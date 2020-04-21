大胆无畏、奔放复古——《山茶花飘零》

今天聊聊电影《山茶花飘零》。

片名散り椿 (2018)，别名椿花散落。

本片故事背景是1730年的江户时代。

瓜生新兵卫是一名武艺高超的武士，他越级举报了原上司榊原的贪腐行为。半年之后，榊原的不当行为被证实，而瓜生新兵卫则早早地被赶出藩地扇野藩。

瓜生新兵卫和妻子阿筱颠沛流离，一路要提防不知何时会出现的刺客，生活得十分清苦。阿筱身体不好，早早病故，死前留下遗愿，希望瓜生新兵卫能够好好活下去。于是瓜生新兵卫回到阔别八年的扇野藩，一场恩怨情仇继续上演。

《飘落的山茶花》的故事四平八稳，在不紧不慢中推进情节。夫妻间的感情和兄弟间的感情是片中角色最重要的羁绊，而维持这份羁绊的是最质朴的道义。

整件故事的起因就是瓜生新兵卫的越级检举。

一个武士出于道义和对家乡的热爱，觉得领主贪腐行为会危害所有人，阻碍家乡发展，于是奋起举报。

正常人都能想到越级举报的后果，我们总被教导不要越级汇报，因为这是一种收益绝对为负的行为。

短期来看，家老可能被惩处也可能被上级继续包庇，举报的直接后果根本无法预知；长期来看，举报人不会再得到任何工作机会了，谁敢起用一个有过越级汇报的“前科”的人呢，说不定哪天就再被举报了呢。

瓜生新兵卫偏偏这么做了，这是要把武士逼到何种境地，他才会做出这种举动。

瓜生新兵卫舍得一身剐敢把皇帝拉下马，他付出了自己的幸福，付出了家人的幸福，甚至连朋友们的幸福也付出了。

就像他自己在片中所说：“坚持正道并不一定能给人带来幸福。”

由此可见，腐朽的封建王朝具有极大地局限性，只能适应生产力低下的时期，一旦社会生产力提高了，人们自然而然地会向往更加美好的生活。就连一介武夫都知道，贸易通商可以提升人民的满足感获得感，偏偏家老为了一己私利要继续贪污腐败下去。

绝对的权力只会带来绝对的腐败，君君臣臣的时代，清正廉洁干净担当的人往往难以有发展空间。

瓜生新兵卫更加想不到的是，封建制度消亡后，武士浪人等职业也会随之消亡。

缺乏一个明确的制度约束，单靠人员自觉，很难维持长治久安，短时间内可能做到清廉，但时间一长，人性的各种阴暗面就会暴露出来。

导演木村大作是摄影师出身，70岁时才开始转型导演，79岁时拍摄了他的第三部电影作品《飘落的山茶花》。

摄影师出身的导演都有一个共同特点，那就是特别注重影片画面。毕竟电影是视听艺术，视觉效果十分重要。

《飘落的山茶花》还有一个标签就是“动作”，具体表现就是剑道。影片呈现很老派的日本武士风，辅以低饱和度的色调，有着浓浓的古典韵味。

山茶花作为点题的关键元素，在片中有大量篇幅表现。山茶花在一片黯淡的画面中显得格外艳丽，花瓣随风翻滚的样子充满诗情画意。只是可惜赏花之人早已不在，“武士的生命虽然易逝，这山茶花却会年复一年地盛开。”

大胆无畏的死谏，

奔放复古的美景。

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