侧重形式忽视内核——《杀手餐厅》 今天聊聊电影《杀手餐厅》。 片名Diner ダイナー (2019),别名噬食者 / 杀手食堂。 本片导演蜷川实花Mika Ninagawa是摄影师出身,代表作《花魁》(2006)《狼狈》(2012)。距离两部代表作颇有些年头后,在2019年,蜷川实花接连推出两部作品:《人间失格:太宰治和三个女人们》和这部《杀手餐厅》。 新片采用了相近的浓烈色彩画面,却没有能够继承她的惯有分数,两部新片接连创下她执导作品的新低。《杀手餐厅》更是只有5.8分(IMDB)。 摄影师出身的导演最大特点就是影片画面极具特点,蜷川实花的特点就是色彩极为浓烈,画面饱和度很高。 加上本片又是根据狂放重度血腥作家平山梦明2011年的同名小说改编而来,本身就是一部极为另类的作品。小说中有许多细腻精确的残虐描写,会引起人们一些不适。 这样的作品视觉化处理后,血浆成了必不可少的元素。影片中更是充满各种匪夷所思的血腥画面,在丧文化中带着偏执。 影片跟着女主角大场加奈子推进,她原本是一个没什么生活热情的颓废女青年,偶然地卷入混乱,成了杀手专用餐厅的服务员。大场加奈子原本觉得生活没意思,但真的置身于危险境地后,反而想要找机会活下去。 或许这就和整天喊着不想活了的人一样,真的死到临头时,又怕死的不行了。丧只是喊喊,减压才是目的。 可以很明显地看出,《杀手餐厅》在电脑特效方面花费了大量心思。比如将成年人变成小孩身材,就像通过CG手段将美国队长弱化成小竹竿那样;比如利用CG画出一条战犬,镜头不多却很费事。 本末倒置大概是摄影系导演的通病,花费大量精力在布景和特效后,反倒是忽略了影片最核心的故事。画面看起来很浓烈,剧情却十分乏味。 杀手齐聚的餐厅,听起来很有搞头,而且原著小说也是以血腥描写见长,再被擅长视觉效果的导演执导,似乎影片应该很有看头。 如果你以为这会是一部《龙门客栈》,那么你将大失所望。原本以为会看到一出狂拽炫酷吊炸天的杀手题材动作电影,结果看到了一部堆砌色彩毫无内容的中二闹剧。 本片中色彩一如既往地浓烈,但给人的感觉只是做到了眼花缭乱中的乱。 反正为了显示这些角色很酷,没有人愿意好好说话,舞台剧的表演痕迹十分浓厚,夹杂其中的情感讨论反而显得矫揉做作。 大概影片的看点也只是画面和演员颜值了。 新人玉城蒂娜在屏幕上清凉出境,整个人的气质和杀手环境格格不入,也让杀手们血雨腥风之中有了一丝白莲花的气息。 另外值得吐槽的是,影片中角色们被水打湿头发后,所有人的发量无处作假。店主藤原龙也的发量着实感人,年纪轻轻头发却很稀疏,可能是为了研究新式菜品操碎了心吧。 矫揉做作无病呻吟, 侧重形式忽视内核。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 荒诞(251) 日本(1959) 动作片(1574) 华纳(492)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.