安你来我往,打得不亦乐乎,并且加入喜剧动画片需要的轻松笑料,就像将《英雄远征》复盘了一遍。 另一位主角兰斯·斯特灵 Lance Sterling是特工机构里的明星探员,喜欢单干。这个角色选择黑色皮肤,选择史皇配音,主要是看中他的票房号召力,根本原因还是照顾政治正确,否则按照好莱坞几十年的惯例肯定还会是白人角色。 兰斯刚愎自用孔武有力,喜欢各种高爆武器,恨不得分分钟把所有敌人全都突突了。就是这样一位狠角色炫酷登场后,他的任务就变成了负责反差萌,进一步烘托沃尔特。 在沃尔特的“坚持”下,剧情往老少咸宜的方向发展,原本充满仇恨的相互厮杀变成了爱与欢乐的海洋。这也是动画片的独特魅力。 影片重回普世价值,以暴制暴冤冤相报何时了,只有依靠爱的拥抱才能感化对方,大家求同存异实现大同。沃尔特的想法是好的,动画片里反派们也十分配合,只不过这种超越现实的大同只能在动画电影中才能实现。 爱与和平咏叹调, 似曾相识鸽归来。 点击这里: 近期影视推荐

