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侧重形式忽视内核——《杀手餐厅》

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2020-4-23 21:14:13

侧重形式忽视内核——《杀手餐厅》

今天聊聊电影《杀手餐厅》。

片名Diner ダイナー (2019)，别名噬食者 / 杀手食堂。

 

本片导演蜷川实花Mika Ninagawa是摄影师出身，代表作《花魁》（2006）《狼狈》（2012）。距离两部代表作颇有些年头后，在2019年，蜷川实花接连推出两部作品：《人间失格：太宰治和三个女人们》和这部《杀手餐厅》。

新片采用了相近的浓烈色彩画面，却没有能够继承她的惯有分数，两部新片接连创下她执导作品的新低。《杀手餐厅》更是只有5.8分（IMDB）。

 

摄影师出身的导演最大特点就是影片画面极具特点，蜷川实花的特点就是色彩极为浓烈，画面饱和度很高。

加上本片又是根据狂放重度血腥作家平山梦明2011年的同名小说改编而来，本身就是一部极为另类的作品。小说中有许多细腻精确的残虐描写，会引起人们一些不适。

这样的作品视觉化处理后，血浆成了必不可少的元素。影片中更是充满各种匪夷所思的血腥画面，在丧文化中带着偏执。

 

影片跟着女主角大场加奈子推进，她原本是一个没什么生活热情的颓废女青年，偶然地卷入混乱，成了杀手专用餐厅的服务员。大场加奈子原本觉得生活没意思，但真的置身于危险境地后，反而想要找机会活下去。

或许这就和整天喊着不想活了的人一样，真的死到临头时，又怕死的不行了。丧只是喊喊，减压才是目的。

 

可以很明显地看出，《杀手餐厅》在电脑特效方面花费了大量心思。比如将成年人变成小孩身材，就像通过CG手段将美国队长弱化成小竹竿那样；比如利用CG画出一条战犬，镜头不多却很费事。

本末倒置大概是摄影系导演的通病，花费大量精力在布景和特效后，反倒是忽略了影片最核心的故事。画面看起来很浓烈，剧情却十分乏味。

 

杀手齐聚的餐厅，听起来很有搞头，而且原著小说也是以血腥描写见长，再被擅长视觉效果的导演执导，似乎影片应该很有看头。

如果你以为这会是一部《龙门客栈》，那么你将大失所望。原本以为会看到一出狂拽炫酷吊炸天的杀手题材动作电影，结果看到了一部堆砌色彩毫无内容的中二闹剧。

 

本片中色彩一如既往地浓烈，但给人的感觉只是做到了眼花缭乱中的乱。

反正为了显示这些角色很酷，没有人愿意好好说话，舞台剧的表演痕迹十分浓厚，夹杂其中的情感讨论反而显得矫揉做作。

 

大概影片的看点也只是画面和演员颜值了。

新人玉城蒂娜在屏幕上清凉出境，整个人的气质和杀手环境格格不入，也让杀手们血雨腥风之中有了一丝白莲花的气息。

另外值得吐槽的是，影片中角色们被水打湿头发后，所有人的发量无处作假。店主藤原龙也的发量着实感人，年纪轻轻头发却很稀疏，可能是为了研究新式菜品操碎了心吧。

 

矫揉做作无病呻吟，

侧重形式忽视内核。

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标签： 荒诞(251) 日本(1959) 动作片(1574) 华纳(492)

5.3 

杀手餐厅 (2019)

影评(1)

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杀手餐厅/Diner ダイナー(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211950/
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