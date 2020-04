绅士云集黑色电影——《绅士们》 今天聊聊电影《绅士们》。 片名The Gentlemen / Bush / Toff Guys (2020),别名疯狂绅士帮(港) / 绅士追杀令(台) / 灌木 / 绅士 / 有钱人 / 纨绔子弟 / 布什。 《绅士们》是最近很火热的一部影片,本片编剧导演是盖·里奇,就冲着这一点,这部影片就值得一看。 提到盖·里奇,观众们首先想到的就是他的成名作代表作《两杆大烟枪》和《偷拐抢骗》,他尤其擅长拍摄黑帮题材黑色电影,在百转千回中讲故事。观众们不到最后一刻,绝对不会知道谁是最后的赢家。 盖·里奇后来也拍摄过《大侦探福尔摩斯》《阿拉丁》等风格大变样的作品,但这部《绅士们》则是他重回老本行的作品,一部原汁原味的黑帮黑色电影。 【本文无剧透】 类似《绅士们》这种类型的电影,观众们在观看前绝对不要看任何有关剧透的文章,因为这将极大地影响观影体验。 就像影片简介里贴出的剧情简介,本片看起来是两位老男人在唠嗑。在唠嗑期间,影片不断穿插闪回,把一系列阴谋算计和阴差阳错故事交织在一起。 不需要怀疑盖·里奇讲故事的能力,盖·里奇可不是个没经验没能力的新手导演,他完全知道如何在吊足观众胃口的同时讲好故事。 盖·里奇同时把发生在过去和当下的故事揉到一起,看似纷繁复杂,实则脉络清晰,观众们看得清清楚楚。 看看本片一长串演员表,马修·麦康纳、查理·汉纳姆、米歇尔·道克瑞、科林·法瑞尔、休·格兰特,都是在犯罪题材影片中有大量代表作的演员。由此可见盖·里奇的号召力,能够把一群老炮儿集中起来。大家齐心协力,通过这部《绅士们》重回巅峰。 影片借着私家侦探之口介绍故事情节。私家侦探只能依靠自己接触到的情报,加以自己的想象,添油加醋地推出一个属于自己的故事。他也不是全知全能的侦探,很多事情也都是基于他的想象力和恶趣味。这也让影片在黑色幽默之余,增加了一丝悬疑神秘色彩。 观众们则要清楚地认识到,真实故事和私家侦探的一面之词略有不同。影片在虚虚实实中推进,观众们则需要结合老炮们的唠叨和上帝视角,还原事件真相。 在《绅士们》不断的穿插闪回中,黑帮世界如同血腥丛林一般,混迹其中的人们都想着能够猎杀算计其他猎物,自己成为丛林之王。 各种风格不同的帮派分子纷纷在《绅士们》中亮相,有美国白人精英,英国白人打手,黑人招安混混,华人黑帮头目。 犯罪版图就固定那么大的一块蛋糕,一边吃多了另一边自然就少了,他们在争夺金钱和权力的过程中,不可避免的发生冲突。而这矛盾冲突就成了推动故事的关键。 既然片名叫《绅士们》,那么这些角色自然都会认为自己是衣冠楚楚的绅士,大家都打扮得光鲜亮丽光彩照人,极力保持一份优雅。这些不同派别的黑帮分子,偏偏每个人都觉得自己是丛林之王,认为别人都是蒙在鼓里的猎物。 有的人认为可以多计算几步,提前预估好对手的行动,设下陷阱请君入瓮;有的人认为可以左右逢源两边讨好,准备在多方势力中浑水摸鱼;有的人认为暴力可以解决一切,想通过拳头解决问题。 各方不同的理念进一步加大戏剧冲突,理念差异、种族差异成了冲突重点,多方矛盾变得根本不可调和。 一山不容二虎,除非一公和一母。面对分歧,解决问题的方法其实很简单,只要活到最后的人认为没有问题了就行了。谁能笑到最后也是影片的最终悬念,这个乐趣要留给观众们自行发掘。 当然,本片极度的政治不正确。 看惯了讲究政治正确的电影后,突然看到一部充满西方白人傲慢与偏见和完全按照刻板印象制作的影片,观众们可能会感到有一些不适应。 如果观众们感觉某些地方被冒犯到,大可不必过于敏感。你就把盖·里奇当个老痞子得了。大家互道一声妈惹法克,哈哈完事。 绅士云集黑色电影, 老痞子们集结归来。 点击这里: 近期影视推荐

