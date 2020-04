Get over here——《真人快打传奇:蝎子的复仇》 今天聊聊电影《真人快打传奇:蝎子的复仇》。 片名Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge (2020),别名真人快打:魔蝎的复仇(台)。 若说B级片是电影中的重要类别,那么B级游戏就是游戏中不可或缺的一环。 著名格斗游戏《真人快打》便是这样一部B级游戏作品,《真人快打》将B级片中最为标志性的血腥暴力元素发扬光大,让劳累了一天的人民群众,可以通过手柄键盘发泄心中各种负面情绪。 喜欢玩游戏的人应该都会知道《真人快打》的大名,这个游戏系列以血腥著称,动不动就打得满屏幕都是血,胜利之后还有各种“庆祝”动作。每局回合结束后,失败者有很长的硬直时间,这段时间就留给胜利者搓招,搓出一个无比炫酷又极具个人色彩的终结技。 相比炫酷的血腥暴力元素之下,游戏的格斗元素反而不那么引人注目了。说实话《真人快打》的打击感操控感并不如《街霸》《拳皇》,但也正是游戏走得血腥暴力路线,才让这个系列有了属于自己的特色。 为了给《真人快打》游戏编排一个合适的故事背景,游戏将地球、地狱、异界等各种世界观杂糅在一起,又是毁灭地球又是拯救地球的。 满口胡诌充满中二感的设定反而显得特别符合游戏气质,就这样《真人快打》走出了一条属于自己的B级游戏道路。 《真人快打》虽然和主流文化偏离很远,但却有着属于自己的忠实簇拥。在1995年和1997年时,就拍过两部《真人快打》真人电影,在2011年时,还有一部短篇幅真人美剧《真人快打:遗产》。 今年这部《真人快打传奇:蝎子的复仇》采用动画片的形式亮相,还是熟悉的配方、还是熟悉的味道。《真人快打》爱好者千万不要错过。 《真人快打传奇:蝎子的复仇》继续聚焦《真人快打》“亲儿子”蝎子展开,改编游戏背景,讲述了蝎子进入真人快打世界后为妻儿复仇的故事。 故事梗概可以通过蝎子主视角展开,蝎子本来生活自在逍遥,某天突然被人屠村,妻儿无一幸免,自己也被残忍杀害,而凶手正是绝对零度Sub-Zero。蝎子死后进入地狱,为了得到给妻儿复仇的机会,他答应拳痴Quan Chi代表地狱参加真人快打锦标赛。比赛途中,蝎子干掉了绝对零度,可事后才发现,一切都是拳痴在捣鬼…… 与此同时,一场异界与阳间的争斗正在悄然拉开序幕。 当然,《真人快打》系列和社会主义核心价值观严重不合,而且也有规定,血腥暴力游戏无法上架、无法直播等,大家也只能在口口相传之中了解接触这个系列。 本动画电影忠实地还原了这个系列的血腥暴力,得益于动画片的表现形式,片中有大量表现肢体器官骨骼被击碎的特写镜头。原本在游戏中只是屏幕飙血的动作,在影片中均得到特写,相信游戏玩家对此会非常满意。 同时本片还高度还原了各种游戏角色设定。刘康(LIU KANG)、乔尼·凯奇(JOHNNYCAGE)、索尼娅·布雷德(SONYA BLADE)、雷电(RAYDEN)、绝对零度(SUB - ZERO)、蝎子(SCORPION)、蜥蜴人(REPTILE)、高洛(GORO)等角色悉数亮相,玩家们一眼就能看出。在表现形式上也是忠实还原角色技能,比如蜥蜴人的隐身、喷毒,蝎子的瞬移、抓钩,刘康的自行车踢,还有最著名的乔尼·凯奇的招牌动作是猴子偷桃,在这里他倒是被索妮娅用这招揍得不轻。 在表现终结技方面,亲儿子蝎子有了完整地表现机会,片中花费不少时间如实还原蝎子的终结技,老玩家说不定会不自觉地按出相应按键,超赞。 Get over here. Finish him! 点击这里: 近期影视推荐

标签: 美国(8658) 动画(3635) 酷(1682) 剧情片(3751) 血腥(592) 儿童片(201) 华纳(492)

