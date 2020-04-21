网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>大胆无畏、奔放复古——《山茶花飘零》

大胆无畏、奔放复古——《山茶花飘零》

加入收藏

2020-4-21 20:44:33

大胆无畏、奔放复古——《山茶花飘零》

今天聊聊电影《山茶花飘零》。

片名散り椿 (2018)，别名椿花散落。

 

本片故事背景是1730年的江户时代。

瓜生新兵卫是一名武艺高超的武士，他越级举报了原上司榊原的贪腐行为。半年之后，榊原的不当行为被证实，而瓜生新兵卫则早早地被赶出藩地扇野藩。

瓜生新兵卫和妻子阿筱颠沛流离，一路要提防不知何时会出现的刺客，生活得十分清苦。阿筱身体不好，早早病故，死前留下遗愿，希望瓜生新兵卫能够好好活下去。于是瓜生新兵卫回到阔别八年的扇野藩，一场恩怨情仇继续上演。

 

《飘落的山茶花》的故事四平八稳，在不紧不慢中推进情节。夫妻间的感情和兄弟间的感情是片中角色最重要的羁绊，而维持这份羁绊的是最质朴的道义。

整件故事的起因就是瓜生新兵卫的越级检举。

一个武士出于道义和对家乡的热爱，觉得领主贪腐行为会危害所有人，阻碍家乡发展，于是奋起举报。

 

正常人都能想到越级举报的后果，我们总被教导不要越级汇报，因为这是一种收益绝对为负的行为。

短期来看，家老可能被惩处也可能被上级继续包庇，举报的直接后果根本无法预知；长期来看，举报人不会再得到任何工作机会了，谁敢起用一个有过越级汇报的“前科”的人呢，说不定哪天就再被举报了呢。

瓜生新兵卫偏偏这么做了，这是要把武士逼到何种境地，他才会做出这种举动。

 

瓜生新兵卫舍得一身剐敢把皇帝拉下马，他付出了自己的幸福，付出了家人的幸福，甚至连朋友们的幸福也付出了。

就像他自己在片中所说：“坚持正道并不一定能给人带来幸福。”

 

由此可见，腐朽的封建王朝具有极大地局限性，只能适应生产力低下的时期，一旦社会生产力提高了，人们自然而然地会向往更加美好的生活。就连一介武夫都知道，贸易通商可以提升人民的满足感获得感，偏偏家老为了一己私利要继续贪污腐败下去。

绝对的权力只会带来绝对的腐败，君君臣臣的时代，清正廉洁干净担当的人往往难以有发展空间。

瓜生新兵卫更加想不到的是，封建制度消亡后，武士浪人等职业也会随之消亡。

缺乏一个明确的制度约束，单靠人员自觉，很难维持长治久安，短时间内可能做到清廉，但时间一长，人性的各种阴暗面就会暴露出来。

 

导演木村大作是摄影师出身，70岁时才开始转型导演，79岁时拍摄了他的第三部电影作品《飘落的山茶花》。

摄影师出身的导演都有一个共同特点，那就是特别注重影片画面。毕竟电影是视听艺术，视觉效果十分重要。

 

《飘落的山茶花》还有一个标签就是“动作”，具体表现就是剑道。影片呈现很老派的日本武士风，辅以低饱和度的色调，有着浓浓的古典韵味。

山茶花作为点题的关键元素，在片中有大量篇幅表现。山茶花在一片黯淡的画面中显得格外艳丽，花瓣随风翻滚的样子充满诗情画意。只是可惜赏花之人早已不在，“武士的生命虽然易逝，这山茶花却会年复一年地盛开。”

 

大胆无畏的死谏，

奔放复古的美景。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 日本(1957) 剧情片(3749) 动作片(1572) 东宝(72)

7.1 

山茶花飘零 (2018)

影评(3)

收藏(13)

山茶花飘零/散り椿(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211860/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511716名成员76869个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 